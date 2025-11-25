Language
    गिरावट के साथ Nifty की नवंबर एक्सपायरी का अंत, Sensex 300 प्वाइंट्स लुढ़का, सिर्फ सरकारी बैंकों ने दिखाई तेजी

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 03:54 PM (IST)

    25 नवंबर को निफ्टी की मंथली F&O एक्सपायरी हो गई, लेकिन निफ्टी और सेंसेक्स दोनों गिरावट के साथ बंद हुए। आज के कारोबारी सत्र में फिर से सरकारी बैंकों का जलवा रहा और पीएसयू बैंक इंडेक्स 1.35 फीसदी की तेजी के साथ बंद हुआ। इसके अलावा, मेटल शेयरों में भी खरीदारी देखने को मिली।

    नई दिल्ली। भारतीय शेयर बाजार 25 नवंबर को मंथली एक्सपायरी के आखिरी दिन गिरावट के साथ बंद हुए। Nifty जहां 25900 के नीचे बंद हुआ तो वहीं Sensex 300 प्वाइंट्स की गिरावट के साथ 84601 पर क्लोज हुआ। खास बात है कि बाजार में अब भी सरकारी बैंक शेयरों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। निफ्टी पीएसयू इंडेक्स 1.35 फीसदी की तेजी के साथ बंद हुआ। एसबीआई और पीएनबी समेत अन्य सरकारी बैंकों के शेयरों में तेजी देखने को मिली।

    वहीं, मेटल शेयर और मिडकैप शेयरों में खरीदारी देखी गई। 26 नवंबर से दिसंबर एक्सपायरी की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में मार्केट की नजरें कुछ अहम ट्रिगर्स पर रहेंगी, जो बाजार में बड़ी तेजी या गिरावट का कारण बन सकते हैं।

    मंथली एक्सपायरी वॉलेटिलिटी

    25 नवंबर को निफ्टी F&O मंथली एक्सपायरी से पहले बाजार में उतार-चढ़ाव देखा गया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, मार्केट एनालिस्ट ने बताया कि मंथली डेरिवेटिव्स एक्सपायरी से पहले इस सत्र में बाजार में सुस्ती रहने की संभावना है, और इस बात पर ध्यान केंद्रित रहेगा कि विदेशी निवेशक अपनी शॉर्ट पोजीशन को आगे बढ़ाते हैं या उन्हें कम करने का विकल्प चुनते हैं।

    मिले-जुले वैश्विक संकेत

    आज के कारोबारी सत्र में वैश्विक संकेत मिले-जुले रहे। अमेरिकी बाज़ारों में तेज़ी और फेड द्वारा ब्याज दरों में 25 बेसिस प्वाइंट्स की कटौती की उम्मीदें ग्लोबल इक्विटी मार्केट के लिए सकारात्मक हैं इसलिए अमेरिकी और एशियाई बाजारों में तेजी का रुख देखने को मिला है।

    अब कहां रहेंगी निवेशकों की नजरें

    दुनियाभर के शेयर बाजारों के लिए अब बुधवार को आने वाले अमेरिकी महंगाई के आंकड़ें अहम रहेंगे, जिसका निवेशकों को इंतजार है। क्योंकि, इन आंकड़ों से अगले महीने की शुरुआत में फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती के निर्णय के बारे में संकेत मिल सकते हैं।

    वहीं, मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि बाज़ार में आगे की बढ़त के लिए निफ्टी को 26,000 के ऊपर टिके रहना होगा। उन्होंने कहा कि ऊपरी स्तरों पर बिकवाली का रुझान दिख रहा है।

