Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IPO News: आईपीओ आने से पहले इस यूएस कंपनी ने किया PhonePe में $600 मिलियन निवेश, कब लेगा मार्केट में एंट्री?

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 09:30 AM (IST)

    IPO News: भारत की बड़ी फिनटेक कंपनी फोनपे को यूएस कंपनी की तरफ से बड़ा निवेश मिला है। इस कंपनी ने इससे पहले साल 2020 में 870 मिलियन डॉलर का निवेश रिलायंस जियो में किया था। आईपीओ आने से पहले कंपनी को इतना बड़ा निवेश मिलना एक अच्छी खबर है। इससे निवेशकों की भी रुचि कंपनी पर बढ़ जाएगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    नई दिल्ली। प्राइमरी मार्केट में आए दिन कई कंपनी अपने आईपीओ (IPO News) लाती रहती है। लेकिन इनमें से कुछ ऐसी कंपनियां भी होती है, जो निवेशकों को छपड़ फाड़ कमाई का मौका देती है। क्योंकि ये कंपनियां भले ही मार्केट में लिस्ट न हो, लेकिन अपने सेक्टर में दिग्गज होती है।  

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हम बात कर रहे हैं फोन पे की। फोन पे का यूपीआई जगत में बड़ा नाम है। आज ये कंपनी लोन, इंश्योरेंस और अन्य वित्तीय सर्विस प्रदान कर यूपीआई ऐप से फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी बनने की तैयारी में है। फोन पे अब जल्द ही प्राइमरी मार्केट में अपना आईपीओ (PhonePe IPO) लाने जा रही है। 

    आईपीओ आने से पहले फोनपे में दिग्गज अमेरिकी फाइनेंशियल कंपनी General Altantic ने 600 मिलियन डॉलर निवेश किए हैं। इससे पहले General Altantic द्वारा इससे भी बड़ा निवेश रिलायंस जियो में किया गया था। ये 870 मिलियन डॉलर का था। 

    साल 2023 में भी इस यूएस कंपनी ने फोन पे में 550 मिलियन डॉलर निवेश किए। 600 मिलियन डॉलर निवेश मिलने के बाद फोनपे की वैल्यूएशन 14.5 बिलियन डॉलर की हो गई है। इसमें 16 फीसदी वृद्धि आई है। हालांकि फोन पे और अमेरिकी फाइनेंशियल कंपनी General Altantic की ओर से निवेश से संबंधित कोई टिप्पणी नहीं दी गई है।  

    यह भी पढ़ें- Upcoming IPOs: तिजोरी के पैसे निकालने की आ गई बारी, आ रहे हैं Groww से लेकर lenskart तक के इन बड़ी कंपनियों के आईपीओ, देखें हर डिटेल 

    कैसी है Phone Pe की वित्तीय स्थिति?

    मीडिया रिपोर्ट की मानें तो पिछले 5 सालों में कंपनी ने 1.6 बिलियन डॉलर जुटाए हैं। इन पैसों का इस्तेमाल फोन पे द्वारा कर्मचारियों, स्टॉक ऑप्शन, टैक्स और उधार के लिए दिए गए हैं। इसके अलावा कंपनी द्वारा किसी भी संस्थापक या कर्मचारी को उधार नहीं दिया गया है। 

    कंपनी द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 में 800 करोड़ रुपये उसके नॉन बिजनेस में लगाए गए हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में कंपनी को 7000 करोड़ रेवेन्यू पेमेंट सर्विस से मिला है। वहीं रेवेन्यू में द्वितीय योगदान इंश्योरेंस सर्विस का रहा है। 

    कितनी रही कमाई?

    वित्त वर्ष साल 2024-25 में कंपनी ने 7,114.8 करोड़ रुपये की कमाई की है। जो पिछले वित्त वर्ष 2023-24 से 40 फीसदी अधिक है। वित्त वर्ष 2023-24 में कंपनी ने 5064 करोड़ रुपये की कमाई की थी। 

    यूपीआई मार्केट 40% से ज्यादा योगदान

    फोन पे को वालमार्ट (Walmart) ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट से एक डील के जरिए लिया था। साल 2020 में फ्लिपकार्ट ने फोन पे को अलग इकाई बना दिया। तब फोन पे की 5.5 बिलियन वैल्यूएशन थी। इससे चार साल पहले यानी 2016 में फ्लिपकार्ट ने अपनी खुद की फिनटेक शाखा सुपर मनी की शुरुआत की थी। 

    एनपीसीआई से मिले डेटा के मुताबिक सितंबर 2025 में फोन पे से 8.9 बिलियन ट्रांसजेक्शन किए गए थे। ये पूरी यूपीआई मार्केट का 45 फीसदी है। 

    कब आएगा आईपीओ?

    फोन पे की ओर से अभी तक DRHP फाइल नहीं किया गया है। मीडिया रिपोर्ट की मानें तो ये अगले साल की शुरुआत में आ सकता है।