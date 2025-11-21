निफ्टी रिकॉर्ड हाई से सिर्फ 85 अंक दूर! होगी गिरावट या बनेगा रिकॉर्ड? TCS, Groww, रिलायंस पर नजर

नई दिल्ली। भारतीय शेयर बाजार एक बार फिर अपने सर्वोच्च स्तर की ओर तेजी से बढ़ रहा है। निफ्टी 50 सितंबर 2024 के रिकॉर्ड हाई 26,277 से महज 85 अंक दूर है। विश्लेषकों का मानना है कि घरेलू तरलता, विदेशी निवेशकों की वापसी, अनुकूल वैश्विक संकेत और भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की संभावना से बाजार में तेजी बरकरार रहेगी।

तकनीकी मोर्चे पर निफ्टी के डेली चार्ट पर ताजा बुलिश MACD क्रॉसओवर बना है, जिससे बाजार की गति और मजबूत हुई है। आने वाले दिनों में निफ्टी 26,400–26,500 के स्तर को छू सकता है। इंडिया VIX में 1.4% की मामूली बढ़ोतरी के बाद यह 12.14 पर बंद हुआ, यानी बाजार में डर अभी भी बहुत कम है।

विदेशी निवेशकों की खरीदारी लौटी

गुरुवार को विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) ने 284 करोड़ रुपये की शुद्ध खरीदारी की, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (DII) ने 824 करोड़ रुपये की खरीदारी की। दूसरी तरफ डॉलर के मजबूत होने और अमेरिकी फेड की ब्याज दरों में कटौती की संभावना कम होने से रुपया 20 पैसे टूटकर 88.68 पर बंद हुआ।

F&O बैन में ये दो शेयर 1.SAIL

2.सम्मान कैपिटल आज इन 7 बड़ी कंपनियों पर रहेगी खास नजर TCS टीसीएस और अमेरिकी प्राइवेट इक्विटी फर्म TPG मिलकर हाइपरस्केल AI डेटा सेंटर बनाएंगे। दोनों मिलकर 18,000 करोड़ रुपये का इक्विटी निवेश करेंगे और 4.5–5 अरब डॉलर कर्ज भी जुटाएंगे। JV का नाम — HyperVault AI Data Centre।

Groww लिस्टिंग के बाद पहली तिमाही नतीजे आज आएंगे। IPO के बाद शेयर 94% तक उछला था, फिर 18% से ज्यादा गिर चुका है। नतीजे और मैनेजमेंट कमेंट्री पर सभी की नजर। रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL यूरोपीय संघ के नए प्रतिबंधों के चलते जामनगर के एक्सपोर्ट रिफाइनरी में रूसी कच्चे तेल का आयात पूरी तरह रोक दिया गया है। 1 दिसंबर से इस रिफाइनरी से होने वाला पूरा निर्यात गैर-रूसी तेल से बनेगा।