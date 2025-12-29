Language
    रडार, रेडियो जैसे डिवाइस की खरीद के लिए सरकार ने सेना को दिए 79000 करोड़ रुपये; कल डिफेंस स्टॉक बनेंगे रॉकेट!

    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 06:11 PM (IST)

    सरकार ने थलसेना, नौसेना और वायुसेना के लिए 79,000 करोड़ रुपये के रक्षा खरीद प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसमें रडार, रेडियो, ड्रोन सिस्टम और मिसाइल जैसे ...और पढ़ें

    Hero Image

    सरकार ने 79,000 करोड़ रुपये के डिफेंस खरीद प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 

    नई दिल्ली। सरकार ने 79,000 करोड़ रुपये के डिफेंस खरीद प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ऐसे में मंगलवार को डिफेंस शेयरों पर स्टॉक मार्केट निवेशकों की खास नजर रहने वाली है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल (DAC) ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में लिया है, जिसमें थलसेना, नौसेना और वायुसेना के लिए रडार, रेडियो, ड्रोन सिस्टम, मिसाइल और एडवांस टेक्नोलॉजी से जुड़े कई बड़े ऑर्डर शामिल हैं।

    सेना क्या-क्या खरीदेगी?

    थलसेना (Indian Army) क्या खरीदेगी

    1. लोइटर मुनिशन सिस्टम - सटीक हमलों के लिए
    2. निम्न स्तरीय हल्का रडार - छोटे और लो-फ्लाइंग ड्रोन पकड़ने के लिए
    3. पिनाका MRLS के लिए लंबी दूरी के निर्देशित रॉकेट
    4. एकीकृत ड्रोन पहचान एवं अवरोधन प्रणाली एमके-II

    इन सभी सिस्टम्स का सीधा फायदा उन कंपनियों को मिलेगा जो रडार, मिसाइल, ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में काम कर रही हैं।

    नौसेना (Indian Navy) क्या खरीदेगी?

    • बोलार्ड पुल टग्स
    • हाई फ्रीक्वेंसी सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो (एचएफ एसडीआर)
    • एचएएलई आरपीएएस (High Altitude Long Endurance Drones)

    यह ऑर्डर कम्युनिकेशन सिस्टम, ड्रोन और मरीन सपोर्ट इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियों के लिए अहम है।

    वायुसेना (Indian Air Force) क्या खरीदेगी?

    1. एस्ट्रा एमके-II वायु-से-वायु मिसाइलें
    2. ऑटोमैटिक टेक-ऑफ और लैंडिंग रिकॉर्डिंग सिस्टम
    3. तेजस के लिए फुल मिशन सिम्युलेटर
    4. SPICE-1000 सटीक गाइडेंस किट

    यह फैसला सीधे मिसाइल, एवियोनिक्स और एयरक्राफ्ट सिस्टम बनाने वाली कंपनियों को मजबूत करता है।

    मंगलवार को किन डिफेंस स्टॉक्स पर रहेगा फोकस?

    HAL शेयर

    कंपनियों को इस घोषणा से सबसे ज़्यादा फायदा मिल सकता है, उनमें HAL शामिल है। जो Astra Mk-II मिसाइल, Tejas सिम्युलेटर वायुसेना से जुड़े ऑर्डर का सबसे बड़ा लाभार्थी हो सकता है।

    भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (BEL) शेयर

    भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (Bharat Electronics Share Price) कंपनी का रडार सिस्टम, ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट में Army और Navy दोनों से जुड़ा मजबूत प्ले है।

    भारत डायनेमिक्स (BDL) शेयर

    भारत डायनेमिक्स (Bharat Dynamics Share Price) यह एस्ट्रा Astra मिसाइल Pinaka से जुड़े गाइडेड रॉकेट्स - मिसाइल सेगमेंट का डायरेक्ट बेनिफिशियरी है।

    डाटा पैटर्न्स, एस्ट्रा माइक्रोवेव और पारस डिफेंस शेयर

    रडार, एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऑर्डर की वजह से मिड-कैप डिफेंस शेयरों में तेजी की संभावना है।

    Cochin Shipyard, L&T Defence शेयर

    नौसेना के सपोर्ट और मरीन इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा फायदा कोचिन शिपयार्ड जैसे इन शेयरों को मिल सकता है। 

    डिफेंस के इस स्टॉक ने साल 2025 में कराई सबसे ज्यादा कमाई

    इस वर्ष अब तक, निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स में शामिल 18 शेयरों में से पांच ने नकारात्मक रिटर्न दिया है। गार्डन रीच 2025 में इंडेक्स का टॉप कमाई वाला शेयर रहा है, जिसमें 55% की तेजी देखने को मिली है, जबकि जेन टेक सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला शेयर रहा है, जिसमें 44% की गिरावट आई है।

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"
    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट पर आधारित है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

