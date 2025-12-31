Language
    शेयर बाजार के लिए शुभ रहा साल 2025 का आखिरी दिन, हरे निशान में बंद Nifty-Sensex, 365 दिन में 10 और 8.5% रिटर्न

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 04:01 PM (IST)

    2025 की शुरुआत भी बाजार ने तेजी के साथ की थी और साल के आखिरी दिन भी निफ्टी और सेंसेक्स हरे निशान के साथ बंद हुए हैं। 2025 में  निफ्टी और सेंसेक्स ने क ...और पढ़ें

    नई दिल्ली। शेयर बाजार के लिए साल की शुरुआत और समाप्ति हरे निशान के साथ हुई। 31 दिसंबर को Nifty और Sensex हरे निशान में बंद हुए। निफ्टी 190 प्वाइंट्स चढ़कर 26129.60 पर, तो सेंसेक्स 556 अंकों की बढ़त के साथ 85231 के लेवल पर बंद हुआ। इससे पहले इस साल की शुरुआत में 1 जनवरी को निफ्टी 98 प्वाइंट्स की तेजी के साथ 23742 के स्तर पर क्लोज हुआ था। इस लिहाज से साल 2025 की शुरुआत और अंत बढ़त के साथ हुई।

    31 दिसंबर के कारोबारी सत्र में मेटल, ऑटो, एनर्जी, पीएसयू बैंक, रियल्टी, एफएमसीजी, स्मॉल कैप, बैंक और फाइनेंशियल शेयरों ने अच्छी तेजी दिखाई, जबकि आईटी शेयरों में बिकवाली हावी रही।

    साल के आखिरी दिन इन शेयरों ने दिखाई तेजी

    31 दिसंबर को निफ्टी50 के टॉप गेनर शेयरों में जेएसडब्ल्यू स्टील 5 फीसदी की तेजी के साथ सबसे ऊपर रहा। वहीं, ओनएसजीसी, टाटा स्टील, कोटक बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर भी टॉप गेनर की लिस्ट में शामिल रहे।

    2025 में गिरावट के साथ बंद हुए ये स्टॉक

    टीसीएस, टेक महिंद्रा, ग्रासिम, बजाज फाइनेंस और इंफोसिस के शेयर निफ्टी के टॉप लूजर स्टॉक रहे। हालांकि, सभी शेयर एक फीसदी तक की मामूली गिरावट के साथ बंद हुए।

    2025 में Nifty Sensex ने कितना रिटर्न दिया

    2025 में बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी और सेंसेक्स ने क्रमशः 10 और 8.50 फीसदी रिटर्न दिया है। हालांकि, कई बड़े शेयर ऐसे रहे जिन्होंने इस साल 0 या नेगेटिव रिटर्न डिलीवर किया है।

    बाजार में तेजी के 4 बड़े कारण

    स्टील शेयरों में तेज़ी: केंद्र सरकार द्वारा कुछ खास स्टील इंपोर्ट पर तीन साल के लिए 12 प्रतिशत तक की सेफगार्ड ड्यूटी लगाने की घोषणा के बाद प्रमुख स्टील कंपनियों के शेयरों में तेज़ी आई, जिससे बाजार को सहारा मिला।

    कच्चे तेल की कीमतों में नरमी: ग्लोबल ऑयल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 0.10 प्रतिशत गिरकर USD 61.27 प्रति बैरल पर आ गया। कच्चे तेल की कम कीमतें महंगाई पर नियंत्रण के लिहाज से काफी अहम होती हैं इसलिए मार्केट में तेजी रही।

    वोलैटिलिटी में कमी: मार्केट वोलैटिलिटी इंडेक्स, इंडिया VIX, 3 प्रतिशत से ज़्यादा गिरकर 9.37 पर आ गया। VIX में व कि निवेशकों की चिंता कम हुई है और यह इक्विटी में रिस्क लेने की भूख को सपोर्ट करता है।

    गिरावट के बाद वैल्यू बाइंग: बाजार में हाल की गिरावट के बाद निवेशक, वैल्यू बाइंग करते दिखे और चुनिंदा शेयरों की खरीदारी की। इस दौरान मिड-कैप और स्मॉल-कैप शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली।

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

