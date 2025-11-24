Shilchar technologies Share Price: बीएसई के बाद अब एनएसई में भी ली एंट्री, 3 साल में 16 गुना कर दिया पैसा

नई दिल्ली। शिलचर टेक्नोलॉजी की शुरुआत साल 1990 में हुई। ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम, पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर के मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। साल 2006 में ये बीएसई (बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज) में लिस्ट हुई। आज ये कंपनी एनएसई पर भी लिस्ट (Shilchar technologies Share Price) हो गई। 20 नवंबर 2025 के दिन कंपनी को एनएसई की तरफ से अप्रूवल मिला था। लिस्टिंग के तहत कंपनी ने एनएसई पर 11,440,200 शेयर्स जारी किए। इनकी फेस वैल्यू 10 रुपये रखी गई है। ये कंपनी एनएसई में SHILCTECH नाम से लिस्ट हुई।

Shilchar technologies Share Price: कितने पर हुई लिस्टिंग? शिलचर टेक्नोलॉजी एनएसई पर 4292 पर लिस्ट हुई है। इसने सुबह 10.02 बजे तक 4350 रुपये प्रति शेयर का हाई और 4158 रुपये प्रति शेयर का लो बनाया है। सुबह 10.03 बजे इसके शेयर का प्राइस 4200 रुपये से ज्यादा चल रहा है। इसमें लगभग 12 रुपये प्रति शेयर की गिरावट है।