    पीरामल फाइनेंस की लिस्टिंग में पहुंचा अंबानी परिवार, लिस्ट होते ही 5% का लगा अपर सर्किट; लोगों को हुआ इतना मुनाफा

    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 12:31 PM (IST)

    मुंबई में एनएसई में पिरामल फाइनेंस की लिस्टिंग पर नीता अंबानी, राधिका मर्चेंट और श्लोका मेहता शामिल हुईं। पिरामल फाइनेंस के शेयर 1,260 रुपये पर लिस्ट हुए, जो 12% अधिक था। बाजार में आते ही शेयर 5% उछले। एनसीएलटी ने पिरामल एंटरप्राइजेज के विलय को मंजूरी दी। शेयरधारकों को 1:1 के अनुपात में शेयर मिलेंगे। आनंद पीरामल 2025 से चेयरमैन होंगे।

    पिरामल फाइनेंस के लिस्टिंग समारोह में रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर, चेयरमैन नीता अंबानी, बहु राधिका मर्चेंट और श्लोका मेहता शामिल हुए।

    नई दिल्ली। मुंबई में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) में पिरामल फाइनेंस के लिस्टिंग समारोह में रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर, चेयरमैन नीता अंबानी, बहु राधिका मर्चेंट और श्लोका मेहता शामिल हुए।

    पिरामल एंटरप्राइजेज के साथ विलय के बाद, पिरामल फाइनेंस के शेयर 7 नवंबर को एनएसई पर 1,260 रुपये प्रति शेयर पर लिस्ट हुए। आईपीओ के बिना बाजार में इसकी शुरुआत 1,124.20 रुपये प्रति शेयर के प्राइस से 12 प्रतिशत अधिक है।

    बाजार में आते ही, शेयर 5 प्रतिशत उछलकर 1,323 रुपये प्रति शेयर के ऊपरी सर्किट को छू गए। शेयर वर्तमान में अपने प्राइस से 18 प्रतिशत अधिक है। इसका मार्केट कैप वर्तमान में 30,000 करोड़ रुपये के करीब है।

    पिरामल एंटरप्राइजेज के शेयरों का कारोबार 23 सितंबर से स्टॉक एक्सचेंजों पर बंद हो गया था। पिरामल फाइनेंस पहले पिरामल एंटरप्राइजेज की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी थी।

     

    पिरामल फाइनेंस और पिरामल एंटरप्राइजेज विलय के बारे में

    एनसीएलटी ने 10 सितंबर को पीरामल एंटरप्राइजेज के उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी पीरामल फाइनेंस के साथ विलय को मंजूरी दे दी। पीरामल एंटरप्राइजेज ने पीरामल फाइनेंस के साथ विलय की रिकॉर्ड डेट 23 सितंबर तय की। कंपनी ने एक बयान में कहा, "रिकॉर्ड डेट पर पीईएल के शेयरधारकों को विलय योजना के अनुसार, 1:1 के अनुपात में पीएफएल के इक्विटी शेयर प्राप्त होंगे।"

    आनंद पीरामल ने पेरेंट कंपनी पीरामल एंटरप्राइजेज के पीरामल फाइनेंस में विलय के बाद इसके अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कर लिया है, जो 16 सितंबर, 2025 से प्रभावी होगा।

     

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"


    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

     

