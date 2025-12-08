शेयर बाजार के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ, सुबह 9 से 9.08 तक मिली इस खास ऑर्डर की सुविधा, समझिए इसके नियम
एनएसई ने F&O सेगमेंट में बड़ा बदलाव करते हुए इसमें 15 मिनट का प्री-ओपन सेशन शुरू कर दिया है। प्री-ओपन सेशन इक्विटी डेरिवेटिव्स मार्केट में सिंगल स्टॉ ...और पढ़ें
नई दिल्ली। शेयर बाजार में अक्सर नियमों को लेकर सेबी और एक्सचेंज बदलाव करते रहते हैं। इसी कड़ी में लाखों ट्रेडर्स व निवेशकों को एक नई सुविधा मिली है। दरअसल, अब एक्सचेंज ने डिरेवेटिव ट्रेडिंग में प्री-(F&O Pre-open Session) ओपन सेशन में कारोबार करने की अनुमति दे दी है और इसकी शुरुआत आज, 8 दिसंबर से हो गई है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने 8 दिसंबर, 2025 को फ्यूचर एंड ऑप्शन (F&O) सेगमेंट में अपना पहला प्री-ओपन सेशन शुरू किया। एफएंडओ सेगमेंट में 15 मिनट का प्री-ओपन सत्र डेरिवेटिव ट्रेडिंग में एक बड़ा संरचनात्मक बदलाव है।
एक्सचेंज ने एफएंडओ प्री-ओपन सत्र को कैश सेगमेंट फ्रेमवर्क पर आधारित किया है, जिसका उद्देश्य मूल्य निर्धारण को तेज करना, तरलता को बढ़ाना और शुरुआती घंटों में अस्थिरता को कम करना है।
F&O ट्रेडिंग प्री-ओपन से जुड़े सवाल-जवाब
क्या प्री-ओपन सेशन सभी स्टॉक और इंडेक्स डेरिवेटिव्स पर लागू है?
जी, हां, प्री-ओपन सेशन इक्विटी डेरिवेटिव्स मार्केट में सिंगल स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स, दोनों के लिए लागू है। हालाँकि, यह केवल चालू महीने के फ्यूचर्स कॉन्ट्रेक्ट पर ही लागू होता है; ट्रेडिंग के अंतिम पाँच दिनों तक, जिसके बाद अगले महीने के फ्यूचर्स कॉन्ट्रेक्ट एलिजिबल हो जाते हैं।
ऑर्डर देने का समय क्या है?
इन्वेस्टर/ट्रेडर सुबह 9:00 बजे से 9:07/9:08 बजे के बीच ऑर्डर दे/संशोधित/रद्द कर सकते हैं। एनएसई सर्कुलर के अनुसार, प्री-ओपन सत्र सुबह 9:07 से 9:08 बजे के बीच कभी भी समाप्त हो सकता है।
प्री-ओपन ट्रेड में किस प्रकार के ऑर्डर की अनुमति है?
प्री-ओपन ट्रेड के दौरान लिमिट और मार्केट ऑर्डर दोनों की अनुमति है। हालाँकि, स्टॉप लॉस और इमीडिएट या कैंसिल (IOC) ऑर्डर की अनुमति नहीं है।
ओपन सेशन में दिए गए ऑर्डर का क्या होता है?
ऑर्डर देने के बाद सुबह 9:08 से 9:12 बजे के बीच - NSE एक ऑर्डर मैचिंग पीरियड आयोजित करेगा ताकि शुरुआती कीमत और संभावित ट्रेड कन्फर्मेशन का निर्धारण किया जा सके, जिसके बाद एक सिंगल (इक्विलिब्रियम) कीमत खुलेगी।
- लिमिट ऑर्डर का लिमिट ऑर्डर से मिलान किया जाएगा।
- बैलेंस लिमिट ऑर्डर का मार्केट ऑर्डर से मिलान किया जाएगा।
- मार्केट ऑर्डर का मार्केट ऑर्डर से मिलान किया जाएगा।
ये भी पढ़ें- सिक्कों के प्रचलन और डिजाइन पर RBI ने दिया बड़ा अपडेट, 50 पैसे से लेकर 20 रुपये के कॉइन पर कही ये बात
क्या मैं ऑर्डर मैचिंग पीरियड के दौरान अपने ऑर्डर को संशोधित/रद्द कर सकता/सकता हूँ?
नहीं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।