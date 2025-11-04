एक दिन में ₹433 चढ़ा ज्वैलरी बनाने वाली इस कंपनी का शेयर, 5 साल में दे चुका 1100% रिटर्न; आज फिर बनेगा रॉकेट?

नई दिल्ली| Thangamayil Jewellery Share Price: सोने के गहने बनाने वाली कंपनी थंगामयिल ज्वैलरी लिमिटेड ने सोमवार को शेयर बाजार में तहलका मचाकर रख दिया। कंपनी का स्टॉक 20% उछलकर 2603 रुपए रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया। स्टॉक में दिनभर में 433 रुपए की तूफानी तेजी आई, जिसने निवेशकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। और इसकी वजह है- कंपनी के दूसरी तिमाही के नतीजे (Thangamayil Jewellery Ltd. Q2 Results), जिसमें कंपनी ने घाटे से निकलकर जबरदस्त मुनाफा कमाया। कंपनी के नतीजे आते ही उसके शेयर रॉकेट बन गए।

थंगामयिल ज्वैलरी लिमिटेड ने इस तिमाही में 58.15 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा कमाया है, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी को 17.45 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। कंपनी ने बताया कि पिछले साल का घाटा कस्टम ड्यूटी में कटौती के कारण इन्वेंट्री लॉस से हुआ था।

कंपनी की सेल 45% बढ़कर ₹1705 करोड़ हुई कंपनी की कुल बिक्री 45% बढ़कर 1,705 करोड़ रुपए पर पहुंच गई, जो पिछले साल 1,178 करोड़ रुपए थी। रिटेल सेल्स 45% बढ़कर 1,636 करोड़ रुपए रही, जबकि थोक बिक्री (Wholesale) में 47% की वृद्धि हुई और यह 69 करोड़ रुपए तक पहुंची। सिर्फ सोने के नहीं, बल्कि नॉन-गोल्ड प्रोडक्ट्स की बिक्री भी बढ़ी है। अब यह कंपनी की कुल रिटेल सेल्स का 8.25% हिस्सा बन चुकी है, जो पिछले साल 7.87% थी।

कंपनी ने अपने चेन्नई विस्तार प्रोजेक्ट पर भी अपडेट दिया है। उसका पहला फेज पूरा हो चुका है और उम्मीद के मुताबिक अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। थंगामयिल का मानना है कि चेन्नई ऑपरेशन पूरी तरह चालू होने पर कुल सालाना राजस्व में 20% का योगदान देगा। कंपनी ने अक्टूबर में भी नया रिकॉर्ड बनाया। 1,032 करोड़ रुपए का रेवेन्यू, जो पिछले साल के 371 करोड़ रुपए से 178% ज्यादा है। थंगामयिल का मार्केट कैप 8,093 करोड़ रुपए है।

कैसा है थंगामयिल के शेयरों का प्रदर्शन? (Thangamayil Share Performace) गोल्ड ज्वैलरी बनाने वाली थंगामयिल का शेयर सोमवार को NSE पर 2186.90 रुपए के लेवल पर ओपन हुआ और 12.50 बजे तक गिरकर 2156.90 रुपए पर आ गया। लेकिन 12.55 बजे देखते ही देखते कंपनी का स्टॉक तूफानी तेजी से भागने लगा और 20% के अपर सर्किट के साथ 2603.50 रुपए के लेवल पर बंद हुआ। ये कंपनी का ऑल टाइम हाई भी है। स्टॉक का 52 हफ्ते का लो लेवल 1523.50 रुपए है। स्टॉक ने 6 महीने में 27.75%, एक साल में 21%, पांच साल में 1131% और ऑल टाइम में 7485% का मल्टीबैगर रिटर्न (Multibagger Stock) दिया है।

1 लाख को बनाया 74.84 लाख का मल्टीबैगर फंड (Multibagger Stock) पांच साल पहले इसके शेयर की कीमत 211 रुपए थी, जो आज 2603 रुपए हो गई है। यानी अगर आपने पांच साल पहले इसमें एक लाख रुपए निवेश किए होते तो आज उसकी वैल्यू 12.31 लाख रुपए होती। वहीं साल 2010 में इसके शेयर की कीमत 34.32 रुपए थी। यानी अगर आपने तब एक लाख रुपए शेयरों में लगाए होते तो आज उनकी वैल्यू 74.84 लाख रुपए होती।