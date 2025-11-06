दुबई से इस कपड़ा कंपनी को टीशर्ट, ट्राउजर के लिए मिला करोड़ों का ऑर्डर, 25 रुपये के शेयर को खरीदने की होड़

नई दिल्ली। SBC एक्सपोर्ट्स (SBC Exports Share Price) को दुबई की एक कपड़ा कंपनी से ₹45 करोड़ के टी-शर्ट, ट्राउजर और शॉर्ट्स आदि सहित कई तरह के गारमेंट्स की आपूर्ति के लिए एक फिर से निर्यात का आदेश मिला है।

शिपमेंट का भुगतान मेसर्स हक्स रेडीमेड गारमेंट्स ट्रेडिंग एलएलसी द्वारा माल की प्राप्ति की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्राप्त किया जाएगा। यह पेमेंट केवल अमेरिकी डॉलर में होगा। बीमा और माल ढुलाई से संबंधित सभी खर्च मेसर्स हक्स रेडीमेड गारमेंट्स ट्रेडिंग एलएलसी देगी। किसी भी विवाद की स्थिति में, शासकीय कानून संयुक्त अरब अमीरात का कानून होगा।

एसबीसी एक्सपोर्ट्स शेयर प्राइस 6 नवंबर, 2025 तक, एसबीसी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (एसबीसी) का शेयर ₹25.08 पर है। इसमें पिछले बंद भाव ₹24.20 से 3.64% की तेजी देखने को मिल रही है। 6 नवंबर, 2025 को शेयर ₹25.15 के नए 52-सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। पिछले छह दिनों से शेयर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। एक महीने में यह 11 फीसदी उछला है। वहीं 6 महीने में यह 88.64 फीसदी तक का रिटर्न दिया है। 5 साल में इसने 397.42% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।

एसबीसी एक्सपोर्ट्स के बारे में एसबीसी की शुरुआत मिर्जापुर में हस्तनिर्मित कालीनों और अन्य हस्तशिल्प वस्तुओं के व्यापारी के रूप में हुई थी। कंपनी ने रंगाई, छपाई, सिलाई और पैकेजिंग सहित एकीकृत सुविधाएं स्थापित की हैं। आईटी और गारमेंटिंग के अलावा, कंपनी ने एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, मेसर्स मौजी ट्रिप लिमिटेड, की स्थापना करके तेजी से बढ़ती यात्रा सेवाओं में भी विविधता लाई है। कंपनी के पास 4 विनिर्माण सुविधाएं हैं, जिनमें से लगभग 3 मिर्जापुर में और लगभग 1 गाजियाबाद में हैं।