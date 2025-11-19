Language
    Nifty ने तोड़ दी 26000 की दीवार, अब 'तेजड़ियों' के हाथों में शेयर बाजार, ट्रेड डील समेत इन 3 कारणों से आया उछाल

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 03:58 PM (IST)

    भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर बढ़ती उम्मीदें और आईटी व सरकारी बैंक शेयरों में हुई खरीदारी से निफ्टी और सेंसेक्स तगड़े उछाल के साथ बंद हुए। खास बात है कि निफ्टी ने 26000 के अहम स्तर को पार कर 26052 के स्तर पर क्लोजिंग दी। वहीं, सेंसेक्स भी 520 प्वाइंट चढ़कर 85193 के लेवल पर क्लोज हुआ।

    नई दिल्ली। मंगलवार की गिरावट के बाद 19 नवंबर, बुधवार को आखिरकार निफ्टी (Nifty Closing) ने 26000 का स्तर पार कर लिया है। बाजार की तेजी को सबसे बड़ा सहारा आईटी और सरकारी बैंक शेयरों से मिला। निफ्टी आईटी इंडेक्स करीब 3 फीसदी तक चढ़ गया, जबकि पीएसयू बैंक इंडेक्स एक प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ बंद हुआ। निफ्टी एनर्जी और स्मॉलकैप इंडेक्स को छोड़कर बाकी सभी सेक्टर्स में खरीदारी देखने को मिली। बेंचमार्क इंडेक्स Nifty50, 26052 के स्तर पर क्लोज हुआ तो सेंसेक्स 520 प्वाइंट चढ़कर 85193 के लेवल पर क्लोज हुआ।

    निफ्टी के टॉप गेनर शेयरों में मैक्सहेल्थ, एचसीएलटेक, इंफोसिस, विप्रो और टीसीएस रहे। वहीं, लूजर स्टॉक्स में टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, कोल इंडिया, मारुति, बजाज फाइनेंस और अदाणी पोर्ट्स रहे। बाजार में यह तेजी 3 अहम कारणों के चलते आई है।

    शेयर बाजार में तेजी के 3 कारण

    भारत-अमेरिका ट्रेड डील की उम्मीद: भारत-अमेरिका व्यापार समझौता, शेयर बाजार के लिए एक बड़ा ट्रिगर है। इस संबंध में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के एक बयान से निवेशकों की उम्मीद बढ़ गई है। उन्होंने मंगलवार को कहा कि ट्रेड डील को लेकर कोई घोषणा तभी की जाएगी जब दोनों पक्ष एक "निष्पक्ष, न्यायसंगत और संतुलित" समझौते पर पहुच जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि ऐसा होने पर "आपको अच्छी खबर सुनने को मिलेगी"।

    आईटी शेयरों में ज़बरदस्त खरीदारी: बाजार को आज सबसे ज्यादा सहारा आईटी शेयरों में हुई ज़बरदस्त तेजी से हुआ। निफ्टी आईटी इंडेक्स करीब 3 प्रतिशत चढ़ गया। टॉप गेनर एचसीएल टेक, इंफोसिस समेत कई आईटी स्टॉक रहे।

    एआई शेयरों से पीछे हटे निवेशक: मार्केट एनालिस्ट का मानना है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स एआई-फोक्स्ड शेयरों में निवेश कम कर रहे हैं और भारत समेत इमर्जिंग मार्केट्स निवेश कर रहे हैं। क्योंकि, एआई सेक्टर में बब्ल के फूटने के आशंका बनी हुई है।

    (डिस्क्लेमर: यहां आईपीओ को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

