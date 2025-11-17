क्या बड़ी तेजी के लिए तैयार शेयर बाजार? बड़े दिनों बाद Nifty 26000 के ऊपर बंद, इन शेयरों की बदौलत भागा मार्केट

नई दिल्ली। शेयर बाजार में पिछले 4 दिनों से जारी तेजी का सिलसिला 17 नवंबर को भी बरकरार रहा। खास बात है कि निफ्टी ने 29 अक्तूबर के बाद 26013 के स्तर पर क्लोजिंग दी है। सेंसेक्स भी 380 प्वाइंट की तेजी के साथ 84942 के स्तर पर बंद हुआ। खास बात है कि आज के कारोबारी सत्र में भी सरकारी बैंक और ऑटो शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स एक फीसदी से ज्यादा चढ़क बंद हुआ तो निफ्टी ऑटो इंडेक्स करीब एक फीसदी तक उछल गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसके अलावा, फाइनेंशियल, फार्मा, एफएमसीजी, एनर्जी और प्राइवेट बैंक शेयर भी बढ़त के साथ बंद हुए हैं। निफ्टी के टॉप गेनर और लूज शेयर निफ्टी50 के टॉप गेनर शेयरों में जोमैटो, टाटा कंज्यूमर, मैक्सहेल्थ, आइशर मोटर्स और बजाज ऑटो शामिल रहे, जो 2 फीसदी तक चढ़ गए। वहीं, टॉप लूजर में टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के शेयर रहे, जो 6 फीसदी तक गिर गए। इसके अलावा, जियोफाइनेंस, अल्ट्राटेक सीमेंट, एशियनपेंट्स और इंडिगो के शेयर भी एक फीसदी की गिरावट के साथ बंद हुए।

बाजार में पॉजिटिव मोमेंटम जारी जियोजित इन्वेस्टमेंट लिमिटेड में हेड ऑफ रिसर्च, विनोद नायर ने कहा, "बाजार में पॉजिटिव मोमेंटम जारी है, और 26,000 का लेवल एक अहम मनोवैज्ञानिक स्तर है। क्योंकि निवेशक आगे की तेजी के लिए एक मजबूत ट्रिगर की उम्मीद कर रहे हैं, इसमें यूएस-इंडिया ट्रेड डील अहम है, जिस पर निवेशक बारीकी से नज़र रख रहे हैं। वर्तमान में बाजार में रिस्क-रिवॉर्ड रेशियो काफी हद तक अनुकूल है।"