Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    US फेड के 'हॉकिश' रुख से निराश बाजार, ब्याज दरें घटीं फिर भी नहीं दिखा जोश, Nifty-Sensex में हल्की बढ़त

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 09:11 AM (IST)

    शेयर बाजार के निवेशकों को अमेरिकी फेडरल रिजर्व की पॉलिसी का इंतजार था। देर रात ब्याज दरों में 25 बेसिस प्वाइंट की कटौती के ऐलान के बाद भारतीय शेयर बाज ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    नई दिल्ली। अमेरिका में ब्याज दरों (US Fed Rate Cut) में कटौती भारतीय शेयर बाजार ने हल्की तेजी के साथ शुरुआत की है। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों बढ़त के साथ खुले हैं। Nifty 13 प्वाइंट तो Sensex 65 अंकों की बढ़ोतरी के साथ ओपन हुआ है। दरअसल, फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में कटौती के साथ चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने हॉकिश रुख बरकरार रखा है। उन्होंने इस बात पर आशा व्यक्त की है कि टैरिफ से मुद्रास्फीति का प्रभाव कम होने के साथ अमेरिकी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लगातार तीसरी बार ब्याज दरों में कटौती करते हुए, पॉवेल ने संकेत दिया कि फेडरल रिजर्व ने रोजगार पर मंडरा रहे खतरे को स्थिर करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं, जबकि ब्याज दरें इतनी ऊंची बनी हुई हैं कि कीमतों पर दबाव बना रहे। अधिकारियों ने 2026 में केवल एक बार ब्याज दरों में कटौती की अपनी संभावना को बरकरार रखा और विकास के अपने औसत अनुमान को भी बेहतर किया।

    Nifty50 के टॉप गेनर और लूजर शेयर

    शुरुआती कारोबार में निफ्टी50 के 29 शेयरों में तेजी तो 20 स्टॉक गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। निफ्टी के टॉप गेनर में टाटा स्टील, इंफोसिस, आइशर मोटर्स, विप्रो और हिंडाल्को जैसे शेयर हैं, जबकि टॉप लूजर में टाइटन, पावरग्रिड, एचडीएफसी लाइफ, भारती एयरटेल और इंडिगो शामिल हैं।

    फेड के हॉकिश रुख से निराशा

    अमेरिका के केंद्रीय बैंक के इस फैसले के बाद फेडरल फंड्स रेट 3.5 से 3.75 फीसदी के दायरे में आ गए हैं। यह पिछले तीन साल में सबसे निचला स्तर है। हालांकि, फेड ने ब्याज दरों में कटौती के साथ ही हॉकिश रुख बरकरार रखा है, जिसने निवेशकों को थोड़ा मायूस रखा है।

    ये भी पढ़ें- 5 दिन में 19 तो 5 साल में 7316% का रिटर्न, अब 3 दिन से लग रहा अपर सर्किट; ₹100 से कम वाला गजब का मल्टीबैगर

    (डिस्क्लेमर: स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US