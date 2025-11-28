Language
    गिफ्ट निफ्टी में सपाट कारोबार, क्या शेयर बाजार के हाई लेवल छूने के बाद आज आएगी गिरावट?

    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 07:59 AM (IST)

    27 नवंबर को भारतीय शेयर बाजार (Indian stock market) ने नया रिकॉर्ड बनाया। सेंसेक्स और निफ्टी नई ऊंचाइयों पर पहुंचे, लेकिन बाद में मुनाफावसूली हुई। फेडरल रिजर्व और भारतीय रिजर्व बैंक की नीतियों और रूस-यूक्रेन शांति वार्ता पर निवेशकों की नजर है। एशियाई बाजारों में गिरावट आई, जबकि अमेरिकी डॉलर में भी कमजोरी देखी गई। गिफ्ट निफ्टी (Gift Nifty) में सपाट कारोबार का अनुमान है।

    भारतीय शेयर बाजार ने 27 नवंबर को नए रिकॉर्ड हाई लेवल को छुआ, जो एक साल पहले 27 सितंबर, 2024 को छुए गए पिछले हाई लेवल को पार कर गया।

    नई दिल्ली। भारतीय शेयर बाजार ने 27 नवंबर को नए रिकॉर्ड हाई लेवल को छुआ, जो एक साल पहले 27 सितंबर, 2024 को छुए गए पिछले हाई लेवल को पार कर गया। फेडरल रिजर्व और भारतीय रिजर्व बैंक के दिसंबर की नीति बैठकों में ब्याज दरों में कटौती की बढ़ती उम्मीदों और संभावित रूस-यूक्रेन शांति समझौते के कारण बाजार में तेजी देखने को मिली।

    बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी 50 क्रमशः 86,055.86 और 26,310.45 के अपने नए रिकॉर्ड शिखर पर पहुंचे। हालाँकि, दूसरे भाग में मुनाफावसूली ने ज़्यादातर बढ़त को खत्म कर दिया और बिना किसी बदलाव के बंद हुआ। आखिर में सेंसेक्स 110.87 अंक या 0.13 प्रतिशत बढ़कर 85,720.38 पर और निफ्टी 10.25 अंक या 0.04 प्रतिशत बढ़कर 26,215.55 पर बंद हुआ।

    गिफ्ट निफ्टी सपाट शुरुआत का संकेत दे रहा

    गिफ्ट निफ्टी के रुझान भारत में व्यापक सूचकांक के लिए 5 अंक या 0.02 प्रतिशत की बढ़त के साथ एक सपाट शुरुआत का संकेत देते हैं। निफ्टी फ्यूचर्स 26,410.50 के स्तर के आसपास कारोबार कर रहा था।

    एशियाई बाजारों में मिलाजुला कारोबार

    शुक्रवार को एशियाई शेयर बाजारों में गिरावट देखी गई, पिछले सप्ताह वैश्विक इक्विटी में आई तेजी के बाद अब कमजोर होने के संकेत मिल रहे हैं।

    निवेशकों का रूस-यूक्रेन वार्ता और ओपेक पर रुझान

    ब्रेंट क्रूड ऑयल वायदा में शुक्रवार को कोई बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि निवेशकों की नजर रूस-यूक्रेन शांति वार्ता की प्रगति और रविवार को ओपेक+ बैठक के परिणाम पर थी, जिससे आपूर्ति में संभावित बदलावों के संकेत मिल सकें, जिससे कीमतों पर असर पड़ रहा है।

    शुक्रवार को समाप्त होने वाला ब्रेंट क्रूड का अग्रिम माह का वायदा, गुरुवार को 21 सेंट की बढ़त के बाद, मामूली कारोबार में 63.34 डॉलर प्रति बैरल पर अपरिवर्तित रहा। ज़्यादा सक्रिय फ़रवरी अनुबंध 2 सेंट की गिरावट के साथ 62.85 डॉलर पर था।

    यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड 35 सेंट या 0.60% बढ़कर 59.00 डॉलर प्रति बैरल पर पहुँच गया। अमेरिका में थैंक्सगिविंग की छुट्टी के कारण गुरुवार को कोई निपटान नहीं हुआ।

    डॉलर चार महीनों में सबसे खराब सप्ताह की ओर

    शुक्रवार को अमेरिकी डॉलर जुलाई के अंत के बाद से अपने सबसे खराब साप्ताहिक प्रदर्शन की ओर बढ़ रहा था, क्योंकि व्यापारियों ने अगले महीने फेडरल रिजर्व द्वारा और अधिक मौद्रिक ढील दिए जाने की संभावना जताई थी, जबकि अमेरिका में थैंक्सगिविंग अवकाश के कारण तरलता कम हो गई थी।

    डॉलर सूचकांक, जो छह प्रमुख समकक्ष मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की ताकत को मापता है, पिछली बार 0.1% की बढ़त के साथ 99.624 पर कारोबार कर रहा था, जो पांच दिनों की गिरावट के बाद कुछ हद तक सुधरकर 21 जुलाई के बाद से एक सप्ताह में सबसे खराब गिरावट पर पहुंच गया था।

     

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"


    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

