    Multibagger Stock: ₹66 के इस स्टॉक ने शेयर बाजार में काटा गदर, 20% की तगड़ी तेजी; 5 साल में दिया 500% रिटर्न

    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 02:27 PM (IST)

    शेयर बाजार में एक 66 रुपये के स्टॉक ने शानदार प्रदर्शन किया है। इस शेयर में हाल ही में 20% की तगड़ी तेजी दर्ज की गई है, और इसने पिछले 5 सालों में निवे

    News Article Hero Image

    शेयर बाजार में गुरुवार को टूरिज्म फाइनेंस कॉपरेशन ऑफ इंडिया (TFCI Share Price) ने जबरदस्त हलचल मचा दी। महज ₹66 के आसपास ट्रेड हो रहे इस स्मॉल-कैप स्टॉक में एक ही दिन में लगभग 20% की अपर सर्किट तेजी देखने को मिली।

    TFCI का शेयर दिन की शुरुआत में ₹51 पर खुला, जो पिछले बंद भाव से करीब 7.7% नीचे था। शुरुआती कमजोरी के बाद अचानक खरीदारी आई और स्टॉक लगातार चढ़ता गया। दिन के दौरान यह ₹66.28 के इंट्राडे हाई तक पहुंच गया, जो 20% का अपर सर्किट है। शेयर 5-डे, 20-डे और 200-डे मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है। हालांकि अभी भी 50-डे और 100-डे एवरेज से नीचे है

    5 साल में 500% रिटर्न दिया

    टूरिज्म फाइनेंस कॉपरेशन ऑफ इंडिया ने 5 साल में 500% रिटर्न दिया है। इस शेयर साल 2020 में 1 रुपये पर था आज इसका शेयर 66 रुपये पर पहुंच गया है। कंपनी ने 1 साल में इसने 97.67% का रिटर्न दिया है। इसका मार्केट कैप 3000 करोड़ है जो कि स्मॉल-कैप कंपनी है।

    कंपनी का प्रोफाइल

    TFCI भारत के टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को फाइनेंस देने वाली प्रमुख NBFC है। कंपनी होटल, रिसॉर्ट, रेस्टोरेंट, मल्टीप्लेक्स, अम्यूजमेंट पार्क आदि को लोन देती है। ITC, Taj, Leela, Hyatt, Marriott, Hilton, Radisson, Lemon Tree जैसे बड़े ब्रांड्स से जुड़ी रही है।

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)