शेयर बाजार के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ, सुबह 9 से 9.08 तक मिली इस खास ऑर्डर की सुविधा, समझिए इसके नियम

नई दिल्ली। शेयर बाजार में अक्सर नियमों को लेकर सेबी और एक्सचेंज बदलाव करते रहते हैं। इसी कड़ी में लाखों ट्रेडर्स व निवेशकों को एक नई सुविधा मिली है। दरअसल, अब एक्सचेंज ने डिरेवेटिव ट्रेडिंग में प्री-(F&O Pre-open Session) ओपन सेशन में कारोबार करने की अनुमति दे दी है और इसकी शुरुआत आज, 8 दिसंबर से हो गई है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने 8 दिसंबर, 2025 को फ्यूचर एंड ऑप्शन (F&O) सेगमेंट में अपना पहला प्री-ओपन सेशन शुरू किया। एफएंडओ सेगमेंट में 15 मिनट का प्री-ओपन सत्र डेरिवेटिव ट्रेडिंग में एक बड़ा संरचनात्मक बदलाव है।

