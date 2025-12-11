US फेड के 'हॉकिश' रुख से निराश बाजार, ब्याज दरें घटीं फिर भी नहीं दिखा जोश, Nifty-Sensex में हल्की बढ़त

नई दिल्ली। अमेरिका में ब्याज दरों (US Fed Rate Cut) में कटौती भारतीय शेयर बाजार ने हल्की तेजी के साथ शुरुआत की है। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों बढ़त के साथ खुले हैं। Nifty 13 प्वाइंट तो Sensex 65 अंकों की बढ़ोतरी के साथ ओपन हुआ है। दरअसल, फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में कटौती के साथ चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने हॉकिश रुख बरकरार रखा है। उन्होंने इस बात पर आशा व्यक्त की है कि टैरिफ से मुद्रास्फीति का प्रभाव कम होने के साथ अमेरिकी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।

लगातार तीसरी बार ब्याज दरों में कटौती करते हुए, पॉवेल ने संकेत दिया कि फेडरल रिजर्व ने रोजगार पर मंडरा रहे खतरे को स्थिर करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं, जबकि ब्याज दरें इतनी ऊंची बनी हुई हैं कि कीमतों पर दबाव बना रहे। अधिकारियों ने 2026 में केवल एक बार ब्याज दरों में कटौती की अपनी संभावना को बरकरार रखा और विकास के अपने औसत अनुमान को भी बेहतर किया।

Nifty50 के टॉप गेनर और लूजर शेयर शुरुआती कारोबार में निफ्टी50 के 29 शेयरों में तेजी तो 20 स्टॉक गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। निफ्टी के टॉप गेनर में टाटा स्टील, इंफोसिस, आइशर मोटर्स, विप्रो और हिंडाल्को जैसे शेयर हैं, जबकि टॉप लूजर में टाइटन, पावरग्रिड, एचडीएफसी लाइफ, भारती एयरटेल और इंडिगो शामिल हैं।