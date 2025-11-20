नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में बाजार, ऑल टाइम हाई के पास बंद Nifty और Sensex, आगे कहां तक जा सकता है मार्केट

नई दिल्ली। शेयर बाजार में 20 नवंबर को जबरदस्त तेजी देखने को मिली और बेंचमार्क इंडेक्स Nifty50 अपने ऑल टाइम हाई के पास पहुंच गया। हालांकि, निफ्टी अपने सर्वकालिक स्तर 26277 को आज के कारोबारी सत्र में तोड़ नहीं सका। इंट्रा डे में निफ्टी ने 26246 के लेवल को टच किया और वहीं से फिसलकर 26200 के नीचे बंद हुआ। वहीं, सेंसेक्स 445 प्वाइंट की तेजी के साथ 85628 पर क्लोज हुआ।

निफ्टी के टॉप गेनर शेयरों में आइशर मोटर्स, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, रिलायंस और टेक महिंद्रा रहे। वहीं, टॉप लूजर में एशियन पेंट्स, एचसीएलटेक, टाइटन, हिंदुस्तान यूनीलिवर और ओएनजीसी रहे। बाजार की तेजी के बड़े कारण FIIs की खरीदारी: शेयर बाजार में तेजी की एक बड़ी वजह विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) की खरीदारी रही है। 19 नवंबर को उन्होंने 1,580.72 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। इस विदेशी निवेश से घरेलू बाजारों में सकारात्मक माहौल बन रहा है।

पॉजिटिव ग्लोबल संकेत: भारतीय बाजारों को एशियाई मार्केट से भी सहारा मिला, क्योंकि एशियन मार्केट बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे, दक्षिण कोरिया का कोस्पी और जापान का निक्केई 225, दोनों में 3 प्रतिशत से ज़्यादा की बढ़त दर्ज की गई। शंघाई का एसएसई कंपोजिट और हांगकांग का हैंग सेंग भी बढ़त पर रहे। वहीं, अमेरिकी शेयर बाज़ार भी 19 नवंबर को बढ़त के साथ बंद हुए।