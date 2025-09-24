IPO News: Solarworld Energy IPO vs Atlanta IPO किसमें है ज्यादा कमाई? यहां जानें GMP से लेकर प्राइस बैंड तक सब कुछ

प्राइमरी मार्केट के दो आईपीओ Solarworld Energy Solution IPO और Atlanta Electronical IPO निवेशकों के बीच काफी पॉपुलर हो रहे हैं। हालांकि अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स आईपीओ में आज शाम 5 बजे तक ही निवेश कर सकते हैं। आइए जीएमपी (IPO GMP Today) की मदद से समझते हैं कि सोलरवर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशंस या अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स में से किसमें ज्यादा मुनाफा है?

नई दिल्ली। प्राइमरी मार्केट के दो आईपीओ, Solarworld Energy Solution IPO और Atlanta Electronical IPO ने निवेशकों के मन में एक खास जगह बना ली है। हालांकि इनमें से Atlanta Electronical IPO की क्लोजिंग पहले होने जा रही है। निवेशक इस आईपीओ में आज शाम 5 बजे तक निवेश कर सकते हैं। अगर आप भी इस उलझन में है कि किस आईपीओ में निवेश किया जाए, तो ये आर्टिकल आपके लिए है। आइए जीएमपी (IPO GMP Today) की मदद से समझते हैं कि सोलरवर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशंस या अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स में से किसमें ज्यादा मुनाफा है। किस आईपीओ में आपकी ज्यादा कमाई होगी?

Solarworld Energy IPO vs Atlanta IPO किसमें है ज्यादा कमाई? 24 सितंबर, बुधवार को सोलरवर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशंस का ग्रे मार्केट में प्रीमियम (Solarworld Energy IPO GMP) 65 रुपये दर्ज किया गया है। इस आईपीओ से निवेशकों को 18.52 फीसदी का मुनाफा हो सकता है। वहीं अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स आईपीओ का जीएमपी (Atlanta Electronical IPO GMP) 135 रुपये दर्ज किया गया है। इस आईपीओ से निवेशकों को 17.90 फीसदी का मुनाफा हो सकता है।

किसमें है ज्यादा फायदा? IPO जीएमपी (GMP) Solarworld Energy Solution IPO 65 रुपये(18.52%) Atlanta Electronical IPO 135 रुपये (17.90%) ऊपर दी गई टेबल में अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स आईपीओ का जीएमपी, सोलरवर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशंस आईपीओ की जीएमपी से रुपयों में ज्यादा जरूर है, लेकिन दोनों आईपीओ से बराबर मुनाफा मिलने का संकेत मिल रहा है। क्योंकि दोनों की जीएमपी प्रतिशत में लगभग बराबर है।

अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स आईपीओ का जीएमपी इसलिए भी ज्यादा है, क्योंकि इसका प्राइस बैंड भी ज्यादा है। Solarworld Energy Solution IPO प्राइस बैंड - 333 रुपये से 351 रुपये

लॉट साइज- 42 इक्विटी शेयर्स इस आईपीओ में निवेश के लिए 14,742 रुपये खर्च करने होंगे। इस आईपीओ को लेने के लिए कम से कम 42 शेयर्स लेने होंगे। इसका मतलब है कि इसका लॉट साइज 42 इक्विटी शेयर्स का है।

कंपनी आईपीओ के जरिए 4400 मिलियन फ्रेश इश्यू और 500 मिलियन ऑफर फोर सेल जारी करने जा रही है। Atlanta Electronical IPO प्राइस बैंड-718 रुपये से 754 रुपये

लॉट साइज- 19 शेयर्स इस आईपीओ को खरीदने के लिए निवेशकों को कम से कम 14,326 रुपये निवेश करने होंगे। इसका प्राइस बैंड 718 रुपये से 754 रुपये है। वहीं इसका लॉट साइज 19 शेयर्स का है। इस आईपीओ के तहत कंपनी 4000 मिलियन फ्रेश इश्यू और 3,810,895 ऑफर फोर सेल शेयर्स जारी करने वाली है।

(डिस्क्लेमर: यहां IPO पर दी गयी जानकारी निवेश की सलाह नहीं है। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। शेयर बाजार में जोखिम हो सकता है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)