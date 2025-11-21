12 साल से आपके घर में रह रहा किराएदार बन जाएगा मकान मालिक? क्या है इसे लेकर नियम

नई दिल्ली। काम के सिलसिले में लोग बड़े शहरों में आकर बसने लगते हैं। इतने बड़े और भीड़-भाड़ वाले शहर में खुद का घर लेना मुश्किल है। इसलिए लोग किराए के मकान या कमरे का सहारा लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट ज्यादातर शहरों में ही देखने को मिलता है। ऐसे में मालिक के बीच एक डर रहता है कि अगर कोई किराएदार लगातार 12 साल तक रह रहा है, तो वे उनके मकान का मालिक बन जाएगा। क्या ऐसा सच में कोई नियम है?