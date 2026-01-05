Multibagger Stock: ₹66 के इस स्टॉक ने शेयर बाजार में काटा गदर, 20% की तगड़ी तेजी; 5 साल में दिया 500% रिटर्न

शेयर बाजार में गुरुवार को टूरिज्म फाइनेंस कॉपरेशन ऑफ इंडिया (TFCI Share Price) ने जबरदस्त हलचल मचा दी। महज ₹66 के आसपास ट्रेड हो रहे इस स्मॉल-कैप स्टॉक में एक ही दिन में लगभग 20% की अपर सर्किट तेजी देखने को मिली।

TFCI का शेयर दिन की शुरुआत में ₹51 पर खुला, जो पिछले बंद भाव से करीब 7.7% नीचे था। शुरुआती कमजोरी के बाद अचानक खरीदारी आई और स्टॉक लगातार चढ़ता गया। दिन के दौरान यह ₹66.28 के इंट्राडे हाई तक पहुंच गया, जो 20% का अपर सर्किट है। शेयर 5-डे, 20-डे और 200-डे मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है। हालांकि अभी भी 50-डे और 100-डे एवरेज से नीचे है

5 साल में 500% रिटर्न दिया टूरिज्म फाइनेंस कॉपरेशन ऑफ इंडिया ने 5 साल में 500% रिटर्न दिया है। इस शेयर साल 2020 में 1 रुपये पर था आज इसका शेयर 66 रुपये पर पहुंच गया है। कंपनी ने 1 साल में इसने 97.67% का रिटर्न दिया है। इसका मार्केट कैप 3000 करोड़ है जो कि स्मॉल-कैप कंपनी है।