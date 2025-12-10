Language
    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 06:13 PM (IST)

    Multibagger Stocks: एक मल्टीबैगर स्टॉक ने निवेशकों को सिर्फ 5 दिनों में 19% और 5 वर्षों में 7316% का शानदार रिटर्न दिया है। इस स्टॉक में पिछले 3 दिनों ...और पढ़ें

    5 दिन में 19 तो 5 साल में 7316% का रिटर्न, अब 3 दिन से लग रहा अपर सर्किट; ₹100 से कम वाला गजब का मल्टीबैगर

    नई दिल्ली। Multibagger Stocks: शेयर बाजार में कई ऐसे शेयर होते हैं जो कुछ ही सालों में लाखों को करोड़ बना देते है। ऐसे शेयरों को मल्टीबैगर कहा जाता है। हालांकि, इन पहचान करना आसान नहीं होता। इसलिए कहा जाता है कि शेयर बाजार में सूझ-बूझ और तगड़ी रिसर्च के बाद ही पैसा लगाया जाता है। क्योंकि यहां पैसा डूबने का खतरा बहुत होता है। लेकिन आज हम ऐसे शेयर की बात करेंगे जिसमें बीते 3 दिनों से अपर सर्किट लग रहा है और 5 दिन में इस शेयर ने 19 तो 5 साल में 7316 फीसदी का रिटर्न दिया है।

    हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं उसका नाम Elitecon International Ltd है। इस कंपनी का संबंध टोबैको एक्सपोर्ट से है। यानी यह कंपनी देश में बनी तंबाकू को दूसरे देशों में निर्यात करने का काम करती है। स्क्रीनर के अनुसार EIL घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों के लिए तंबाकू-आधारित उत्पादों का निर्माण और व्यापार करती है। कंपनी वर्तमान में विदेशी बाजारों में काम करती है।

    3 दिन से लग रहा है अपर सर्किट

    Elitecon International Ltd के शेयरों ने बीते 5 दिनों में 19 फीसदी का रिटर्न दिया है। पिछले तीन दिन से लगातार इसमें अपर सर्किट लग रहा है। बुधवार को BSE पर इसके शेयर 5.00% की बढ़ोतरी के साथ 99.38 रुपये के स्तर पर बंद हुए। बीते 5 साल में इस शेयर ने 7316 फीसदी का रिटर्न दिया है।

    Multi

    बीते एक साल में कंपनी 1188 फीसदी का रिटर्न दे चुकी है। 13 दिसंबर 2024 को इसके एक शेयर की वैल्यू 8.18 रुपये थी। अगर आज से एक साल पहले भी आपने इसमें निवेश किया होता तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है।

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयर को लेकर दी गई जानकारी निवेश की सलाह नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

