शेयर बाजार के लिए शुभ रहा साल 2025 का आखिरी दिन, हरे निशान में बंद Nifty-Sensex, 365 दिन में 10 और 8.5% रिटर्न

नई दिल्ली। शेयर बाजार के लिए साल की शुरुआत और समाप्ति हरे निशान के साथ हुई। 31 दिसंबर को Nifty और Sensex हरे निशान में बंद हुए। निफ्टी 190 प्वाइंट्स चढ़कर 26129.60 पर, तो सेंसेक्स 556 अंकों की बढ़त के साथ 85231 के लेवल पर बंद हुआ। इससे पहले इस साल की शुरुआत में 1 जनवरी को निफ्टी 98 प्वाइंट्स की तेजी के साथ 23742 के स्तर पर क्लोज हुआ था। इस लिहाज से साल 2025 की शुरुआत और अंत बढ़त के साथ हुई।

31 दिसंबर के कारोबारी सत्र में मेटल, ऑटो, एनर्जी, पीएसयू बैंक, रियल्टी, एफएमसीजी, स्मॉल कैप, बैंक और फाइनेंशियल शेयरों ने अच्छी तेजी दिखाई, जबकि आईटी शेयरों में बिकवाली हावी रही। साल के आखिरी दिन इन शेयरों ने दिखाई तेजी 31 दिसंबर को निफ्टी50 के टॉप गेनर शेयरों में जेएसडब्ल्यू स्टील 5 फीसदी की तेजी के साथ सबसे ऊपर रहा। वहीं, ओनएसजीसी, टाटा स्टील, कोटक बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर भी टॉप गेनर की लिस्ट में शामिल रहे।

2025 में गिरावट के साथ बंद हुए ये स्टॉक टीसीएस, टेक महिंद्रा, ग्रासिम, बजाज फाइनेंस और इंफोसिस के शेयर निफ्टी के टॉप लूजर स्टॉक रहे। हालांकि, सभी शेयर एक फीसदी तक की मामूली गिरावट के साथ बंद हुए। 2025 में Nifty Sensex ने कितना रिटर्न दिया 2025 में बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी और सेंसेक्स ने क्रमशः 10 और 8.50 फीसदी रिटर्न दिया है। हालांकि, कई बड़े शेयर ऐसे रहे जिन्होंने इस साल 0 या नेगेटिव रिटर्न डिलीवर किया है।

बाजार में तेजी के 4 बड़े कारण स्टील शेयरों में तेज़ी: केंद्र सरकार द्वारा कुछ खास स्टील इंपोर्ट पर तीन साल के लिए 12 प्रतिशत तक की सेफगार्ड ड्यूटी लगाने की घोषणा के बाद प्रमुख स्टील कंपनियों के शेयरों में तेज़ी आई, जिससे बाजार को सहारा मिला।