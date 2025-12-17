Elon Musk की स्टार लिंक के साथ करार की तैयारी में ये रेल PSU, उड़ान भरने के लिए तैयार है स्टॉक!

नई दिल्ली। RailTel is preparing for Partnership with Elon Musk Starlink: सरकारी टेलीकॉम कंपनी रेलटेल सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइडर के भारत में लॉन्च से पहले संभावित पार्टनरशिप के लिए दुनिया के सबसे अमीर एलन मस्क की स्टारलिंक के साथ बातचीत कर रही है। लाइवमिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार, रेलटेल उन भारतीय कंपनियों में से है जो स्टारलिंक के साथ बातचीत कर रही हैं और सैटेलाइट आधारित इंटरनेट प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके रिटेल ब्रॉडबैंड सेवाएं देने पर विचार कर सकती है।



अगर यह पार्टनरशिप फाइनल हो जाती है, तो यह रेलटेल की पहुंच को रेलवे नेटवर्क से काफी आगे बढ़ा सकती है और कम सुविधा वाले क्षेत्रों में इसकी मौजूदगी को मजबूत कर सकती है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शेयर भर सकते हैं उड़ान अगर करार होता है तो इससे रेलटेल को बड़ा इजाफा हो सकता है। इस रेल PSU स्टॉक में 6 महीने में 20 फीसदी से ज्यादा का करेक्शन आ चुका है। बीते एक साल में 25 फीसदी करेक्ट हो चुका है। ऐसे में अगर यह डील होती है तो एक बार फिर से इसके शेयर उड़ान भर सकते हैं।

6 हजार रेलवे स्टेशन पर मुफ्त इंटरनेट देता है रेलटेल रेलटेल अभी दुनिया के सबसे बड़े पब्लिक वाई-फाई नेटवर्क में से एक को ऑपरेट करता है, जो पूरे भारत में 6,000 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों पर मुफ्त इंटरनेट एक्सेस देता है। यह 5,000 से ज्यादा स्टेशनों पर IP बेस्ड सर्विलांस सिस्टम भी मैनेज करता है।