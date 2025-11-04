Share Market Holiday: क्या कल गुरु नानक जयंती के दिन बंद रहेगा शेयर बाजार, आने वाले समय कब-कब होगी छुट्टी?

नई दिल्ली। कल 5 नवंबर को देशभर में गुरु नानक जयंती मनाया जाएगा। गुरु नानक जयंती के कारण ज्यादातर स्कूल, कॉलेज और दफ्तर बंद रहेंगे। ऐसे में लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन है कि क्या कल शेयर बाजार में ट्रेडिंग होगी या नहीं?

शेयर मार्केट हॉलिडे लिस्ट (Share Market Holiday List) के अनुसार कल यानी 5 नवंबर के दिन बीएसई (बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज) और एनएसई (नेशनल स्टॉक एक्सचेंज) में किसी भी तरह की ट्रेडिंग नहीं होगी। इसका मतलब है कि गुरु नानक जयंती के दिन शेयर बाजार बंद रहेगा।

वहीं 6 नवंबर, गुरुवार के दिन शेयर बाजार में फिर से सामान्य रूप से काम होगा। आज यानी 4 नवंबर के बाद शेयर बाजार में सीधा ट्रेडिंग 6 नवंबर, गुरुवार को होगी।

अब जानते हैं कि आने वाले समय में शेयर बाजार कब-कब बंद रहने वाले हैं?

आने वाले समय कब बंद रहेगा शेयर बाजार?

शेयर मार्केट हॉलिडे लिस्ट के अनुसार शनिवार और रविवार के दिन शेयर मार्केट क्लोज रहता है। ये दोनों ही दिन मार्केट में किसी भी तरह की ट्रेडिंग नहीं होती।

वहीं आने वाले समय 25 दिसंबर को शेयर बाजार में किसी भी तरह की ट्रेडिंग नहीं होगी। 25 दिसंबर को देशभर में क्रिसमस का उत्सव मनाया जाएगा। यही कारण है कि 25 दिसंबर के दिन शेयर बाजार में किसी भी तरह की ट्रेडिंग नहीं होगी।





















