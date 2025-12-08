Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    क्या 50 पैसे का सिक्का भी चलता है? नए-पुराने कॉइन पर RBI ने दी बड़ी जानकारी, डिजाइन और सर्कुलेशन पर क्या कहा

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 11:02 AM (IST)

    रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने विभिन्न मूल्यवर्ग के सिक्कों के प्रचलन, डिजाइन और उनके लीगल टेंडर को लेकर अहम जानकारी दी है। आरबीआई के व्हाट्सऐप नंबर से आए म ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    नई दिल्ली। देश में असली-नकली नोट (Fake Currency) की पहचान को लेकर अक्सर आरबीआई लोगों को जागरूक करता है। इसी कड़ी में रिजर्व बैंक ने सिक्कों (RBI Message on Coin) को लेकर भी खास सलाह दी है। आरबीआई के व्हाट्सऐप नंबर पर आए मैसेज के अनुसार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि सिक्कों के बारे में भ्रामक जानकारी या अफवाहों पर भरोसा ना करें। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आइये आपको बताते हैं भारतीय रिजर्व बैंक ने सिक्कों के प्रचलन, डिजाइन और लीगल टेंडर को लेकर लोगों को क्या मैसेज दिया है।

    RBI का अहम मैसेज

    आरबीआई के व्हाट्सऐप नंबर से आए मैसेज में कहा गया, "क्या आप अलग-अलग डिजाइन वाले सिक्कों को लेकर उलझन में हैं?" आरबीआई ने साफ किया कि एक ही मूल्यवर्ग के सिक्कों के अलग-अलग डिजाइन होते हुए भी वे साथ-साथ प्रचलन में रहते हैं।

    WhatsApp Image 2025-12-08 at 10.55.53 AM

    आरबीआई ने कहा कि 50 पैसे, 1, 2, 5, 10 और 20 के सभी सिक्के वैध मुद्रा हैं और लंबे समय तक प्रचलन में रहते हैं।

    आरबीआई की अपील

    रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि सिक्कों के बारे में भ्रामक जानकारी या अफवाहों प भरोसा ना करें, और बेझिझक उन्हें स्वीकार करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US