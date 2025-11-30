Sector Of The Week: मोतीलाल ओसवाल की रिसर्च में हीरो बने सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स और कजरिया सिरेमिक्स के शेयर, क्या बनेंगे मल्टीबैगर?

नई दिल्ली। मोतीलाल ओसवाल ने अपनी सेक्टर ऑफ दी वीक रिसर्च में इस बार दो स्टॉक को चुना है। इन स्टॉक से जुड़ा सेक्टर उपभोग में बढ़ोतरी, बेहतर प्रोजेक्ट पाइपलाइन और दो साल की अस्थिरता के बाद कच्चे माल की कीमतों में सामान्यीकरण से मजबूत हो रहा हैं। लकड़ी के पैनल, सैनिटरीवेयर, टाइल्स, पाइप, पेंट और इससे जुड़ा सेक्टर (Sector Of The Week) होम रियल एस्टेट की एक साथ वापसी और सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर योजना से फायदे में आ रहे हैं। साल के पहले छमाही में कई सेगमेंट में मांग असमान में रही, लेकिन अब पूरे इस हिस्से में स्थिरता के स्पष्ट संकेत दिख रहे हैं। कीमतें सुधर रही हैं और चैनल इन्वेंट्री पटरी पर लौट रही हैं, जिससे शहरी और अर्ध-शहरी दोनों बाजारों में टिकाऊ रिकवरी की स्थिति बन रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लकड़ी के पैनल और प्लाईवुड सेगमेंट लकड़ी के पैनल और प्लाईवुड वैल्यू चेन में मार्जिन की उठा-पटक का दौर समाप्त हो रहा है और अब लाभप्रदता अधिक पूर्वानुमान योग्य हो रही है। कच्चे माल की कीमतें अपने चरम से नीचे आ रही हैं। प्रीमियम और वैल्यू-एडेड उत्पादों की ओर तेज बदलाव तथा ब्रांडेड उत्पादों की बढ़ती स्वीकार्यता से इस सेगमेंट में मूल्य निर्धारण शक्ति मजबूत हो रही है।

भारत में MDF की खपत लगातार बढ़ रही है, जिसे संगठित फर्नीचर रिटेल और मॉड्यूलर होम सॉल्यूशंस के विस्तार से बल मिल रहा है। नई आपूर्ति परिपक्व होने और वितरण नेटवर्क के गहरे होने से यह श्रेणी औपचारिकीकरण और घरेलू इंटीरियर अपग्रेड पर बढ़ते घरेलू खर्च के समर्थन से अधिक संतुलित बढ़ोतरी की ओर बढ़ रही है।

सैनिटरीवेयर और फॉसेट श्रेणी सैनिटरीवेयर और फॉसेट सेगमेंट में घरेलू नवीनीकरण गतिविधियों के व्यापक आधार से सुधर रहा है। रियल एस्टेट हैंडओवर में सुधार, शहरी अपग्रेड और प्रीमियम सिरेमिक फिटिंग्स की ओर बढ़ता रुझान मांग को बढ़ा रही हैं। हाल के तिमाहियों में प्राकृतिक गैस की कीमतें स्थिर होने से दबाव कम हो रहा है। उत्पादों का प्रीमियमाइजेशन, शोरूम का तेज विस्तार और जल-कुशल फिक्सचर की बढ़ती स्वीकार्यता से क्षेत्र को निरंतर गति मिल रही है। टियर-2 और टियर-3 बाजारों में क्रमिक रिकवरी से इस उछाल की व्यापकता और मजबूत हो रही है।

टाइल्स सेगमेंट टाइल्स सेगमेंट में घरेलू बाजार से फिर से उभरती मांग और निर्यात भावना में सुधार से उद्योग का मनोबल बढ़ रहा है। पिछले कुछ सालों में आपूर्ति बढ़ोतरी और मूल्य दबाव से गुजरने के बाद अब बेहतर क्षमता उपयोग और इन्वेंट्री का सामान्यीकरण से सहारा मिल रहा है। ईंधन लागत में स्थिरता और प्रतिस्थापन एवं नवीनीकरण चक्र में मजबूत गति भी समग्र गति को सहायता दे रही है। इसके साथ ही आवास, जल कनेक्टिविटी, स्वच्छता कार्यक्रम और शहरी विकास पर सरकारी ध्यान से भवन सामग्री में बढ़त मिल रही है।

कुल मिलाकर भवन उत्पाद क्षेत्र अधिक पूर्वानुमान योग्य और समन्वित बढ़ोतरी चरण की ओर बढ़ रहा है। उपभोग-आधारित श्रेणियां आवासीय रियल एस्टेट की व्यापक रिकवरी के साथ संरेखित हो रही हैं, जबकि मार्जिन-संवेदनशील श्रेणियों को स्थिर इनपुट लागत से लाभ हो रहा है। प्रीमियमाइजेशन, बढ़ता औपचारिकीकरण, मजबूत वितरण ढांचा और स्वस्थ नवीनीकरण चक्र का संयोजन इस स्थिर सुधार को बल दे रहा है। संरचनात्मक मांग इंजन मजबूत स्थिति में हैं और लागत अस्थिरता धीरे-धीरे कम हो रही है। इसलिए मध्यम अवधि में बेहतर परिचालन प्रदर्शन और निरंतर बढ़ोतरी देने के लिए क्षेत्र अच्छी स्थिति में है। यह अधिक संतुलित और व्यापक अपसाइकल की शुरुआत है।

किन शेयरों पर फोकस सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स - 958 रुपये का टारगेट सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स भारत के लकड़ी पैनल उद्योग में सबसे अलग दिग्गज होने के कारण आकर्षक निवेश अवसर प्रस्तुत करता है। यह प्लाईवुड, MDF, लैमिनेट्स और पार्टिकल बोर्ड में बड़ी स्केल रखता है। कंपनी को सभी प्रमुख सेगमेंट में व्यापक वॉल्यूम बढ़ोतरी, बेहतर उपयोगिता स्तर और मजबूत परिचालन प्रदर्शन से लाभ हो रहा है, जिसका फायदा 2QFY26 में दो अंकों की रेवेन्यू गति और बढ़ते मार्जिन में दिख रहा है। FY22-25 में आक्रामक कैपेक्स से MDF, लैमिनेट्स और पार्टिकल बोर्ड की क्षमता काफी मजबूत हुई है, जिससे आवास, रियल एस्टेट और संगठित फर्नीचर चैनल की बढ़ती मांग पूरी हो रही है।

MDF में अपनी छाप छोड़ने वाला बद्वेल प्लांट है, जो क्षमता दोगुनी कर रहा है और उच्च-बढ़ोतरी वाले दक्षिणी बाजार में उपस्थिति गहरी कर रहा है। लकड़ी की कीमतें स्थिर होने और BIS मानकों से निम्न-गुणवत्ता आयात पर अंकुश लगने से MDF की लाभप्रदता मजबूत होगी। साथ ही प्लाईवुड और लैमिनेट्स वितरण पहुंच, प्रीमियम उत्पाद और निरंतर विज्ञापन खर्च से गति पकड़ रहे हैं।

मजबूत विनिर्माण आधार, स्वस्थ कार्यशील पूंजी अनुशासन और ब्रांड-चैनल ताकत का लाभ उठाने की क्षमता के साथ सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स ब्रांडेड, गुणवत्ता वाले इंटीरियर उत्पादों की ओर बदलाव को भुनाने के लिए संरचनात्मक रूप से बेहतर स्थिति में है। कजरिया सिरेमिक्स - 1252 रुपये का टारगेट कजरिया सिरेमिक्स का निवेश केस भारत की सबसे बड़ी टाइल निर्माता कंपनी होने की स्थिति पर टिका है। इसके पास पूरे भारत में मजबूत विनिर्माण आधार, 2,500 से अधिक डीलर और प्रीमियम से लेकर मास सेगमेंट तक व्यापक उत्पाद पोर्टफोलियो है। पिछले दो सालों की कमजोर मांग के बावजूद कंपनी ने परिचालन लचीलापन बनाए रखा है, मार्जिन बढ़ाए हैं, स्वस्थ नकदी प्रवाह उत्पन्न किया है और नेट कैश स्थिति मजबूत की है। गैस की कम कीमतें और संरचनात्मक लागत दक्षता से EBITDA मार्जिन बढ़ा है।