    इस दवा कंपनी का 9 अक्टूबर को आ रहा IPO, 485 रुपये होगा प्राइस बैंड; क्या हैं 5 खास बातें

    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 02:49 PM (IST)

    दवा कंपनी रूबिकॉन रिसर्च का आईपीओ (Rubicon Research IPO) 9 अक्टूबर को खुलने जा रहा है जिसका प्राइस बैंड 461 से 485 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। इस आईपीओ के माध्यम से कंपनी 1377.50 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य बना रही है। आईपीओ में नए शेयर जारी करने के साथ-साथ बिक्री पेशकश भी शामिल है। जानें सभी डिटेल्स

    दवा कंपनी रूबिकॉन रिसर्च का आईपीओ 9 अक्टूबर को खुलने जा रहा है।

    नई दिल्ली। दवा कंपनी रूबिकॉन रिसर्च का 1,377.50 करोड़ रुपये का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) नौ अक्टूबर को खुलेगा। आईपीओ दस्तावेज के अनुसार, इसके लिए मूल्य दायरा 461 से 485 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। आईपीओ 13 अक्टूबर को बंद होगा। बड़े (एंकर) निवेशक आठ अक्टूबर को बोली लगा पाएंगे। रुबिकॉन रिसर्च का प्रस्तावित आईपीओ 500 करोड़ रुपये के नए शेयर और 877.5 करोड़ रुपये की बिक्री पेशकश (ओएफएस) है। कंपनी के शेयर के 16 अक्टूबर को बाजार में लिस्ट होने की उम्मीद है। 

    रूबिकॉन रिसर्च आईपीओ रजिस्ट्रार, लीड मैनेजर

    एमयूएफजी इनटाइम इंडिया इस इश्यू का रजिस्ट्रार है। एक्सिस कैपिटल, आईआईएफएल कैपिटल सर्विसेज, जेएम फाइनेंशियल और एसबीआई कैपिटल मार्केट्स बुक-रनिंग लीड मैनेजर हैं। 

    रुबिकॉन रिसर्च लॉट साइज

    आवेदन के लिए लॉट साइज 30 शेयरों का है। एक खुदरा निवेशक को अपर प्राइस पर एक लॉट या 30 शेयरों के लिए बोली लगाने हेतु न्यूनतम ₹14,250 निवेश राशि की जरूरत होगी। 

    रूबिकॉन रिसर्च आईपीओ उद्देश्य

    रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (आरएचपी) के अनुसार, कंपनी की योजना नए निर्गम से प्राप्त शुद्ध ₹310 करोड़ का उपयोग कंपनी द्वारा लिए गए कुछ ऋणों के पूर्व भुगतान या पुनर्भुगतान के लिए करने की है। शेष धनराशि का उपयोग अज्ञात अधिग्रहणों और अन्य रणनीतिक पहलों तथा सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के माध्यम से अकार्बनिक विकास के फाइनेंस के लिए किया जाएगा।

    रूबिकॉन रिसर्च के बारे में

    1999 में स्थापित, रूबिकॉन रिसर्च एक दवा कंपनी है जो फॉर्मूलेशन के विकास, निर्माण और व्यावसायीकरण में लगी है। कंपनी के पोर्टफोलियो में विशिष्ट उत्पादों और दवा-उपकरण संयोजन उत्पादों का एक बढ़ता हुआ पोर्टफोलियो शामिल है, जो विनियमित बाज़ारों और विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका को लक्षित करता है। 

    30 जून, 2025 तक, कंपनी के पास प्रत्यक्ष रूप से या अपनी सहायक कंपनियों के माध्यम से सामूहिक रूप से 2 एएनडीए (संक्षिप्त नई दवा आवेदन) और नौ सक्रिय एनडीए (नई दवा आवेदन) हैं, जिन्हें अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) द्वारा अनुमोदित किया गया है और एक ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) मोनोग्राफ लिस्ट है।

    अमेरिका के बाहर, रूबिकॉन रिसर्च लिमिटेड ने, सीधे या तीसरे पक्ष के वितरकों के माध्यम से, ऑस्ट्रेलिया, यूके, सिंगापुर, सऊदी अरब और यूएई सहित कई देशों में 48 उत्पाद आवेदन दायर किए हैं, और अनुमोदन प्राप्त होने के बाद व्यावसायिक संचालन शुरू करने की योजना है। कंपनी भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में चुनिंदा ग्राहकों को अनुबंध निर्माण सेवाएं भी प्रदान करती है।

    रुबिकॉन रिसर्च भारत में तीन विनिर्माण संयंत्र चलाता है और दो अमेरिकी FDA-निरीक्षित अनुसंधान एवं विकास केंद्र चलाता है। एक भारत में और दूसरा कनाडा में स्थित है।

    रूबिकॉन रिसर्च वित्तीय अवलोकन

    31 मार्च, 2025 (FY25) को समाप्त वित्तीय वर्ष में, कंपनी ने ₹1,296.2 करोड़ की कुल आय दर्ज की, जो पिछले वित्त वर्ष के ₹872.38 करोड़ से 48.5 प्रतिशत अधिक है। कंपनी की ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले की कमाई (Ebitda) वित्त वर्ष 24 के ₹173 करोड़ से 54.8 प्रतिशत बढ़कर ₹267.9 करोड़ हो गई। कंपनी का कर-पश्चात लाभ (PAT) वित्त वर्ष 25 में ₹134.36 करोड़ रहा, जबकि वित्त वर्ष 24 में यह ₹91 करोड़ था।

    "IPO से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

    (डिस्क्लेमर: यहां IPO को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)