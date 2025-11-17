Language
    क्या बड़ी तेजी के लिए तैयार शेयर बाजार? बड़े दिनों बाद Nifty 26000 के ऊपर बंद, इन शेयरों की बदौलत भागा मार्केट

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 03:35 PM (IST)

    निफ्टी ने 29 अक्तूबर के बाद पहली बार 26000 के पार जाकर क्लोजिंग दी है। वहीं, सेंसेक्स भी 380 प्वाइंट की तेजी के साथ 84942 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी50 के टॉप गेनर शेयरों में जोमैटो, टाटा कंज्यूमर, मैक्सहेल्थ, आइशर मोटर्स और बजाज ऑटो शामिल रहे, जबकि जियोफाइनेंस, अल्ट्राटेक सीमेंट, एशियनपेंट्स और इंडिगो के शेयर गिरावट के साथ बंद हुए।

    निफ्टी-सेंसेक्स हरे निशान के साथ बंद हुए।

    नई दिल्ली। शेयर बाजार में पिछले 4 दिनों से जारी तेजी का सिलसिला 17 नवंबर को भी बरकरार रहा। खास बात है कि निफ्टी ने 29 अक्तूबर के बाद 26013 के स्तर पर क्लोजिंग दी है। सेंसेक्स भी 380 प्वाइंट की तेजी के साथ 84942 के स्तर पर बंद हुआ। खास बात है कि आज के कारोबारी सत्र में भी सरकारी बैंक और ऑटो शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स एक फीसदी से ज्यादा चढ़क बंद हुआ तो निफ्टी ऑटो इंडेक्स करीब एक फीसदी तक उछल गया।

    इसके अलावा, फाइनेंशियल, फार्मा, एफएमसीजी, एनर्जी और प्राइवेट बैंक शेयर भी बढ़त के साथ बंद हुए हैं। 

    निफ्टी के टॉप गेनर और लूज शेयर

    निफ्टी50 के टॉप गेनर शेयरों में जोमैटो, टाटा कंज्यूमर, मैक्सहेल्थ, आइशर मोटर्स और बजाज ऑटो शामिल रहे, जो 2 फीसदी तक चढ़ गए। वहीं, टॉप लूजर में टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के शेयर रहे, जो 6 फीसदी तक गिर गए। इसके अलावा, जियोफाइनेंस, अल्ट्राटेक सीमेंट, एशियनपेंट्स और इंडिगो के शेयर भी एक फीसदी की गिरावट के साथ बंद हुए।

    बाजार में पॉजिटिव मोमेंटम जारी

    जियोजित इन्वेस्टमेंट लिमिटेड में हेड ऑफ रिसर्च, विनोद नायर ने कहा, "बाजार में पॉजिटिव मोमेंटम जारी है, और 26,000 का लेवल एक अहम मनोवैज्ञानिक स्तर है। क्योंकि निवेशक आगे की तेजी के लिए एक मजबूत ट्रिगर की उम्मीद कर रहे हैं, इसमें यूएस-इंडिया ट्रेड डील अहम है, जिस पर निवेशक बारीकी से नज़र रख रहे हैं। वर्तमान में बाजार में रिस्क-रिवॉर्ड रेशियो काफी हद तक अनुकूल है।"

    वहीं, जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के चीफ मार्केट स्ट्रैटेजिस्ट आनंद जेम्स के अनुसार, निफ्टी के पैटर्न और ऑसिलेटर 26,130-26,550 की रेंज में बने रहने की गुंजाइश दिखाते हैं। ऐसे में निफ्टी के 26,130 से ऊपर जाने की स्थिति में बड़ी तेजी आएगी, जबकि 25,840 से नीचे गिरने पर कमजोरी हावी होगी।

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

