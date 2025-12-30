क्या आप भी लें रहे हैं इन तीन लोगों से स्टॉक खरीदने की टिप? NSE ने दी चेतावनी; रहे सावधान!
नई दिल्ली। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने निवेशकों को कुछ अनरजिस्टर्ड व्यक्तियों और संस्थाओं से स्टॉक मार्केट टिप्स लेने के खिलाफ सख़्त चेतावनी जारी की है। एक्सचेंज के अनुसार, ये लोग बिना किसी वैध रजिस्ट्रेशन के शेयर बाज़ार से जुड़े सुझाव दे रहे हैं और निवेशकों को गारंटीड या पक्के रिटर्न का लालच देकर गुमराह कर रहे हैं, जो भारतीय क़ानून के तहत प्रतिबंधित है।
किन लोगों के खिलाफ दी गई है चेतावनी
NSE के मुताबिक, प्रमोद रावजी और प्रमोद यादव, जो मोबाइल नंबर 9653882888 के जरिए काम कर रहे हैं, यूट्यूब चैनलों डेली श्योर प्रॉफिट (Daily Sure Profit) और द नेक्स्ट जेन ट्रेडिंग (The Next Gen Trading) और टेलीग्राम चैनलों के माध्यम से निवेशकों को स्टॉक टिप्स और सुनिश्चित मुनाफे का दावा कर रहे हैं। इसके अलावा, अभिषेक नाम का व्यक्ति मोबाइल नंबर 8545858632 से निवेशकों को न केवल टिप्स दे रहा है, बल्कि उनके ट्रेडिंग अकाउंट को चलाने के लिए लॉगिन ID और पासवर्ड भी मांग रहा है। वहीं, आयुषी नाम की महिला, जो 798763928प7 और 9165114175 नंबरों और ट्रेडमाइंड डॉट वर्ल्ड वेबसाइट के जरिए सक्रिय है। कथित तौर पर गारंटीड रिटर्न, अकाउंट ऑपरेशन और डब्बा ट्रेडिंग जैसी अवैध सेवाएं दे रही है।
निवेशकों के लिए NSE की सख्त सलाह
NSE ने स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था शेयर बाज़ार में अशोर्ड या गारंटीड रिटर्न का वादा नहीं कर सकती। निवेशकों को सलाह दी गई है कि वे किसी के साथ भी अपनी ट्रेडिंग ID, पासवर्ड या अन्य गोपनीय जानकारी साझा न करें। साथ ही, केवल उन्हीं ब्रोकरों या अधिकृत व्यक्तियों के साथ लेन-देन करें जो NSE या SEBI में विधिवत रजिस्टर्ड हों।
सुरक्षित निवेश के लिए क्या करें
निवेशकों को किसी भी स्कीम या टिप्स को अपनाने से पहले NSE की वेबसाइट पर उपलब्ध “Know/Locate your Stock Broker” सुविधा के माध्यम से ब्रोकर और उसके अधिकृत प्रतिनिधियों की जांच करनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति “पक्का मुनाफ़ा” या “निश्चित रिटर्न” का दावा करता है, तो उसे गंभीर चेतावनी मानते हुए उससे दूरी बनाए रखना ही समझदारी है।
कृपया धैर्य रखें।