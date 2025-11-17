बिहार चुनाव के नतीजों से शेयर बाजार में क्या बदलने वाला है, डबल इंजन सरकार से कौन-से फायदे, ब्रोकरेज ने बताया

नई दिल्ली। शेयर बाजार के लिए बिहार चुनाव (Bihar Election Result) एक बड़ा ट्रिगर रहा। इसका अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि 11 नवंबर को आखिरी चरण के मतदान के बाद निफ्टी में तेजी आई और यह लगातार ऊपर रहा। अब चुनाव परिणाम आने के बाद निफ्टी50 (Nifty Today Closing), 29 अक्तूबर के बाद पहली बार 26000 के अहम स्तर के ऊपर क्लोज हुआ है। इस बीच देश की दिग्गज ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की व्यापक जीत भारतीय शेयर बाजार के लिए एक नए सेंटिमेंट बूस्टर के रूप में काम करने के लिए तैयार है, और निफ्टी में निरंतर तेजी के लिए व्यापक धारणा को मजबूत करती है।

इस ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि बिहार में जबरदस्त जनादेश, जिसमें एनडीए ने 243 सीटों में से 202 सीटें जीतीं, 46.6 प्रतिशत वोट शेयर हासिल किया, यह नीति निरंतरता, शासन स्थिरता और विकास-केंद्रित राजनीतिक माहौल की उम्मीदों को मजबूत करता है, वो भी ऐसे समय में जब मैक्रो और अर्निंग इंडिकेटर पहले से ही बाजार के लिए अनुकूल हो रहे हैं।

मोतीलाल ओसवाल ने अपनी रिपोर्ट में और क्या कहा मोतीलाल ओसवाल ने यह नोट सोमवार सुबह बाज़ार खुलने से पहले जारी किया था। इसमें ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि बिहार के नतीजे इक्विटी मार्केट के सितारों को और बुलंद करते हैं। इसके लिए ब्रोकरेज हाउस ने आरबीआई और सरकार द्वारा किए जा रहे सुधारों, जीएसटी 2.0 से उपभोग को बढ़ावा और डिमांड में सुधार, ब्याज दरों में नरमी और कॉर्पोरेट आय में बेहतर सुधार जैसे कारकों का हवाला दिया।

ब्रोकरेज ने इस बात पर ज़ोर दिया कि भारतीय इक्विटी ने एक साल से ज़्यादा समय से उभरते बाज़ारों के अपने समकक्षों की तुलना में कम प्रदर्शन किया है -सितंबर 2024 से निफ्टी में 1 प्रतिशत की गिरावट आई है, जबकि एमएससीआई ईएम में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है - लेकिन अब और बेहतर राजनीतिक स्थिरता और बेहतर आय का संयोजन इस अंतर को कम करने में मदद कर सकता है।