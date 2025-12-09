11 दिसंबर को खुलेगा HRS Aluglaze IPO, यहां जानें प्राइस बैंड से लेकर हर एक डिटेल

नई दिल्ली। अहमदाबाद स्थित एचआरएस एलुग्लेज लिमिटेड आईपीओ लाने की तैयारी में है। ये आईपीओ 11 दिसंबर को खुलकर 15 दिसंबर को बंद होगा। ये आईपीओ मेनबोर्ड कैटेगरी का होने वाला है। आइए इस आईपीओ से संबंधित हर एक डिटेल जानते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एचआरएस एलुग्लेज आईपीओ के जरिए 50.9 करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी में है। ये आईपीओ 11 दिसंबर को निवेश के लिए खुलेगा। कंपनी ने इस आईपीओ का प्राइस बैंड 94-96 रुपये प्रति शेयर तय किया है। आईपीओ के तहत 53.04 लाख फ्रेश इश्यू जारी किए जाएंगे। जिसका कुल मूल्य 50.92 करोड़ रुपये है। शेयर बीएसई एसएमई पर सूचीबद्ध होगा जिसकी संभावित तिथि 18 दिसंबर तय की गई है।

क्या काम करती है कंपनी? कंपनी बिल्डर, ठेकेदारों, वास्तुकारों और संस्थानों को सामग्री आपूर्ति एवं खरीद सहायता के साथ-साथ मानक तथा अनुकूलित समाधान प्रदान करती है। इस बीच निवेशकों को लंबा इंतजार खत्म होने जा रहा है। कल यानी 10 दिसंबर मीशो आईपीओ बीएसई और एनएसई में लिस्ट होगा। मीशो आईपीओ ने ग्रे मार्केट (Meesho IPO GMP) में शानदार प्रदर्शन किया। ये आईपीओ कल यानी 10 दिसंबर को शेयर बाजार में एंट्री लेगा। जीएमपी को देखते हुए सभी निवेशकों को इससे बेहतरीन लिस्टिंग (Meesho Share Price) की उम्मीद है।

Meesho Share Price: कितने पर होगी लिस्टिंग? लिस्टिंग से एक दिन पहले ग्रे मार्केट में इसका जीएमपी 35 रुपये प्रति शेयर चल रहा है। जीएमपी को देखते हुए ये मीशो लगभग 32 फीसदी मुनाफे के साथ 146 रुपये प्रति शेयर पर लिस्ट हो सकता है। इसका इश्यू प्राइस 111 रुपये प्रति शेयर है। हालांकि ग्रे मार्केट का प्रीमियम बढ़ता-घटता रहता है।