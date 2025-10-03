एडवांस एग्रोलाइफ IPO में कमाना है मुनाफा तो आज पैसा लगाने का है आखिरी दिन, कहां पहुंचा GMP

एडवांस एग्रोलाइफ लिमिटेड का आईपीओ 30 सितंबर को खुला और 3 अक्टूबर को बंद हो गया। यह इश्यू 1.87 गुना सब्सक्राइब हुआ। खुदरा निवेशकों और एनआईआई के लिए यह 1.22 गुना और क्यूआईबी के लिए 3.5 गुना सब्सक्राइब किया गया। आज एडवांस एग्रोलाइफ आईपीओ के लिए ग्रे मार्केट प्रीमियम (Advance Agrolife IPO GMP) पर चर्चा हो रही है। चलिए जानते हैं कितने पर है GMP।

नई दिल्ली। एडवांस एग्रोलाइफ लिमिटेड का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ), जो 30 सितंबर को खुला था, शुक्रवार, 3 अक्टूबर को सदस्यता के लिए बंद होने वाला है। जयपुर स्थित कृषि रसायन उत्पाद निर्माण कंपनी विभिन्न प्रकार के कृषि रसायनों जैसे कीटनाशक, कवकनाशी, शाकनाशी और पादप वृद्धि नियामकों का वितरण करती है।

बीएसई के आंकड़ों के अनुसार, इस इश्यू को 1.87 गुना ओवरसब्सक्राइब किया गया और 1,35,09,004 शेयरों के मुकाबले 2,52,97,650 शेयरों के लिए बोलियाँ प्राप्त हुईं । गैर-संस्थागत निवेशकों (एनआईआई) के लिए 1.22 गुना, खुदरा निवेशकों के लिए 1.22 गुना और योग्य संस्थागत खरीदारों (क्यूआईबी) के लिए 3.5 गुना ओवरसब्सक्राइब किया गया।

सब्सक्रिप्शन बंद होने में बस एक दिन बाकी है, और आज एडवांस एग्रोलाइफ आईपीओ के लिए ग्रे मार्केट प्रीमियम (जीएमपी) पर सब्सक्रिप्शन की चर्चा हो रही है। मौजूदा रुझानों के अनुसार, 30 सितंबर को आईपीओ के सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने के बाद से मेनबोर्ड इश्यू के जीएमपी में बढ़ोतरी हुई है।

एडवांस एग्रोलाइफ आईपीओ जीएमपी आज एडवांस एग्रोलाइफ आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम (जीएमपी) 3 अक्टूबर को सुबह 8:00 बजे तक 15 रुपये था। आईपीओ के मूल्य बैंड के ऊपरी छोर 100 रुपये को ध्यान में रखते हुए, अनुमानित लिस्टिंग मूल्य 115 रुपये (आधार मूल्य और नवीनतम जीएमपी) है, जो प्रति शेयर लगभग 15% की वृद्धि दर्शाता है।

इसका मतलब है कि एडवांस एग्रोलाइफ के गैर-सूचीबद्ध शेयर निजी बाजार में 115 रुपये पर कारोबार कर रहे थे। अगले हफ्ते बीएसई और एनएसई पर सूचीबद्ध होने पर निवेशक लगभग 15% की बढ़त की उम्मीद कर सकते हैं। सोमवार को जब मेनबोर्ड इश्यू सब्सक्रिप्शन के लिए खुला तो इसका जीएमपी 5 रुपये था। मंगलवार को यह और बढ़कर 12 रुपये हो गया। नोट: GMP आधिकारिक डेटा नहीं है और यह अटकलों पर आधारित है। GMP डेटा InvestorGain से प्राप्त किया गया है। एडवांस एग्रोलाइफ आईपीओ मुख्य विवरण एडवांस एग्रोलाइफ आईपीओ 192.86 करोड़ रुपये का बुक-बिल्ट इश्यू है। इसमें 1.93 करोड़ नए शेयर जारी किए जाएँगे। खुदरा निवेशक 150 शेयरों के एक लॉट साइज़ के लिए बोली लगाकर इस आईपीओ में भाग ले सकते हैं, जिसके लिए 15,000 रुपये का निवेश आवश्यक है। छोटे गैर-संस्थागत निवेशकों को 14 लॉट के लिए बोली लगानी होगी, जिससे 2,10,000 रुपये का निवेश होगा। बड़े गैर-संस्थागत निवेशक कम से कम 67 लॉट के लिए बोली लगाकर इस आईपीओ में भाग ले सकते हैं। इससे 10,05,000 रुपये का निवेश होगा।