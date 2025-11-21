भारत के तीसरे सबसे बड़े प्राइवेट बैंक ने 15 साल में पहली बार किए शेयर के टुकड़े, रिकॉर्ड डेट कब है?

नई दिल्ली। भारत के तीसरे सबसे बड़े प्राइवेट बैंक कोटक महिंद्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank Share Price) के बोर्ड ने अपने शेयरों को 1:5 के अनुपात में स्प्लिट करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जिन निवेशकों के पास इसके 5 शेयर मौजूद होंगे उन्हें 1 और शेयर मिलेगा। कंपनी ने रिकॉर्ड डेट का जिक्र नहीं किया है, जिसकी समय आने पर की जाएगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कंपनी ने एक फाइलिंग में कहा, "बैंक के निदेशक मंडल ने अपने 40वें स्थापना दिवस के अवसर पर, 5 रुपये अंकित मूल्य वाले मौजूदा एक इक्विटी शेयर को 1 रुपये अंकित मूल्य वाले 5 (पाँच) इक्विटी शेयरों में उप-विभाजन (विभाजन) करने पर विचार किया और उसे मंज़ूरी दे दी।"