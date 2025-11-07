नई दिल्ली। इंटरआर्क बिल्डिंग सॉल्यूशंस के शेयर में 16% की जोरदार बढ़त देखने को (Interarch Building Solutions Share Price) मिल रही है। यह तेजी इसके सितंबर तिमाही के नतीजों के बाद मिली है, जो गुरुवार को बाजार खुलने के बाद घोषित किए गए।

इंटरआर्क का रेवेन्यू पिछले साल की तुलना (Interarch Building Solutions surge) में 52% बढ़कर ₹491.1 करोड़ हो गया, जबकि EBITDA बढ़कर ₹41.7 करोड़ हो गई, जो पिछले साल इसी तिमाही में दर्ज ₹25.3 करोड़ से 65% ज़्यादा है। इस तिमाही के लिए EBITDA मार्जिन पिछले साल के 7.8% से 70 आधार अंक बढ़कर 8.5% हो गया। 31 जुलाई, 2025 के अंत तक कंपनी की कुल ऑर्डर बुक ₹1,695 करोड़ थी।



इंटरआर्क बिल्डिंग प्रोडक्ट्स के शेयर 7 नवंबर, 2025 को सुबह 11:22 बजे तक NSE पर ₹2,555.90 पर कारोबार कर रहा था। यह पिछले बंद से ₹361.50 से 16.47% की बढ़त है। पिछले एक महीने में शेयर में 28.78% की बढ़ोतरी हुई है। अगस्त 2024 में लिस्ट होने के बाद से यह शेयर अपने IPO मूल्य ₹900 प्रति शेयर से लगभग तीन गुना ऊपर है। 6 महीनों में यह 53.18% उछला है।