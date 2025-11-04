Language
    IPO News: सेबी ने मीशो-शिपरॉकेट सहित 7 कंपनियों को दी आईपीओ की मंजूरी, इनमें से एक कंपनी जुटाएगी ₹4250 करोड़

    By Ankit Kumar Katiyar Edited By: Ankit Kumar Katiyar
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 01:14 AM (IST)

    Upcoming IPO: सेबी ने मीशो, शिपरॉकेट समेत सात कंपनियों को आईपीओ की मंजूरी दी है, जिससे आईपीओ बाजार में तेजी की उम्मीद है। इनमें से एक कंपनी ₹4250 करोड़ जुटाएगी, जिसका उपयोग व्यवसाय विस्तार में होगा। अन्य पांच कंपनियों के नाम अभी सार्वजनिक नहीं हैं।

    सेबी ने मीशो और शिपरॉकेट सहित 7 कंपनियों को दी आईपीओ की मंजूरी, इनमें से एक कंपनी जुटाएगी ₹4250 करोड़

    नई दिल्ली| भारतीय शेयर बाजार में जल्द ही सात नई कंपनियां अपनी शुरुआत करने जा रही हैं। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने मीशो (Meesho) और शिपरॉकेट (Shiprocket) समेत सात कंपनियों को उनके आईपीओ (Initial Public Offering) के लिए मंजूरी दे दी है। इससे इन कंपनियों के शेयर आम निवेशकों के लिए भी उपलब्ध होंगे।

    इन सात कंपनियों में मीशो, शिपरॉकेट, जर्मन ग्रीन स्टील एंड पावर (German Green Steel and Power), राजपूताना स्टैनलेस ( Rajputana Stainless), स्काईवेस एयर सर्विसेज, मनिका प्लास्टेक और एलाइड इंजीनियरिंग वर्क्स (Allied Engineering Works) शामिल हैं। इन सभी कंपनियों ने अपने IPO दस्तावेज सेबी में गोपनीय रूप से दाखिल किए थे, जिन्हें अब नियामक संस्था ने हरी झंडी दिखा दी है।

    मीशो लाने जा रही 4250 करोड़ रुपए आईपीओ

    जानकारी के मुताबिक, मीशो को सेबी की मंजूरी 14 अक्टूबर को और शिपरॉकेट को 31 अक्टूबर को मिली है। मंजूरी मिलने के बाद कंपनियों के पास अपने IPO को लॉन्च करने के लिए 18 महीने का समय होता है। मीशो, जो बेंगलुरु स्थित एक ई-कॉमर्स कंपनी है, लगभग 4,250 करोड़ जुटाने की योजना बना रही है।

    इसमें नए शेयर जारी किए जाएंगे और मौजूदा निवेशक- जैसे पीक एक्सवी पार्टनर्स (Peak XV Partners), इलेवेशन कैपिटल (Elevation Capital), वाई कॉम्बिनेटर (Y Combinator), वीएच कैपिटल (VH Capital) और कंपनी के संस्थापक विदित आत्रेय व संजय कुमार करीब 17.56 करोड़ शेयर बेचेंगे।

    जोमैटो के निवेश वाली कंपनी ला रही 2400 करोड़ का IPO

    शिपरॉकेट, जिसमें जोमैटो (Zomato) और टेमासेक (Temasek) जैसे बड़े निवेशक हैं, करीब 2,000 करोड़ रुपए से 2,400 करोड़ रुपए तक की पूंजी जुटाने की योजना बना रही है। इसका IPO भी नए शेयरों और ऑफर फॉर सेल (OFS) का मिश्रण होगा।

    जर्मन ग्रीन स्टील एंड पावर जुटाएगी 450 करोड़ रुपए

    इन दोनों बड़ी कंपनियों के अलावा, जर्मन ग्रीन स्टील एंड पावर 450 करोड़ रुपए का आईपीओ लेकर आ रही है। राजपूताना स्टैनलेस अपने नए प्रोजेक्ट्स और कर्ज घटाने के लिए IPO लाएगी। स्काईवेस एयर सर्विसेज, जो दिल्ली की एयर फ्रेट और लॉजिस्टिक्स कंपनी है, लगभग 3.29 करोड़ नए शेयर जारी करेगी।

    एक कंपनी 115 करोड़ और दूसरी जुटाएगी 400 करोड़

    मनिका प्लास्टेक, जो प्लास्टिक पैकेजिंग बनाने वाली कंपनी है, लगभग 115 करोड़ रुपए जुटाएगी और एलाइड इंजीनियरिंग वर्क्स , जो स्मार्ट एनर्जी मीटर बनाती है, करीब 400 करोड़ का इश्यू लाने की तैयारी में है। इस बीच, बॉम्बे कोटेट एंड स्पेशल स्टील्स (Bombay Coated and Special Steels) ने अपना IPO वापस ले लिया है, जबकि विशाल निर्मिति ( Vishal Nirmiti) के ड्राफ्ट दस्तावेज सेबी ने लौटा दिए हैं।

    बाजार एक्सपर्स्ट का मानना है कि इन आईपीओ की मंजूरी से शेयर बाजार में नई जान आ सकती है। निवेशकों के पास अब कई नए विकल्प होंगे और मार्केट में एक बार फिर IPO की लहर देखने को मिल सकती है।