20 महीने 74000% रिटर्न, 1 लाख को बनाया ₹7.40 करोड़, कंपनी को चलाते हैं सिर्फ 2 कर्मचारी; अब आई सेबी की रडार पर?

RRP Semiconductor Share Price: सिर्फ दो कर्मचारियों के दम पर चल रही 15,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप वाली भारतीय कंपनी ने शेयर बाजार में ऐसा तहलका मचाया कि निवेशकों की आंखें खुली की खुली रह गईं। RRP Semiconductor Ltd नाम की यह 35 साल पुरानी कंपनी बीते 20 महीनों में 74,000% से ज्यादा रिटर्न दे चुकी है। यानी अगर किसी ने 20 महीने पहले इसमें 1 लाख रुपए लगाए होते, तो उसकी वैल्यू आज करीब 7.40 करोड़ रुपए होती। यही वजह है कि यह शेयर सोशल मीडिया से लेकर बाजार तक चर्चा का केंद्र बन गया है।

निगेटिव में कमाई, फिरभी तेजी क्यों? लेकिन इस बंपर तेजी के पीछे की हकीकत चौंकाने वाली है। कंपनी के ताजा वित्तीय नतीजों के मुताबिक, RRP में सिर्फ दो फुल-टाइम कर्मचारी हैं, कंपनी की कमाई निगेटिव है और अब तक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग शुरू भी नहीं हुई है। खुद कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में माना है कि उसने न तो किसी सरकारी इंसेंटिव स्कीम के लिए आवेदन किया है और न ही किसी तरह का चिप प्रोडक्शन शुरू किया है।

यह भी पढ़ें- कौन हैं RRP Semiconductor के फाउंडर, जिसके शेयर ने 20 महीनों में पैसा कर दिया 740 गुना शेयर में लगातार लगे 149 अपर सर्किट रिपोर्ट के मुताबिक, 19 दिसंबर तक 20 महीनों में इस शेयर ने 73,860% से ज्यादा की छलांग लगाई, जो दुनिया भर में 1 बिलियन डॉलर (करीब 15,116 करोड़ रुपए) से ज्यादा वैल्यू वाली कंपनियों में सबसे तेज मानी जा रही है। इस तेजी में 149 लगातार अपर सर्किट लगे। हालांकि एक्सचेंज और कंपनी, दोनों ने बार-बार निवेशकों को सतर्क रहने की चेतावनी दी।

आखिर शेयरों में छलांग की वजह क्या है? इस उछाल की एक बड़ी वजह ऑनलाइन हाइप, शेयर का बहुत छोटा फ्री-फ्लोट और रिटेल निवेशकों की भारी भीड़ मानी जा रही है। कंपनी के करीब 98% शेयर एक ही व्यक्ति राजेंद्र चोणनकर और उनके करीबी सहयोगियों के पास हैं। यही वजह है कि बाजार में उपलब्ध शेयर बेहद कम हैं।

शेयरों की तेजी पर पड़ी सेबी की नजर अब इस तेजी पर SEBI की नजर पड़ चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक, रेगुलेटर संभावित गड़बड़ियों की जांच कर रहा है। फिलहाल इस 15,116 करोड़ की कंपनी के शेयर को एक्सचेंज ने हफ्ते में सिर्फ एक दिन ट्रेडिंग की इजाजत दी है और यह अपने शिखर स्तर से करीब 6% टूट चुका है।

सितंबर तिमाही में कंपनी ने 6.82 करोड़ रुपए की निगेटिव रेवेन्यू और 7.15 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया। यह निगेटिव रेवेन्यू एक बड़े ऑर्डर के रद्द होने के बाद पुरानी बिक्री को वापस लेने की वजह से आया। AI और सेमीकंडक्टर को लेकर दुनिया भर में मचे क्रेज के बीच, RRP Semiconductor का मामला निवेशकों के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या यह अगला मल्टीबैगर (Multibagger Stock) है या सिर्फ एक खतरनाक बुलबुला?

फिलहाल RRP Semiconductor के शेयरों की ट्रेडिंग 15 दिसंबर से बंद है। उस दिन इसके एक शेयर की कीमत 11,095 रुपए (RRP Semiconductor Share Price) थी। जबकि 2 अप्रैल 2024 को इसी कीमत सिर्फ 15 रुपए थी। यानी तब से लेकर इसने 74000 फीसदी के आसपास का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।