भारत की सबसे बड़ी ऊर्जा उत्पादक NTPC बल्क में खरीदेगी न्यूक्लियर रिएक्टर, सरकार से मांग ली परमिशन; शेयर उछले

नई दिल्ली। NTPC Shares News: भारत की सबसे बड़ी ऊर्जा उत्पादक कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड (NTPC) न्यूक्लियर रिएक्टर खरीदना चाहती है। कंपनी ने इसके लिए भारत सरकार से मंजूरी मांगी है। एनटीपीसी अपने परमाणु ऊर्जा क्षमता का विस्तार करने का प्रयास कर रही है। यह व्यापक राष्ट्रीय प्रयास का हिस्सा है। इस खबर के बाद कंपनी के शेयरों में उछाल भी देखा गया है। आज एनटीपीसी के शेयर 343.30 रुपये के स्तर पर ओपन हुए और यह 350.40 रुपये के स्तर तक गए। इस खबर को लिखते समय तक NTPC के शेयर 1.53% की तेजी के साथ 348.25 रुपये के स्तर पर ट्रेड कर रहे हैं।

सरकारी कंपनी 700 मेगावाट से लेकर लगभग 1,730 मेगावाट तक की बड़ी इकाइयाँ खरीदने का लक्ष्य लेकर चल रही है, लेकिन अभी तक टेंडर का आकार तय नहीं हुआ है। बातचीत अभी भी निजी होने के कारण नाम न बताने की शर्त पर लोगों ने बताया कि थोक में खरीदारी करके एनटीपीसी को कुल लागत कम करने की उम्मीद है।

100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन का है लक्ष्य एनटीपीसी ने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता (NTPC Nuclear power generation capacity) बनाने के भारत के अभियान का लक्ष्य रखा है। यह वर्तमान कुल क्षमता से 11 गुना ज्यादा है, और वह इस लक्ष्य का लगभग एक तिहाई स्थापित करने का लक्ष्य लेकर चल रही है।

दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा CO2 उत्सर्जक, भारत बिजली उत्पादन के लिए कोयले पर बहुत अधिक निर्भर (coal for power generation) है। 1969 में अपने सबसे पुराने रिएक्टर के चालू होने के बाद से, देश ने 8.8 गीगावाट परमाणु ऊर्जा स्थापित की है, और 2047 के लक्ष्य तक पहुँचने का मतलब होगा कि अगले 22 वर्षों में हर साल आधी क्षमता का निर्माण करना होगा।