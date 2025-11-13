Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एग्जिट पोल के अनुमानों से 2 दिन झूमा बाजार, Nifty ने फिर छुआ 26000 का शिखर, बिहार के नतीजों से पहले मुनाफावसूली

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 04:17 PM (IST)

    बिहार चुनाव से जुड़े एग्जिट पोल के अनुमानों के बाद 11, 12 और 13 नवंबर को शेयर बाजार में अच्छी तेजी देखने को मिली। हालांकि, 14 नवंबर को चुनावी नतीजों के आने से पहले मार्केट में मुनाफावसूली हावी हो गई। गुरुवार को निफ्टी ने 26000 का स्तर छूने के बाद टूटकर 25900 के पास क्लोजिंग दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    13 नवंबर को निफ्टी और सेंसेक्स में अच्छी तेजी के बाद मुनाफावसूली हावी हुई।

    नई दिल्ली। शेयर बाजार (Share Market Closing) में चार दिनों से तेजी पर 13 नवंबर को हल्का-सा ब्रेक लगा है। हालांकि, गुरुवार को निफ्टी ने फिर से 26000 का स्तर छू लिया, लेकिन ऊपरी स्तरों से बिकवाली हावी हो गई और इंडेक्स ने 25900 के पास क्लोजिंग दी है। बाजार में 26000 के लेवल से यह प्रॉफिट बुकिंग बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के चलते भी आई है, क्योंकि कल यानी 14 नवंबर को इलेक्शन रिजल्ट आने वाले हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आज के कारोबारी सत्र में सेंसेक्स 452.92 अंक या 0.53 प्रतिशत की बढ़त के साथ 84,919.43 अंक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। वहीं, निफ्टी भी 30 अक्टूबर के बाद पहली बार 26,000 के स्तर को पार कर 0.52 प्रतिशत की बढ़त के साथ 26,010.70 अंक के उच्चतम स्तर पर पहुंचा।

    निफ्टी के टॉप गेनर और लूजर शेयर

    एशियन पेंट्स के शेयर 4 फीसदी की तेजी के साथ निफ्टी50 का टॉप गेनर शेयर रहा। इसके अलावा, हिंडाल्को, इंडिगो, आईसीआईसीआई बैंक और एलएंडटी भी अच्छी बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं, टॉप लूजर में जोमैटो, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स और आइशर मोटर्स के शेयर शामिल रहे।

    एग्जिट पोल के बाद खुशी, नतीजों से पहले टेंशन

    शेयर मार्केट में 11 नवंबर को निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन तेजी देखने को मिली, जब बिहार में दूसरे व अंतिम चरण के लिए मतदान हो रहा था। देर शाम एग्जिट पोल के अनुमानों में राज्य में NDA की सरकार बनने के दावे किए गए। इसके बाद 12 नवंबर को निफ्टी व सेंसेक्स और बड़ी तेजी के साथ खुले, जो 13 नवंबर को भी जारी रही।

    हालांकि, आखिरी के डेढ़ घंटे में बाजार में प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई, क्योंकि शुक्रवार को बिहार चुनाव के नतीजों से पहले निवेशक सतर्क नजर आ रहे हैं। एग्जिट पोल के नतीजों से संकेत मिल रहे हैं कि सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सत्ता में वापसी कर सकता है। विश्लेषकों का कहना है कि नतीजे घोषित होने तक घरेलू शेयर बाजार मौजूदा स्तरों के आसपास ही स्थिर रहने की संभावना है।

    ये भी पढ़ें- 3300 या फिर से 2500, कहां जाएगा Asian Paints के शेयरों का भाव, तिमाही नतीजे और तेजी पर ब्रोकरेज ने दी ये राय

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US