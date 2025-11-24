Language
    Shilchar technologies Share Price: बीएसई के बाद अब एनएसई में भी ली एंट्री, 3 साल में 16 गुना कर दिया पैसा

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 10:07 AM (IST)

    शिलचर टेक्नोलॉजी (Shilchar technologies Share Price) ने बीएसई (बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज) के बाद आज एनएसई (नेशनल स्टॉक एक्सचेंज) में भी एंट्री ली। कंपनी को 20 नवंबर 2025 को एनएसई की तरफ से अप्रूवल मिला था। शुक्रवार को ये बीएसई पर 4239.30 रुपये प्रति शेयर पर क्लोज हुआ। इसमें 0.91 फीसदी की गिरावट देखी गई। 

    नई दिल्ली। शिलचर टेक्नोलॉजी की शुरुआत साल 1990 में हुई। ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम, पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर के मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। साल 2006 में ये बीएसई (बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज) में लिस्ट हुई। 

    आज ये कंपनी एनएसई पर भी लिस्ट (Shilchar technologies Share Price) हो गई। 20 नवंबर 2025 के दिन कंपनी को एनएसई की तरफ से अप्रूवल मिला था। लिस्टिंग के तहत कंपनी ने एनएसई पर 11,440,200 शेयर्स जारी किए। इनकी फेस वैल्यू 10 रुपये रखी गई है। ये कंपनी एनएसई में SHILCTECH नाम से लिस्ट हुई। 

    Shilchar technologies Share Price: कितने पर हुई लिस्टिंग?

    शिलचर टेक्नोलॉजी एनएसई पर 4292 पर लिस्ट हुई है। इसने सुबह 10.02 बजे तक 4350 रुपये प्रति शेयर का हाई और 4158 रुपये प्रति शेयर का लो बनाया है। सुबह 10.03 बजे इसके शेयर का प्राइस  4200 रुपये से ज्यादा चल रहा है। इसमें लगभग 12 रुपये प्रति शेयर की गिरावट है।

    BSE पर कब हुई लिस्ट?

    ये कंपनी बीएसई में साल 2006 में ही लिस्ट हो गई थी। बीएसई में शुक्रवार को इसका शेयर प्राइस 4239.30 रुपये प्रति रहा। इसमें 38.96 प्रति शेयर या 0.91 फीसदी की गिरावट देखी गई। अगर रिटर्न की बात करें तो 3 साल में इसके शेयर ने 1503.55 फीसदी चढ़ा है। इससे निवेशकों का पैसा 3 साल में ही 16 गुना से अधिक हुआ।  हालांकि एक साल में ये शेयर 16 फीसदी फिसल चुका है। 

    शिलचर टेक्नोलॉजी ने अब तक 13.70 प्रति शेयर का लो और 6125 रुपये प्रति शेयर का हाई रिकॉर्ड बनाया है। एक साल में इस शेयर ने 2804.01 रुपये प्रति शेयर का लो और 6125 रुपये प्रति शेयर का हाई बनाया है। 



