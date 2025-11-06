Language
    दुबई से इस कपड़ा कंपनी को टीशर्ट, ट्राउजर के लिए मिला करोड़ों का ऑर्डर, 25 रुपये के शेयर को खरीदने की होड़

    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 01:55 PM (IST)

    एसबीसी एक्सपोर्ट्स (SBC Exports Share Price) को दुबई की एक कपड़ा कंपनी से 45 करोड़ रुपये का गारमेंट निर्यात ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर में टी-शर्ट, ट्राउजर और शॉर्ट्स शामिल हैं। भुगतान 90 दिनों के भीतर अमेरिकी डॉलर में किया जाएगा। बीमा और माल ढुलाई का खर्च मेसर्स हक्स रेडीमेड गारमेंट्स ट्रेडिंग एलएलसी वहन करेगी। किसी भी विवाद की स्थिति में यूएई का कानून लागू होगा। इस कंपनी के शेयर ने 5 साल में मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।

    नई दिल्ली। SBC एक्सपोर्ट्स (SBC Exports Share Price) को दुबई की एक कपड़ा कंपनी से ₹45 करोड़ के टी-शर्ट, ट्राउजर और शॉर्ट्स आदि सहित कई तरह के गारमेंट्स की आपूर्ति के लिए एक फिर से निर्यात का आदेश मिला है।

    शिपमेंट का भुगतान मेसर्स हक्स रेडीमेड गारमेंट्स ट्रेडिंग एलएलसी द्वारा माल की प्राप्ति की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्राप्त किया जाएगा। यह पेमेंट केवल अमेरिकी डॉलर में होगा। बीमा और माल ढुलाई से संबंधित सभी खर्च मेसर्स हक्स रेडीमेड गारमेंट्स ट्रेडिंग एलएलसी देगी। किसी भी विवाद की स्थिति में, शासकीय कानून संयुक्त अरब अमीरात का कानून होगा।

    एसबीसी एक्सपोर्ट्स शेयर प्राइस

    6 नवंबर, 2025 तक, एसबीसी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (एसबीसी) का शेयर ₹25.08 पर  है। इसमें पिछले बंद भाव ₹24.20 से 3.64% की तेजी देखने को मिल रही है। 6 नवंबर, 2025 को शेयर ₹25.15 के नए 52-सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। पिछले छह दिनों से शेयर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। एक महीने में यह 11 फीसदी उछला है। वहीं 6 महीने में यह 88.64 फीसदी तक का रिटर्न दिया है। 5 साल में इसने 397.42% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।

     

    एसबीसी एक्सपोर्ट्स के बारे में

    एसबीसी की शुरुआत मिर्जापुर में हस्तनिर्मित कालीनों और अन्य हस्तशिल्प वस्तुओं के व्यापारी के रूप में हुई थी। कंपनी ने रंगाई, छपाई, सिलाई और पैकेजिंग सहित एकीकृत सुविधाएं स्थापित की हैं।

    आईटी और गारमेंटिंग के अलावा, कंपनी ने एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, मेसर्स मौजी ट्रिप लिमिटेड, की स्थापना करके तेजी से बढ़ती यात्रा सेवाओं में भी विविधता लाई है। कंपनी के पास 4 विनिर्माण सुविधाएं हैं, जिनमें से लगभग 3 मिर्जापुर में और लगभग 1 गाजियाबाद में हैं।

     

    इनकी स्थापित क्षमताएं यूनिट 1 की लगभग 1.5 लाख पीस प्रति माह, यूनिट 2 की लगभग 8 लाख पीस प्रति माह, यूनिट 3 की लगभग 80,000 पीस प्रति माह, यूनिट 4 की लगभग 60,000 पीस प्रति माह हैं। एसबीसी निर्यात बाजारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए लगभग 3502.38 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली एक और इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव कर रही है, जिसके लिए उसने गाजियाबाद में 18 करोड़ रुपये में जमीन पहले ही खरीद ली है।

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)