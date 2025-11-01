2025 में 1000% से ज्यादा का रिटर्न देने वाले 5 मल्टीबैगर स्टॉक्स, 18 रुपये वाले शेयर की कीमत पहुंची 300 के पार

नई दिल्ली। Multibagger Stocks: शेयर बाजार में निवेश करना हमेशा रिस्क से भरा निवेश माना जाता है। लेकिन यही रिस्क बहुत से लोगों को अरबपति और करोड़पति बना देते हैं। लेकिन यहां निवेश करने से पहले बाजार की बारीकियों को समझना बहुत ही जरूरी है। शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों के शेयर किसी को फर्श से अर्श तक पहुंचाती हैं तो किसी को अर्श से फर्श तक। इसलिए कोई भी समझदारी से चुने। बेंचमार्क इंडेक्स ने इस साल लगातार बढ़त हासिल की है, असली कमाल तो ब्रॉडर मार्केट में हुआ है। निफ्टी 50 में 2025 में अब तक 8 परसेंट और सेंसेक्स में 7 परसेंट की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन कई स्मॉलकैप शेयरों ने बेंचमार्क को बहुत पीछे छोड़ दिया है, जिससे छोटे इन्वेस्टमेंट भी बड़ी दौलत में बदल गए हैं। आज हम आपको 5 ऐसे स्टॉक्स के बारे में बताएंगे जिन्होंने 1000 फीसदी से अधिक का रिटर्न दिया है।

Multibagger Stocks: 1000% से ज्यादा का रिटर्न देने वाले शेयर RRP Semiconductor Ltd Swadeshi Industries and Leasing Ltd Midwest Gold Ltd GHV Infra Projects Ltd Elitecon International Ltd RRP Semiconductor Ltd ने इस साल अब तक दिया 5,769% का रिटर्न RRP Semiconductor Ltd है, जिसने 5,769 परसेंट का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, जो 2025 में 185.50 रुपये से बढ़कर 10,887.10 रुपये हो गया। शुक्रवार को भी स्टॉक में 2 परसेंट की और बढ़ोतरी हुई। Q2FY26 के शेयरहोल्डिंग डेटा के अनुसार, ओनरशिप बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है, जिसमें सिर्फ 14 रिटेल इन्वेस्टर कंपनी का 93.95 परसेंट कंट्रोल करते हैं। इनमें से, राजेंद्र कमलाकांत चोडणकर के पास 73.96 परसेंट की बड़ी हिस्सेदारी है, जिसकी कीमत 10,833.75 करोड़ रुपये है। 1980 में बनी यह कंपनी ट्रेडिंग से इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर सेक्टर में आ गई।

Swadeshi Industries and Leasing Ltd ने दिया 3,189% का रिटर्न स्वदेशी इंडस्ट्रीज़ एंड लीजिंग लिमिटेड भी एक और शानदार परफॉर्मर रही है, जिसने 3,189 परसेंट की रैली करते हुए 2.92 रुपये से 96.06 रुपये का लेवल छुआ। श्री चक्र सीमेंट लिमिटेड ने 2,438 परसेंट के गेन के साथ इसका पीछा किया, जो 3.46 रुपये से बढ़कर 87.82 रुपये हो गया।

Midwest Gold Ltd ने भी दिया शानदार रिटर्न ग्रेनाइट, मार्बल और नेचुरल स्टोन के बिजनेस में लगी कंपनी मिडवेस्ट गोल्ड लिमिटेड का शेयर 1,849 परसेंट बढ़कर 117.10 रुपये से 2,282.45 रुपये हो गया। शुक्रवार को स्टॉक 1.91 परसेंट ऊपर बंद हुआ। कंपनी ने 8 नवंबर को शेयर सर्टिफिकेट बदलने का भी शेड्यूल बनाया है।

GHV Infra Projects Ltd ने भी किया कमाल GHV Infra Projects Ltd का शेयर 1,714 परसेंट बढ़कर 18.55 रुपये से 330 रुपये हो गया, और शुक्रवार को यह 3.56 परसेंट ऊपर बंद हुआ। यह कंपनी, जो सिंधु वैली टेक्नोलॉजीज से जुड़ी है, सहायक सेवाओं के क्षेत्र में काम करती है।