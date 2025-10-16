शेयर बाजार के लिए 'मंगलकारी' गुरुवार, निफ्टी 25500 के पार, ट्रेड डील समेत इन 4 कारणों से मार्केट में आई तेजी

नई दिल्ली। भारतीय शेयर बाजार के लिए गुरुवार का दिन बेहद मंगलकारी साबित हो रहा है। क्योंकि, निफ्टी 25500 (Nifty-Sensex Rise) के पार चला गया है जबकि सेंसेक्स में 613 प्वाइंट का उछाल आया है। बाजार में यह तेजी एफएमसीजी, बैंकिंग शेयरों में बढ़त और अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद के चलते देखने को मिल रही है। निफ्टी और सेंसेक्स, दोनों 0.70 फीसदी से ज्यादा चढ़ गए हैं।

बाजार में सबसे ज्यादा तेजी एफएमसीजी (FMCG Shares) और ऑटो शेयरों में देखने को मिल रही है, निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स 1.50 फीसदी तो निफ्टी ऑटो इंडेक्स 1.36 प्रतिशत की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। इसके अलावा, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स समेत मार्केट के सभी सेक्टर में खरीदारी देखी जा रही है।

बाजार की तेजी के 4 बड़े कारण बैंकिंग व FMCG शेयरों में तेजी: शेयर बाजार में तेजी को बैंकिंग व एफएमसीजी शेयर लीड कर रहे हैं। निफ्टी बैंक आज करीब 0.50 फीसदी चढ़ गया। नतीजो के बाद एक्सिस बैंक के शेयरों में 4 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली। वहीं, नेस्ले इंडिया का शेयर भी रिजल्ट के बाद 4 फीसदी तक उछल गया। इसके अलावा, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक समेत अन्य शेयरों में जोरदार खरीदारी देखी जा रही है।

विदेशी निवेशकों की खरीदारी: पिछले कुछ कारोबारी सत्रों से विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बाजार में बिकवाली रोकी है और खरीदारी कर रहे हैं। एफआईआई ने बुधवार को 68.64 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 4,650.08 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।