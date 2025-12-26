4 रुपये वाले शेयर में आई 'सांता क्लॉज रैली'! खुलते ही लगाई बड़ी छलांग, निवेशकों ने खरीद लिए 10 लाख शेयर

नई दिल्ली। क्रिसमस की छु्ट्टी के बाद 26 दिसंबर को शेयर बाजार में गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। हालांकि, मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जारी है और इसी कड़ी में 4 रुपये वाले एक शेयर ने 16 फीसदी की जबरदस्त तेजी के साथ सांता क्लॉज रैली आ गई। दरअसल, प्रकाश स्टीलेज लिमिटेड (Prakash Steelage Limited) के शेयर शुरुआती कारोबार में 16 प्रतिशत तक चढ़ गए। खास बात है कि 24 दिसंबर को भी इस कंपनी के शेयर 4 फीसदी से ज्यादा की तेजी के साथ बंद हुए थे।

26 दिसंबर को यह शेयर 4.19 रुपये पर ओपन हुए और 4.86 रुपये का हाई लगा दिया। शुरुआती घंटों में ही इस शेयर में ट्रेडिंग वॉल्युम 11 लाख रहा यानी इतनी संख्या में शेयर खरीदे बेचे गए। लंबी अवधि में शेयरों का मल्टीबैगर रिटर्न प्रकाश स्टीलेज लिमिटेड के शेयरों ने महज 5 दिनों के अंदर 20 फीसदी तक रिटर्न डिलीवर कर दिया है, जबकि एक महीने में इस शेयर ने 5 प्रतिशत रिटर्न दिया है। वहीं, इस स्टॉक ने 6 महीने में 22 फीसदी नेगेटिव रिटर्न दिया है, जबकि 5 सालों में 437% मल्टीबैगर रिटर्न डिलीवर किया है।