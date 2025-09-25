Solarworld Energy IPO vs Anand Rathi IPO किस आईपीओ से होगी ज्यादा कमाई, कितने पर होगा लिस्ट? देखें हर डिटेल

सोलरवर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशंस आईपीओ और आनंद राठी आईपीओ दोनों में ही निवेश आज शाम 5 बजे तक क्लोज हो जाएगा। ये दोनों ही आईपीओ निवेशकों के बीच काफी चर्चा में चल रहे हैं। निवेशकों को दोनों आईपीओ से कई उम्मीदें हैं। आज हम जानेंगे कि Solarworld Energy IPO या Anand Rathi IPO में किससे ज्यादा रिटर्न मिलेगा?

नई दिल्ली। प्राइमरी मार्केट के दो आईपीओ काफी चर्चा में चल रहे हैं। सोलरवर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशंस आईपीओ और आनंद राठी आईपीओ (Solarworld Energy IPO vs Anand Rathi IPO) दोनों ही आज शाम 5 बजे तक क्लोज हो जाएंगे। ये दोनों ही निवेशकों के बीच काफी चर्चा में चल रहे हैं।

आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम बताएंगे कि कौन-से आईपीओ में निवेशकों को ज्यादा मुनाफा होने वाला है या कौन-सा आईपीओ ज्यादा कमाई करने वाला है। किसी भी आईपीओ में कितना मुनाफा होगा, इस बात का अंदाजा जीएमपी से लगाया जाता है। हम दोनों आईपीओ के जीएमपी की मदद से समझेंगे कि कौन ज्यादा मुनाफा दे सकता है।

Solarworld Energy IPO vs Anand Rathi IPO: किसमें ज्यादा फायदा? 25 सितंबर को सोलर वर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशंस आईपीओ का जीएमपी 52 रुपये चल रहा है। इससे 14.81 फीसदी का मुनाफा हो सकता है। वहीं आनंद राठी आईपीओ का जीएमपी 45 रुपये दर्ज किया गया है। इससे 10.64 फीसदी लाभ मिलने की उम्मीद है।

अब इन दोनों आईपीओ के बारे में बेसिक जानकारी देख लेते हैं। Solarworld Energy Solution IPO बेसिक डिटेल प्राइस बैंड- 333 रुपये से 351 रुपये

लॉट साइज- 42 इक्विटी शेयर्स इस आईपीओ को खरीदने के लिए निवेशकों को 14,742 रुपये खर्च करने होंगे। इस आईपीओ का लॉट साइज 42 शेयर्स का है। इसका प्राइस बैंड 333 रुपये से 351 रुपये दर्ज किया गया है। इसका इश्यू प्राइस 351 रुपये का होगा। 52 रुपये जीएमपी के हिसाब से इसका लिस्टिंग प्राइस 403 रुपये प्रति शेयर हो सकता है।

कंपनी 4400 मिलियन फ्रेश इश्यू और 500 मिलियन ऑफर फॉर सेल के तहत शेयर्स जारी करने वाली है। Anand Rathi IPO बेसिक डिटेल्स प्राइस बैंड- 393 रुपये से 414 रुपये

लॉट साइज- 36 शेयर्स इस आईपीओ का प्राइस बैंड 393 रुपये से 414 रुपये है। इसका लॉट साइज 36 शेयर्स का है। इस आईपीओ को खरीदने के लिए 14,904 रुपये खर्च करने होंगे। 45 रुपये जीएमपी के हिसाब से इस आईपीओ का लिस्टिंग प्राइस 459 रुपये का हो सकता है।