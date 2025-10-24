कमजोरी के साथ बंद हुए Nifty-Sensex, दीवाली वाले सप्ताह में ऑल टाइम हाई बनाने से चूका बाजार, 3 वजह से आई गिरावट

नई दिल्ली। दीवाली के दिन से तेजी से शुरू हुए शेयर बाजार (Share Market Closing) के कारोबारी सप्ताह का समापन गिरावट के साथ हुआ। निफ्टी50, 96 अंक की कमजोरी के साथ 25795 पर बंद हुआ तो सेंसेक्स 355 प्वाइंट टूटकर 84200 पर क्लोज हुआ। 24 अक्तूबर के सेशन में मेटल इंडेक्स को छोड़कर लगभग अन्य सभी सेक्टर्स में बिकवाली हावी रही। एफएमसीजी, फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी बैंक, पीएसयू बैंक और फार्मा इंडेक्स पौने एक फीसदी तक टूट गए।

मेटल सेक्टर की कंपनी हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के शेयर निफ्टी का टॉप गेनर स्टॉक रहा। इसके अलावा, आईसीआईसीआई बैंक, भारती एयरटेल, श्रीराम फाइनेंस और ओएनजीसी भी एक फीसदी की तेजी के साथ इस लिस्ट में शामिल रहे। वहीं, निफ्टी के टॉप लूजर में सिप्ला, हिंदुस्तान यूनिलीवर, मैक्स हेल्थ, अल्ट्राटेक सीमेंट और अदाणी पोर्ट्स के स्टॉक शामिल रहे।