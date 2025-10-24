कमजोरी के साथ बंद हुए Nifty-Sensex, दीवाली वाले सप्ताह में ऑल टाइम हाई बनाने से चूका बाजार, 3 वजह से आई गिरावट
निफ्टी50, 96 अंक की कमजोरी के साथ 25795 पर बंद हुआ तो सेंसेक्स 355 प्वाइंट टूटकर 84200 पर क्लोज हुआ। इस कारोबारी सप्ताह में निफ्टी ने 26100 के स्तर को पार कर दिया लेकिन ऑल टाइम हाई 26277 के लेवल को क्रॉस नहीं कर सका। 24 अक्तूबर के सेशन में मार्केट में 3 खास वजह से गिरावट आई है।
नई दिल्ली। दीवाली के दिन से तेजी से शुरू हुए शेयर बाजार (Share Market Closing) के कारोबारी सप्ताह का समापन गिरावट के साथ हुआ। निफ्टी50, 96 अंक की कमजोरी के साथ 25795 पर बंद हुआ तो सेंसेक्स 355 प्वाइंट टूटकर 84200 पर क्लोज हुआ। 24 अक्तूबर के सेशन में मेटल इंडेक्स को छोड़कर लगभग अन्य सभी सेक्टर्स में बिकवाली हावी रही। एफएमसीजी, फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी बैंक, पीएसयू बैंक और फार्मा इंडेक्स पौने एक फीसदी तक टूट गए।
मेटल सेक्टर की कंपनी हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के शेयर निफ्टी का टॉप गेनर स्टॉक रहा। इसके अलावा, आईसीआईसीआई बैंक, भारती एयरटेल, श्रीराम फाइनेंस और ओएनजीसी भी एक फीसदी की तेजी के साथ इस लिस्ट में शामिल रहे। वहीं, निफ्टी के टॉप लूजर में सिप्ला, हिंदुस्तान यूनिलीवर, मैक्स हेल्थ, अल्ट्राटेक सीमेंट और अदाणी पोर्ट्स के स्टॉक शामिल रहे।
26000 के लेवल पर क्यों नहीं टिका बाजार
इस कारोबारी सप्ताह में निफ्टी ने 26100 के स्तर को पार कर दिया लेकिन ऑल टाइम हाई 26277 के लेवल को क्रॉस नहीं कर सका और 26000 के लेवल से फिसलकर निफ्टी 25795 के स्तर पर बंद हुआ। मार्केट में आज आई गिरावट के कुछ अहम कारण रहे हैं:
मुनाफावसूली: बाजार में इस गिरावट का बड़ा कारण मुनाफावसूली रही है। दरअस, मार्केट में हाल ही में बड़ी तेजी के बाद निवेशकों ने बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं, एफएमसीजी, आईटी और ऑटो शेयरों में मुनाफावसूली की।
FIIs की फिर से बिकवाली: विदेशी संस्थागत निवेशक (FIIs) ने गुरुवार को बाजार में फिर बिकवाली की और 1,165.94 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। इससे पहले उन्होंने लगातार पांच सत्रों से मार्केट में खरीदारी की थी।
इंडिया VIX में तेजी: इंडिया VIX, जो बाजार में अस्थिरता और निवेशक भावना को दर्शाता है, 1.21 प्रतिशत बढ़कर 11.59 पर बंद हुआ, जो बाजार में निकट अवधि में अनिश्चितता में वृद्धि का संकेत देता है।
