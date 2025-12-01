भारत के राष्ट्रपति बेच सकते हैं इस सरकारी बैंक में हिस्सेदारी, 57 रुपये है शेयर का भाव, सरकार के पास 79% हिस्सा

नई दिल्ली। सरकारी बैंकों के मर्जर से पहले तमाम पीएसयू बैंक (PSU Banks) शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयरों में पिछले 3 कारोबारी सत्रों से लगातार गिरावट देखी जा रही है। 1 दिसंबर को यह गिरावट और गहरा गई, जब ऐसी रिपोर्ट सामने आई है कि इस बैंक में सरकार अपनी 5 फीसदी हिस्सेदारी बेचने जा रही है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र (Bank of Maharashtra Share) के शेयर 58.81 रुपये पर खुले और 57.25 रुपये का लो लगा दिया।

CNBC TV18 की रिपोर्ट के अनुसार, इस बैंक में सरकार द्वारा प्रस्तावित हिस्सेदारी बिक्री का मकसद बैंक को अनिवार्य 25 प्रतिशत पब्लिक शेयरहोल्डिंग की आवश्यकता के करीब लाना है। सितंबर 2025 तक बैंक में सरकार की 79.60 प्रतिशत हिस्सेदारी थी।

भारत के राष्ट्रपति हैं बैंक के प्रमोटर बैंक ऑफ महाराष्ट्र में सितंबर 2025 तक सरकार की कुल हिस्सेदारी 79.60 फीसदी है जो भारत के राष्ट्रपति के पास है। दरअसल, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पब्लिक सेक्टर की कंपनी में प्रमोटर होते हैं यानी सरकार की हिस्सेदारी राष्ट्रपति के नाम होती है।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपने कैपिटल बफर्स को मजबूत करने और सार्वजनिक शेयरधारिता नियमों को पूरा करने की दिशा में प्रगति करने के लिए अक्टूबर 2024 में 3,500 करोड़ रुपये का क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट पूरा किया था। PSB के मर्जर की खबर से तेजी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पिछले महीने कहा गया था कि सरकारी बैंकों के बीच मर्जर के अगले चरण पर काम शुरू हो गया है, जिसके बाद से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में लगातार तेजी देखने को मिल रही, खासकर भारतीय स्टेट बैंक ने लाइफ टाइम हाई लगा दिया, जबकि पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और केनरा बैंक समेत अन्य शेयरों में भी तेजी देखी जा रही है।