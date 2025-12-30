दुश्मनों की खैर नहीं, सरकार ने हथियार के लिए दिए 4666 करोड़; अदाणी की ये कंपनी भी करेगी सेना को सप्लाई
रक्षा मंत्रालय ने दुश्मनों से निपटने के लिए ₹4,666 करोड़ के दो बड़े रक्षा सौदों को मंजूरी दी है। इसमें भारतीय सेना के लिए 4.25 लाख से अधिक CQB कार्बाइ ...और पढ़ें
नई दिल्ली। रक्षा मंत्रालय (MoD) ने दुश्मनों की हर चाल को ठिकाने लगाने के लिए पूरी तरह से कमर कस रही है। इसी कड़ी में डिफेंस मिनिस्ट्री ने मंगलवार को क्लोज क्वार्टर बैटल (CQB) कार्बाइन और हैवी वेट टॉरपीडो की खरीद के लिए बड़ा ऑर्डर दिया है। यह ऑर्डर 4,666 करोड़ रुपये है। इससे भारत के सैन्य आधुनिकीकरण और स्वदेशी रक्षा विनिर्माण को एक नई गति मिलेगी।
भारत फोर्ज को मिला 2770 करोड़ रुपये का ऑर्डर
भारतीय सेना और नौसेना के लिए 4.25 लाख से अधिक सीक्यूबी कार्बाइन और सहायक उपकरणों की 2,770 करोड़ रुपये की अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह सौदा भारत फोर्ज (Bharat Forge Share Price) और पीएलआर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है। अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (एईएल) भी इस प्रोजेक्ट से जुड़ी है। इसकी सहायक कंपनी अदाणी लैंड डिफेंस सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजीज, पीएलआर सिस्टम्स में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी रखती है।
इस घोषणा के बाद जब बाजार खुलेगा तब भारत फोर्ज और अदाणी एंटरप्राइजेज के शेयरों (Adani Enterprises Share Price) पर बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है।
एक अन्य महत्वपूर्ण अधिग्रहण के तहत, कालवारी श्रेणी (पी-75) की पनडुब्बियों के लिए 48 भारी वजन वाले टॉरपीडो और संबंधित उपकरणों की खरीद के लिए इटली की WASS सबमरीन सिस्टम्स एसआरएल के साथ 1,896 करोड़ रुपये का अनुबंध किया गया है। इनकी डिलीवरी अप्रैल 2028 में शुरू होकर 2030 के शुरुआत तक पूरी होने की उम्मीद है। इस अधिग्रहण से छह पनडुब्बियों की युद्ध क्षमता में वृद्धि होने की संभावना है, क्योंकि ये तकनीकी रूप से उन्नत जलमग्न हथियारों से लैस होंगी।
इन सौदों के साथ, सशस्त्र बलों के चल रहे आधुनिकीकरण अभियान के तहत रक्षा मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2025-26 (FY26) में अब तक 1,82,492 करोड़ रुपये के पूंजीगत अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं।
भारत फोर्ज शेयर प्राइस
भारत फोर्ज का शेयर 1,456.60 रुपये पर है। पांच साल में इस शेयर ने 180% से अधिक का रिटर्न दिया है। स्टॉक ने मजबूत प्रदर्शन दिखाया है, पिछले एक साल में इसमें 11% से अधिक और पिछले छह महीनों में लगभग 10.4% का रिटर्न दिया है।
"शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"
(डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट पर आधारित है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
