एग्जिट पोल के अनुमानों से 2 दिन झूमा बाजार, Nifty ने फिर छुआ 26000 का शिखर, बिहार के नतीजों से पहले मुनाफावसूली

नई दिल्ली। शेयर बाजार (Share Market Closing) में चार दिनों से तेजी पर 13 नवंबर को हल्का-सा ब्रेक लगा है। हालांकि, गुरुवार को निफ्टी ने फिर से 26000 का स्तर छू लिया, लेकिन ऊपरी स्तरों से बिकवाली हावी हो गई और इंडेक्स ने 25900 के पास क्लोजिंग दी है। बाजार में 26000 के लेवल से यह प्रॉफिट बुकिंग बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के चलते भी आई है, क्योंकि कल यानी 14 नवंबर को इलेक्शन रिजल्ट आने वाले हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आज के कारोबारी सत्र में सेंसेक्स 452.92 अंक या 0.53 प्रतिशत की बढ़त के साथ 84,919.43 अंक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। वहीं, निफ्टी भी 30 अक्टूबर के बाद पहली बार 26,000 के स्तर को पार कर 0.52 प्रतिशत की बढ़त के साथ 26,010.70 अंक के उच्चतम स्तर पर पहुंचा।

निफ्टी के टॉप गेनर और लूजर शेयर एशियन पेंट्स के शेयर 4 फीसदी की तेजी के साथ निफ्टी50 का टॉप गेनर शेयर रहा। इसके अलावा, हिंडाल्को, इंडिगो, आईसीआईसीआई बैंक और एलएंडटी भी अच्छी बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं, टॉप लूजर में जोमैटो, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स और आइशर मोटर्स के शेयर शामिल रहे।

एग्जिट पोल के बाद खुशी, नतीजों से पहले टेंशन शेयर मार्केट में 11 नवंबर को निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन तेजी देखने को मिली, जब बिहार में दूसरे व अंतिम चरण के लिए मतदान हो रहा था। देर शाम एग्जिट पोल के अनुमानों में राज्य में NDA की सरकार बनने के दावे किए गए। इसके बाद 12 नवंबर को निफ्टी व सेंसेक्स और बड़ी तेजी के साथ खुले, जो 13 नवंबर को भी जारी रही।