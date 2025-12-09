IPO News: 5 और नए आईपीओ को SEBI से मिली मंजूरी, लिस्ट में मोलबायो डायग्नोस्टिक्स समेत ये नाम

नई दिल्ली। आईपीओ मार्केट (IPO Market News) से जुड़ी एक और खबर आई है। मार्केट रेगुलेटर SEBI ने 5 पब्लिक इश्यू को मंजूरी दे दी है। इनमें मोलबायो डायग्नोस्टिक्स, लीप इंडिया और फूडलिंक एफएंडबी होल्डिंग्स (इंडिया) समेत 5 कंपनियां शामिल हैं। टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स और एल्डोरैडो एग्रीटेक के ड्राफ्ट पेपर्स को भी पूंजी बाजार नियामक सेबी ने मंजूरी दे दी है। हालांकि, आइनॉक्स क्लीन एनर्जी और स्काई अलॉयज एंड पावर ने अपने आईपीओ पेपर्स वापस लेने का फैसला किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सेबी ने 1 दिसंबर को मोलबायो डायग्नोस्टिक्स के ड्राफ्ट पेपर पर टिप्पणियां जारी कीं, इसके बाद 5 दिसंबर को लीप इंडिया और एल्डोरैडो एग्रीटेक पर टिप्पणियां जारी की गईं, जबकि टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स और फूडलिंक एफएंडबी होल्डिंग्स (इंडिया) के आईपीओ पत्रों पर टिप्पणियां क्रमशः 25 और 28 नवंबर को जारी की गईं।