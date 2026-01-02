Language
    2 दिन में 10% से ज्यादा चढ़े Ola इलेक्ट्रिक के शेयर, 4 महीने की बड़ी गिरावट के बाद तेजी, क्या होगा अगला टारगेट?

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 03:52 PM (IST)

    Ola इलेक्ट्रिक के शेयरों में 9 फीसदी की तेजी कंपनी के बिजनेस अपडेट के बाद आई है। 2 जनवरी को ओला इलेक्ट्रिक के स्टॉक 41 रुपये के करीब जाकर बंद हुए। खास ...और पढ़ें

    नई दिल्ली। Ola इलेक्ट्रिक के शेयरों में लंबी गिरावट के बाद अब निचले स्तरों से खरीदारी देखने को मिल रही है। भाविश अग्रवाल की इस कंपनी का शेयर पिछले 2 कारोबारी सत्र में 10 फीसदी से ज्यादा चढ़ गया है। 2 जनवरी को ओला इलेक्ट्रिक के शेयर 9 फीसदी से ज्यादा की तेजी के साथ 40.89 रुपये पर बंद हुए। ओला के शेयरों में यह तेजी दिसंबर 2025 में कंपनी के बिजनेस में सुधार के संकेतों के बाद आई है। एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर की बिक्री से जुड़ी जानकारी दी है।

    Ola इलेक्ट्रिक ने एक्सचेंज फाइलिंग में क्या कहा?

    ओला इलेक्ट्रिक ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि दिसंबर में 9,020 यूनिट्स रजिस्टर होने के साथ (वाहन डेटा के अनुसार), कंपनी ने नवंबर 2025 के 7.2% की तुलना में दिसंबर में अपना मार्केट शेयर महीने-दर-महीने (MoM) बढ़ाकर 9.3% कर लिया है। इसके अलावा, दिसंबर 2025 के दूसरे छमाही में ओला का मार्केट शेयर (वाहन डेटा के अनुसार) और बढ़कर लगभग 12% हो गया, जो डिमांड में साफ बढ़ोतरी और मार्केट शेयर में बढ़त का संकेत देता है।

    कंपनी ने 1 जनवरी को एक बयान में कहा, "ओला इलेक्ट्रिक ने हाइपरसर्विस, अपने फोकस्ड सर्विस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम के शुरुआती लेकिन पक्के नतीजों की घोषणा की है, जो कंपनी को बेहतर कस्टमर एक्सपीरियंस, बढ़ती डिमांड और अनुशासित ऑपरेशनल एग्जीक्यूशन के ज़रिए लगातार बिज़नेस टर्नअराउंड के लिए तैयार कर रहा है।"

    Ola के शेयरों पर अहम लेवल

    ओला के शेयरों में खरीदारी को लेकर आनंद राठी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के टेक्निकल एक्सपर्ट, जिगर एस पटेल ने कहा कि कंपनी के शेयरों के लिए 42.4 रुपये का स्तर एक अहम रेजिस्टेंस है जिसने पार करने में शेयर थोड़ा संघर्ष दिखा सकता है लेकिन अगर यह लेवल टूटता है तो शेयर 45 रुपये तक जा सकता है। वहीं, ओला के शेयरों में नीचे की ओर 37 रुपये का स्तर एक अहम सपोर्ट है।

    4 महीने की बड़ी गिरावट के बाद लौटी तेजी

    ओला के शेयरों में सितंबर से लगातार गिरावट देखने को मिली और यह सिलसिला दिसंबर तक जारी रहा। इस दौरान कंपनी के स्टॉक 71 रुपये से टूटकर 30 रुपये तक चले गए। हालांकि, अब निचले स्तरों से उभरकर 41 रुपये के करीब पहुंच गए हैं।

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

