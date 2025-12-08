क्या 50 पैसे का सिक्का भी चलता है? नए-पुराने कॉइन पर RBI ने दी बड़ी जानकारी, डिजाइन और सर्कुलेशन पर क्या कहा

नई दिल्ली। देश में असली-नकली नोट (Fake Currency) की पहचान को लेकर अक्सर आरबीआई लोगों को जागरूक करता है। इसी कड़ी में रिजर्व बैंक ने सिक्कों (RBI Message on Coin) को लेकर भी खास सलाह दी है। आरबीआई के व्हाट्सऐप नंबर पर आए मैसेज के अनुसार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि सिक्कों के बारे में भ्रामक जानकारी या अफवाहों पर भरोसा ना करें।

आइये आपको बताते हैं भारतीय रिजर्व बैंक ने सिक्कों के प्रचलन, डिजाइन और लीगल टेंडर को लेकर लोगों को क्या मैसेज दिया है। RBI का अहम मैसेज आरबीआई के व्हाट्सऐप नंबर से आए मैसेज में कहा गया, "क्या आप अलग-अलग डिजाइन वाले सिक्कों को लेकर उलझन में हैं?" आरबीआई ने साफ किया कि एक ही मूल्यवर्ग के सिक्कों के अलग-अलग डिजाइन होते हुए भी वे साथ-साथ प्रचलन में रहते हैं।