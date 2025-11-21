भारत के तीसरे सबसे बड़े प्राइवेट बैंक ने 15 साल में पहली बार किए शेयर के टुकड़े, रिकॉर्ड डेट कब है?
भारत के तीसरे सबसे बड़े प्राइवेट बैंक (Kotak Mahindra Bank Share Price) ने 1:5 के अनुपात में शेयर विभाजन की घोषणा की है। इसका उद्देश्य छोटे निवेशकों के लिए शेयरों को अधिक सुलभ बनाना और लिक्विडिटी बढ़ाना है। बैंक ने अभी तक रिकॉर्ड डेट घोषित नहीं की है, लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम शेयरों के लिए सकारात्मक है, जिससे मांग और कीमत में बढ़ोतरी हो सकती है।
नई दिल्ली। भारत के तीसरे सबसे बड़े प्राइवेट बैंक कोटक महिंद्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank Share Price) के बोर्ड ने अपने शेयरों को 1:5 के अनुपात में स्प्लिट करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जिन निवेशकों के पास इसके 5 शेयर मौजूद होंगे उन्हें 1 और शेयर मिलेगा। कंपनी ने रिकॉर्ड डेट का जिक्र नहीं किया है, जिसकी समय आने पर की जाएगी।
कंपनी ने एक फाइलिंग में कहा, "बैंक के निदेशक मंडल ने अपने 40वें स्थापना दिवस के अवसर पर, 5 रुपये अंकित मूल्य वाले मौजूदा एक इक्विटी शेयर को 1 रुपये अंकित मूल्य वाले 5 (पाँच) इक्विटी शेयरों में उप-विभाजन (विभाजन) करने पर विचार किया और उसे मंज़ूरी दे दी।"
इसके अलावा, बोर्ड ने स्टॉक विभाजन को प्रभावी बनाने के लिए एसोसिएशन के मेमोरेंडम के पूंजी खंड में उचित संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।
कंपनी क्यों कर रही स्टॉक स्प्लिट
बैंक ने कहा कि इस विभाजन का उद्देश्य अपने शेयरों को अधिक किफायती बनाना और विशेष रूप से खुदरा निवेशकों की बाजीर में अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करके लिक्विडिटी को बढ़ाना है।
स्टॉक विभाजन एक कॉर्पोरेट कार्रवाई है जिसमें एक कंपनी मौजूदा शेयरों को छोटी इकाइयों में विभाजित करके अपने बकाया शेयरों की संख्या बढ़ाती है। इसका प्राथमिक उद्देश्य स्टॉक को अधिक किफायती और निवेशकों के व्यापक समूह के लिए सुलभ बनाना है, जिससे व्यापारिक गतिविधि को बढ़ावा मिल सके और बाज़ार में तरलता में सुधार हो सके।
15 साल में पहला स्टॉक स्प्लिट
यह नए कॉर्पोरेट कार्रवाई कंपनी का 15 साल में पहला स्टॉक स्प्लिट है। ट्रेंडलाइन के अनुसार, ऋणदाता ने आखिरी बार 2010 में अपने शेयरों का विभाजन किया था।
