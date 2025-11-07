पीरामल फाइनेंस की लिस्टिंग में पहुंचा अंबानी परिवार, लिस्ट होते ही 5% का लगा अपर सर्किट; लोगों को हुआ इतना मुनाफा

पिरामल एंटरप्राइजेज के साथ विलय के बाद, पिरामल फाइनेंस के शेयर 7 नवंबर को एनएसई पर 1,260 रुपये प्रति शेयर पर लिस्ट हुए। आईपीओ के बिना बाजार में इसकी शुरुआत 1,124.20 रुपये प्रति शेयर के प्राइस से 12 प्रतिशत अधिक है।

नई दिल्ली। मुंबई में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) में पिरामल फाइनेंस के लिस्टिंग समारोह में रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर, चेयरमैन नीता अंबानी, बहु राधिका मर्चेंट और श्लोका मेहता शामिल हुए।

बाजार में आते ही, शेयर 5 प्रतिशत उछलकर 1,323 रुपये प्रति शेयर के ऊपरी सर्किट को छू गए। शेयर वर्तमान में अपने प्राइस से 18 प्रतिशत अधिक है। इसका मार्केट कैप वर्तमान में 30,000 करोड़ रुपये के करीब है।

पिरामल एंटरप्राइजेज के शेयरों का कारोबार 23 सितंबर से स्टॉक एक्सचेंजों पर बंद हो गया था। पिरामल फाइनेंस पहले पिरामल एंटरप्राइजेज की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी थी।

पिरामल फाइनेंस और पिरामल एंटरप्राइजेज विलय के बारे में

एनसीएलटी ने 10 सितंबर को पीरामल एंटरप्राइजेज के उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी पीरामल फाइनेंस के साथ विलय को मंजूरी दे दी। पीरामल एंटरप्राइजेज ने पीरामल फाइनेंस के साथ विलय की रिकॉर्ड डेट 23 सितंबर तय की। कंपनी ने एक बयान में कहा, "रिकॉर्ड डेट पर पीईएल के शेयरधारकों को विलय योजना के अनुसार, 1:1 के अनुपात में पीएफएल के इक्विटी शेयर प्राप्त होंगे।"

आनंद पीरामल ने पेरेंट कंपनी पीरामल एंटरप्राइजेज के पीरामल फाइनेंस में विलय के बाद इसके अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कर लिया है, जो 16 सितंबर, 2025 से प्रभावी होगा।