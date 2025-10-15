चांदी के गहने बनाने या बेचने वालों के नहीं, जमीन से निकालने वालों के शेयरों में है दम; ये रही टॉप स्टॉक्स की लिस्ट

नई दिल्ली। Silver Stock Pick: चांदी भाग रही है। भाग इस कदर रही है कि लोग इसे खरीदने के लिए भाग रहे हैं। इस धातु को खरीदने के लिए लोग 25 से 30 हजार का प्रीमियर भी पे कर रहे हैं। इस साल चांदी अब तक 70 फीसदी से अधिक भाग चुकी है। सोना और चांदी में तेजी की वजह से इससे जुड़ी कंपनियों पर निवेशकों की नजर है। वैसे सोना और चांदी के गहने बनाने या फिर बेचने वाली कंपनियों की तो चांदी है। लेकिन चांदी की माइनिंग करने वाली कंपनियां असली खिलाड़ी साबित हो सकती हैं। क्योंकि चांदी का उत्पादन आखिर में उन्हें पर निर्भर होता है। चांदी की भागती कीमतों के पीछे एक कारण उत्पादन डिमांड के मुताबिक न होना भी है। भारत में कई कंपनियां है जो चांदी की माइनिंग में लगी है। आज हम आपको 5 ऐसी ही कंपनियों के बारे में बताएंंगे जो चांदी उत्पादन में अच्छा खासा व्यापार कर रही हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Top Silver Stocks in 2025 । चांदी की भागती कीमतों के बीच टॉप 5 सिल्वर स्टॉक्स हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड

वेदांता लिमिटेड

एनएमडीसी लिमिटेड

थंगामायिल ज्वेलरी लिमिटेड

गोल्डियम इंटरनेशनल लिमिटेड ये कंपनियां खनन के क्षेत्र में काम करती हैं। ये कंपनियां जिन भी धातु के खनन में सक्रिय हैं अगर उनमें तेजी आती है तो जाहिर से बात है इनके शेयरों पर असर दिखता है। अब इस समय भारत में चांदी आसमान छू रही है तो हिंदुस्तान जिंक के शेयरों पर निवेशकों की नजर है। वहीं, सरकारी कंपनी NMDC के शेयरों पर भी निवेशकों का फोकस है। क्योंकि ये कंपनियां खनन के क्षेत्र में काम कर रही हैं। हमने टिकर टेप के जरिए टॉप 5 स्टॉक्स की लिस्ट निकाली है जो खनन के क्षेत्र से जुड़ी हैं और कुछ कंपनियां सोने चांदी के खनन में भी इन्वॉल्व हैं।