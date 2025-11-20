Language
    नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में बाजार, ऑल टाइम हाई के पास बंद Nifty और Sensex, आगे कहां तक जा सकता है मार्केट

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 03:41 PM (IST)

    20 नवंबर को निफ्टी अपने सर्वकालिक स्तर 26277 के करीब पहुंच गया लेकिन उस लेवल को तोड़ नहीं सका। इंट्रा डे में निफ्टी ने 26246 का स्तर छुआ औ वहीं से फिसलकर 26200 के नीचे बंद हुआ। सेंसेक्स 445 प्वाइंट की तेजी के साथ 85628 पर क्लोज हुआ।

    नई दिल्ली। शेयर बाजार में 20 नवंबर को जबरदस्त तेजी देखने को मिली और बेंचमार्क इंडेक्स Nifty50 अपने ऑल टाइम हाई के पास पहुंच गया। हालांकि, निफ्टी अपने सर्वकालिक स्तर 26277 को आज के कारोबारी सत्र में तोड़ नहीं सका। इंट्रा डे में निफ्टी ने 26246 के लेवल को टच किया और वहीं से फिसलकर 26200 के नीचे बंद हुआ। वहीं, सेंसेक्स 445 प्वाइंट की तेजी के साथ 85628 पर क्लोज हुआ।

    निफ्टी के टॉप गेनर शेयरों में आइशर मोटर्स, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, रिलायंस और टेक महिंद्रा रहे। वहीं, टॉप लूजर में एशियन पेंट्स, एचसीएलटेक, टाइटन, हिंदुस्तान यूनीलिवर और ओएनजीसी रहे।

    बाजार की तेजी के बड़े कारण

    FIIs की खरीदारी: शेयर बाजार में तेजी की एक बड़ी वजह विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) की खरीदारी रही है। 19 नवंबर को उन्होंने 1,580.72 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। इस विदेशी निवेश से घरेलू बाजारों में सकारात्मक माहौल बन रहा है।

    पॉजिटिव ग्लोबल संकेत: भारतीय बाजारों को एशियाई मार्केट से भी सहारा मिला, क्योंकि एशियन मार्केट बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे, दक्षिण कोरिया का कोस्पी और जापान का निक्केई 225, दोनों में 3 प्रतिशत से ज़्यादा की बढ़त दर्ज की गई। शंघाई का एसएसई कंपोजिट और हांगकांग का हैंग सेंग भी बढ़त पर रहे। वहीं, अमेरिकी शेयर बाज़ार भी 19 नवंबर को बढ़त के साथ बंद हुए।

    दिग्गज शेयरों में खरीदारी: बाजार की तेजी को इंडेक्स के सबसे बड़े शेयर रिलायंस इंडस्ट्रीज के 1.5 प्रतिशत बढ़ने से सहारा मिला। दरअसल, ब्रोकरेज फर्म यूबीएस ने कंपनी के ऑयल-टू-केमिकल कारोबार में सुधार की उम्मीदों का हवाला देते हुए, कंपनी पर अपनी "BUY" रेटिंग दोहराई है। 

    Nifty के लिए अहम लेवल क्या

    जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के चीफ मार्केट स्ट्रैटेजिस्ट आनंद जेम्स ने कहा, "इस तेजी के साथ ही बाजार के 26,130-26,550 की ओर बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि, किसी भी कारण से गिरावट आने पर नीचे की ओर 26,028-25,984 के आसपास निफ्टी का बड़ा सपोर्ट है।"

