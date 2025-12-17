Elon Musk की स्टार लिंक के साथ करार की तैयारी में ये रेल PSU, उड़ान भरने के लिए तैयार है स्टॉक!
भारतीय रेलवे का एक सार्वजनिक उपक्रम (पीएसयू) एलन मस्क की स्टारलिंक के साथ एक महत्वपूर्ण समझौते की तैयारी कर रहा है। इस संभावित करार से पीएसयू के स्टॉक ...और पढ़ें
नई दिल्ली। RailTel is preparing for Partnership with Elon Musk Starlink: सरकारी टेलीकॉम कंपनी रेलटेल सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइडर के भारत में लॉन्च से पहले संभावित पार्टनरशिप के लिए दुनिया के सबसे अमीर एलन मस्क की स्टारलिंक के साथ बातचीत कर रही है। लाइवमिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार, रेलटेल उन भारतीय कंपनियों में से है जो स्टारलिंक के साथ बातचीत कर रही हैं और सैटेलाइट आधारित इंटरनेट प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके रिटेल ब्रॉडबैंड सेवाएं देने पर विचार कर सकती है।
अगर यह पार्टनरशिप फाइनल हो जाती है, तो यह रेलटेल की पहुंच को रेलवे नेटवर्क से काफी आगे बढ़ा सकती है और कम सुविधा वाले क्षेत्रों में इसकी मौजूदगी को मजबूत कर सकती है।
शेयर भर सकते हैं उड़ान
अगर करार होता है तो इससे रेलटेल को बड़ा इजाफा हो सकता है। इस रेल PSU स्टॉक में 6 महीने में 20 फीसदी से ज्यादा का करेक्शन आ चुका है। बीते एक साल में 25 फीसदी करेक्ट हो चुका है। ऐसे में अगर यह डील होती है तो एक बार फिर से इसके शेयर उड़ान भर सकते हैं।
6 हजार रेलवे स्टेशन पर मुफ्त इंटरनेट देता है रेलटेल
रेलटेल अभी दुनिया के सबसे बड़े पब्लिक वाई-फाई नेटवर्क में से एक को ऑपरेट करता है, जो पूरे भारत में 6,000 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों पर मुफ्त इंटरनेट एक्सेस देता है। यह 5,000 से ज्यादा स्टेशनों पर IP बेस्ड सर्विलांस सिस्टम भी मैनेज करता है।
रेलटेल के पास मजबूत डेटाबेस
कंपनी के पास लगभग 6,00,000 सब्सक्राइबर हैं, जिनमें से लगभग 58 प्रतिशत ग्रामीण इलाकों में हैं, और यह ऑन-ग्राउंड इंस्टॉलेशन और सर्विसिंग के लिए 11,000 से ज्यादा पार्टनर्स के साथ काम करती है।
कंपनी की ग्रामीण इलाकों में बड़ी मौजूदगी इसे स्टारलिंक के लिए एक स्वाभाविक पार्टनर बनाती है, जिसकी भारत की रणनीति लास्ट माइल कनेक्टिविटी पर फोकस करने की उम्मीद है। हालांकि स्टारलिंक इंटरनेट डिलीवरी के लिए सैटेलाइट पर निर्भर करता है, लेकिन स्टेबल कनेक्शन सुनिश्चित करने के लिए इसे पूरे देश में ग्राउंड गेटवे की जरूरत होती है। रेलटेल डार्क फाइबर या मैनेज्ड कैपेसिटी के साथ-साथ नेटवर्क ऑपरेशन, मॉनिटरिंग और सिक्योरिटी सर्विस देकर इसमें मदद कर सकता है।
यह भी पढ़ें- पांच साल में एक लाख रुपए को बना दिए 12.63 करोड़, गुजरात की कंपनी; अदाणी भी हैं इसके कस्टमर
"शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"
(डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।