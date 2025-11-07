L&T जैसा काम करने वाली कंपनी के शेयर में 16 फीसदी का गजब उछाल, गिरावट के बीच इसमें क्यों आई तेजी
इंटरआर्क बिल्डिंग सॉल्यूशंस के शेयर में तिमाही नतीजों (Interarch breakout) के बाद 16% की वृद्धि हुई। कंपनी का राजस्व 52% बढ़कर ₹491.1 करोड़ हो गया, और EBITDA में भी 65% की वृद्धि हुई। शेयर बाजार में कंपनी का प्रदर्शन अच्छा रहा है और निवेशकों का रुझान सकारात्मक है। इंटरआर्क बिल्डिंग लिमिटेड भारत में स्टील निर्माण समाधान प्रदान करती है।
नई दिल्ली। इंटरआर्क बिल्डिंग सॉल्यूशंस के शेयर में 16% की जोरदार बढ़त देखने को (Interarch Building Solutions Share Price) मिल रही है। यह तेजी इसके सितंबर तिमाही के नतीजों के बाद मिली है, जो गुरुवार को बाजार खुलने के बाद घोषित किए गए।
इंटरआर्क का रेवेन्यू पिछले साल की तुलना (Interarch Building Solutions surge) में 52% बढ़कर ₹491.1 करोड़ हो गया, जबकि EBITDA बढ़कर ₹41.7 करोड़ हो गई, जो पिछले साल इसी तिमाही में दर्ज ₹25.3 करोड़ से 65% ज़्यादा है। इस तिमाही के लिए EBITDA मार्जिन पिछले साल के 7.8% से 70 आधार अंक बढ़कर 8.5% हो गया। 31 जुलाई, 2025 के अंत तक कंपनी की कुल ऑर्डर बुक ₹1,695 करोड़ थी।
इंटरआर्क बिल्डिंग प्रोडक्ट्स के शेयर 7 नवंबर, 2025 को सुबह 11:22 बजे तक NSE पर ₹2,555.90 पर कारोबार कर रहा था। यह पिछले बंद से ₹361.50 से 16.47% की बढ़त है। पिछले एक महीने में शेयर में 28.78% की बढ़ोतरी हुई है। अगस्त 2024 में लिस्ट होने के बाद से यह शेयर अपने IPO मूल्य ₹900 प्रति शेयर से लगभग तीन गुना ऊपर है। 6 महीनों में यह 53.18% उछला है।
इंटरआर्क बिल्डिंग प्रोडक्ट्स के बारे में
इंटरआर्क बिल्डिंग लिमिटेड 1983 में निगमित भारत में टर्नकी प्री-इंजीनियर्ड स्टील निर्माण समाधान प्रदान करता है। इंटरआर्क अपने उत्पादों का निर्माण अपनी पांच विनिर्माण सुविधाओं में करता है, जिनमें श्रीपेरंबदूर, तमिलनाडु में दो, पंतनगर में एक, किच्छा, उत्तराखंड और अथिवरम, आंध्र प्रदेश में एक विनिर्माण सुविधा शामिल है। दिसंबर 2024 तक, इंटरआर्क की कुल स्थापित क्षमता 1,61,000 मीट्रिक टन/वर्ष है, जो दूसरी सबसे बड़ी है।
