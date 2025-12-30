दुश्मनों की खैर नहीं, सरकार ने हथियार के लिए दिए 4666 करोड़; अदाणी की ये कंपनी भी करेगी सेना को सप्लाई

नई दिल्ली। रक्षा मंत्रालय (MoD) ने दुश्मनों की हर चाल को ठिकाने लगाने के लिए पूरी तरह से कमर कस रही है। इसी कड़ी में डिफेंस मिनिस्ट्री ने मंगलवार को क्लोज क्वार्टर बैटल (CQB) कार्बाइन और हैवी वेट टॉरपीडो की खरीद के लिए बड़ा ऑर्डर दिया है। यह ऑर्डर 4,666 करोड़ रुपये है। इससे भारत के सैन्य आधुनिकीकरण और स्वदेशी रक्षा विनिर्माण को एक नई गति मिलेगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

भारत फोर्ज को मिला 2770 करोड़ रुपये का ऑर्डर भारतीय सेना और नौसेना के लिए 4.25 लाख से अधिक सीक्यूबी कार्बाइन और सहायक उपकरणों की 2,770 करोड़ रुपये की अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह सौदा भारत फोर्ज (Bharat Forge Share Price) और पीएलआर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है। अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (एईएल) भी इस प्रोजेक्ट से जुड़ी है। इसकी सहायक कंपनी अदाणी लैंड डिफेंस सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजीज, पीएलआर सिस्टम्स में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी रखती है।

इस घोषणा के बाद जब बाजार खुलेगा तब भारत फोर्ज और अदाणी एंटरप्राइजेज के शेयरों (Adani Enterprises Share Price) पर बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। एक अन्य महत्वपूर्ण अधिग्रहण के तहत, कालवारी श्रेणी (पी-75) की पनडुब्बियों के लिए 48 भारी वजन वाले टॉरपीडो और संबंधित उपकरणों की खरीद के लिए इटली की WASS सबमरीन सिस्टम्स एसआरएल के साथ 1,896 करोड़ रुपये का अनुबंध किया गया है। इनकी डिलीवरी अप्रैल 2028 में शुरू होकर 2030 के शुरुआत तक पूरी होने की उम्मीद है। इस अधिग्रहण से छह पनडुब्बियों की युद्ध क्षमता में वृद्धि होने की संभावना है, क्योंकि ये तकनीकी रूप से उन्नत जलमग्न हथियारों से लैस होंगी।