निफ्टी रिकॉर्ड हाई से सिर्फ 85 अंक दूर! होगी गिरावट या बनेगा रिकॉर्ड? TCS, Groww, रिलायंस पर नजर
भारतीय शेयर बाजार अपने रिकॉर्ड ऊंचाई के करीब है, निफ्टी 50 सिर्फ 85 अंक दूर है। विश्लेषकों का मानना है कि घरेलू तरलता और विदेशी निवेश से बाजार में तेजी रहेगी। तकनीकी चार्ट पर बुलिश संकेत हैं। FII और DII दोनों ने खरीदारी की है, लेकिन रुपया कमजोर हुआ है। TCS, Groww और रिलायंस जैसी कंपनियों पर निवेशकों की नजर रहेगी।
नई दिल्ली। भारतीय शेयर बाजार एक बार फिर अपने सर्वोच्च स्तर की ओर तेजी से बढ़ रहा है। निफ्टी 50 सितंबर 2024 के रिकॉर्ड हाई 26,277 से महज 85 अंक दूर है। विश्लेषकों का मानना है कि घरेलू तरलता, विदेशी निवेशकों की वापसी, अनुकूल वैश्विक संकेत और भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की संभावना से बाजार में तेजी बरकरार रहेगी।
तकनीकी मोर्चे पर निफ्टी के डेली चार्ट पर ताजा बुलिश MACD क्रॉसओवर बना है, जिससे बाजार की गति और मजबूत हुई है। आने वाले दिनों में निफ्टी 26,400–26,500 के स्तर को छू सकता है। इंडिया VIX में 1.4% की मामूली बढ़ोतरी के बाद यह 12.14 पर बंद हुआ, यानी बाजार में डर अभी भी बहुत कम है।
विदेशी निवेशकों की खरीदारी लौटी
गुरुवार को विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) ने 284 करोड़ रुपये की शुद्ध खरीदारी की, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (DII) ने 824 करोड़ रुपये की खरीदारी की। दूसरी तरफ डॉलर के मजबूत होने और अमेरिकी फेड की ब्याज दरों में कटौती की संभावना कम होने से रुपया 20 पैसे टूटकर 88.68 पर बंद हुआ।
F&O बैन में ये दो शेयर
1.SAIL
2.सम्मान कैपिटल
आज इन 7 बड़ी कंपनियों पर रहेगी खास नजर
TCS
टीसीएस और अमेरिकी प्राइवेट इक्विटी फर्म TPG मिलकर हाइपरस्केल AI डेटा सेंटर बनाएंगे। दोनों मिलकर 18,000 करोड़ रुपये का इक्विटी निवेश करेंगे और 4.5–5 अरब डॉलर कर्ज भी जुटाएंगे। JV का नाम — HyperVault AI Data Centre।
Groww
लिस्टिंग के बाद पहली तिमाही नतीजे आज आएंगे। IPO के बाद शेयर 94% तक उछला था, फिर 18% से ज्यादा गिर चुका है। नतीजे और मैनेजमेंट कमेंट्री पर सभी की नजर।
रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL
यूरोपीय संघ के नए प्रतिबंधों के चलते जामनगर के एक्सपोर्ट रिफाइनरी में रूसी कच्चे तेल का आयात पूरी तरह रोक दिया गया है। 1 दिसंबर से इस रिफाइनरी से होने वाला पूरा निर्यात गैर-रूसी तेल से बनेगा।
PVR Inox
इस वित्त वर्ष में 100 नई स्क्रीन जोड़ी जाएंगी, वहीं 10–15 खराब परफॉर्म करने वाली स्क्रीन बंद की जा सकती हैं। छोटे शहरों में भी विस्तार होगा, जहां टिकट की कीमत 150–200 रुपये रखी जाएगी।
JSW एनर्जी: दिवालिया प्रक्रिया में फंसी रायगढ़ चंपा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को खरीदने का प्रस्ताव कर्जदाताओं ने मंजूर कर लिया है।
अशोक लेलैंड
डीजल ट्रक रेंज का विस्तार करने की तैयारी। कंपनी बाकी वित्त वर्ष में उद्योग की अच्छी ग्रोथ की उम्मीद कर रही है।
महिंद्रा एंड महिंद्रा (M&M)
ऑटो सेक्टर की कंसॉलिडेटेड रेवेन्यू को FY30 तक 8 गुना करने का लक्ष्य। SUV और हल्के कमर्शियल व्हीकल पर बड़ा दांव।
अमेरिका बाजार में गिरावट
गुरुवार को वॉल स्ट्रीट में जबरदस्त उलटफेर देखने को मिला। शुरुआती कारोबार में Nvidia के शानदार तिमाही नतीजों और ऊंची बिक्री भविष्यवाणी से बाजार में जोरदार तेजी आई, लेकिन जैसे-जैसे दिन चढ़ा तकनीकी शेयरों की चमक फीकी पड़ गई और अमेरिकी जॉब्स डेटा के मिले-जुले संकेतों ने निवेशकों का मूड खराब कर दिया। नतीजतन, Nasdaq ने 11 सितंबर के बाद का सबसे निचला स्तर छुआ, S&P 500 ने 10 सितंबर के बाद का सबसे कम बंद किया, जबकि भय सूचकांक VIX अप्रैल के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर बंद हुआ। दिन भर में Nasdaq में करीब 4.9 प्रतिशत अंक का उतार-चढ़ाव रहा जो अप्रैल के बाद सबसे बड़ा इंट्राडे स्विंग था। अंत में Dow Jones 386 अंक (-0.84%) लुढ़ककर 45,752 पर, S&P 500 103 अंक (-1.56%) गिरकर 6,538 पर और Nasdaq 486 अंक (-2.15%) टूटकर 22,078 पर बंद हुआ। Nvidia का शेयर दिन में 5% तक चढ़ने के बाद अंत में 3.2% नीचे बंद हुआ, जबकि सेमीकंडक्टर इंडेक्स में 4.8% की भारी गिरावट दर्ज की गई।
