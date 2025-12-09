Language
    IPO News: 5 और नए आईपीओ को SEBI से मिली मंजूरी, लिस्ट में मोलबायो डायग्नोस्टिक्स समेत ये नाम

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 06:20 PM (IST)

    शेयर बाजार नियामक SEBI ने 5 आईपीओ को मंजूरी दे दी है। इनमें मोलबायो डायग्नोस्टिक्स, लीप इंडिया और फूडलिंक एफएंडबी होल्डिंग्स (इंडिया) समेत 5 कंपनियां

    नई दिल्ली। आईपीओ मार्केट (IPO Market News) से जुड़ी एक और खबर आई है। मार्केट रेगुलेटर SEBI ने 5 पब्लिक इश्यू को मंजूरी दे दी है। इनमें मोलबायो डायग्नोस्टिक्स, लीप इंडिया और फूडलिंक एफएंडबी होल्डिंग्स (इंडिया) समेत 5 कंपनियां शामिल हैं। टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स और एल्डोरैडो एग्रीटेक के ड्राफ्ट पेपर्स को भी पूंजी बाजार नियामक सेबी ने मंजूरी दे दी है। हालांकि, आइनॉक्स क्लीन एनर्जी और स्काई अलॉयज एंड पावर ने अपने आईपीओ पेपर्स वापस लेने का फैसला किया है।

    सेबी ने 1 दिसंबर को मोलबायो डायग्नोस्टिक्स के ड्राफ्ट पेपर पर टिप्पणियां जारी कीं, इसके बाद 5 दिसंबर को लीप इंडिया और एल्डोरैडो एग्रीटेक पर टिप्पणियां जारी की गईं, जबकि टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स और फूडलिंक एफएंडबी होल्डिंग्स (इंडिया) के आईपीओ पत्रों पर टिप्पणियां क्रमशः 25 और 28 नवंबर को जारी की गईं।

    SEBI ने जारी किए ऑब्जर्वेशन लेटर

    सेबी के अनुसार, ऑब्जर्वेशन जारी करने का अर्थ है कि कंपनी ऑब्जर्वेशन लेटर मिलने की तारीख से अगले एक वर्ष के भीतर अपना आईपीओ लॉन्च कर सकती है, जबकि कॉन्फिडेंशियल DRHP फाइलिंग के मामले में, आईपीओ जारी करने के लिए 18 महीने की अवधि है क्योंकि कंपनी को सेबी के साथ अपना अपडेटेड ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) दाखिल करना होगा, इसके बाद सार्वजनिक सदस्यता के लिए अपना आईपीओ खोलने के लिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ आरएचपी दाखिल करना होगा।

    टेमासेक होल्डिंग्स की सहायक कंपनी समर्थित गोवा स्थित पॉइंट-ऑफ-केयर मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स प्लेटफ़ॉर्म ऑपरेटर मोलबायो डायग्नोस्टिक्स ने इस साल अगस्त में सेबी के पास प्रारंभिक दस्तावेज़ दाखिल किए।

    इसकी योजना 200 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी करने की है, जबकि वी साइंसेज इन्वेस्टमेंट्स, एक्सोरा ट्रेडिंग और इंडिया बिज़नेस एक्सीलेंस फंड सहित मौजूदा शेयरधारक 1.25 करोड़ इक्विटी शेयर बेचेंगे। बता दें कि दिसंबर में भी कई आईपीओ ओपन होने जा रहे हैं। इससे पहले अक्टूबर महीने में सबसे ज्यादा आईपीओ आए थे।

