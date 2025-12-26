4 रुपये वाले शेयर में आई 'सांता क्लॉज रैली'! खुलते ही लगाई बड़ी छलांग, निवेशकों ने खरीद लिए 10 लाख शेयर
प्रकाश स्टीलेज लिमिटेड के शेयर 26 दिसंबर को शुरुआती कारोबार में 16 प्रतिशत तक चढ़ गए। शेयर 4.19 रुपये पर ओपन हुए और 4.86 रुपये का हाई लगा दिया। खास बा ...और पढ़ें
नई दिल्ली। क्रिसमस की छु्ट्टी के बाद 26 दिसंबर को शेयर बाजार में गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। हालांकि, मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जारी है और इसी कड़ी में 4 रुपये वाले एक शेयर ने 16 फीसदी की जबरदस्त तेजी के साथ सांता क्लॉज रैली आ गई। दरअसल, प्रकाश स्टीलेज लिमिटेड (Prakash Steelage Limited) के शेयर शुरुआती कारोबार में 16 प्रतिशत तक चढ़ गए। खास बात है कि 24 दिसंबर को भी इस कंपनी के शेयर 4 फीसदी से ज्यादा की तेजी के साथ बंद हुए थे।
26 दिसंबर को यह शेयर 4.19 रुपये पर ओपन हुए और 4.86 रुपये का हाई लगा दिया। शुरुआती घंटों में ही इस शेयर में ट्रेडिंग वॉल्युम 11 लाख रहा यानी इतनी संख्या में शेयर खरीदे बेचे गए।
लंबी अवधि में शेयरों का मल्टीबैगर रिटर्न
प्रकाश स्टीलेज लिमिटेड के शेयरों ने महज 5 दिनों के अंदर 20 फीसदी तक रिटर्न डिलीवर कर दिया है, जबकि एक महीने में इस शेयर ने 5 प्रतिशत रिटर्न दिया है। वहीं, इस स्टॉक ने 6 महीने में 22 फीसदी नेगेटिव रिटर्न दिया है, जबकि 5 सालों में 437% मल्टीबैगर रिटर्न डिलीवर किया है।
क्या है कंपनी का कारोबार
1996 में निगमित प्रकाश स्टीलेज लिमिटेड स्टेनलेस स्टील ट्यूब और पाइप बनाती और एक्सपोर्ट करती है। यह कंपनी प्रकाश ग्रुप का एक हिस्सा है। 85 करोड़ के मार्केट कैप वाली इस कंपनी ने स्टेनलेस स्टील (SS) शीट्स, कॉइल्स, प्लेट्स और स्क्रैप की ट्रेडिंग से अपना कारोबार शुरू किया था। फिलहाल, कंपनी सिलवासा में स्टेनलेस स्टील (सीमलेस और वेल्डेड) पाइप और ट्यूब बनाती है और स्टेनलेस स्टील शीट्स और कॉइल्स वगैरह की ट्रेडिंग करती है।
ये भी पढ़ें- Railway Stock: 9 फीसदी से ज्यादा भागे IRFC, RVNL के शेयर, क्या रही तेजी की वजह?
(डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।