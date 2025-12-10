5 दिन में 19 तो 5 साल में 7316% का रिटर्न, अब 3 दिन से लग रहा अपर सर्किट; ₹100 से कम वाला गजब का मल्टीबैगर

नई दिल्ली। Multibagger Stocks: शेयर बाजार में कई ऐसे शेयर होते हैं जो कुछ ही सालों में लाखों को करोड़ बना देते है। ऐसे शेयरों को मल्टीबैगर कहा जाता है। हालांकि, इन पहचान करना आसान नहीं होता। इसलिए कहा जाता है कि शेयर बाजार में सूझ-बूझ और तगड़ी रिसर्च के बाद ही पैसा लगाया जाता है। क्योंकि यहां पैसा डूबने का खतरा बहुत होता है। लेकिन आज हम ऐसे शेयर की बात करेंगे जिसमें बीते 3 दिनों से अपर सर्किट लग रहा है और 5 दिन में इस शेयर ने 19 तो 5 साल में 7316 फीसदी का रिटर्न दिया है।



हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं उसका नाम Elitecon International Ltd है। इस कंपनी का संबंध टोबैको एक्सपोर्ट से है। यानी यह कंपनी देश में बनी तंबाकू को दूसरे देशों में निर्यात करने का काम करती है। स्क्रीनर के अनुसार EIL घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों के लिए तंबाकू-आधारित उत्पादों का निर्माण और व्यापार करती है। कंपनी वर्तमान में विदेशी बाजारों में काम करती है।