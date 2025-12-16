Multibagger Share: शेयर बाजार से 100 गुना तेज भागा ये शेयर, 6 महीने में दो गुना तो सालभर में 1000% रिटर्न
एलीटकोन इंटरनेशनल के शेयरों ने निफ्टी50 की तुलना में इस साल 100 फीसदी से ज्यादा रिटर्न दे दिया है। यह मल्टीबैगर स्टॉक इस साल अब तक 1000 फीसदी चढ़ चुका ...और पढ़ें
नई दिल्ली। शेयर बाजार में बेंचमार्क इंडेक्स Nifty50 ने इस साल अब तक महज 9 फीसदी रिटर्न दिया है, जबकि एक शेयर ऐसा है जो जनवरी से लेकर अब तक 1000 फीसदी चढ़ गया है। एलीटकोन इंटरनेशनल (Elitecon International Share) के शेयरों की कीमत 5% बढ़कर ₹120.58 हो गई, और 16 दिसंबर को लगातार सातवें कारोबारी सत्र में इस शेयर में अपर सर्किट लगा।
दरअसल, कंपनी के शेयरों में हालिया तेजी तब आई है जब कंपनी ने घोषणा की कि उसे यूवी इंटरनेशनल ट्रेड FZE से एक लॉन्ग-टर्म सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट मिला है। खास बात है कि एलीटकोन इंटरनेशनल के शेयर की कीमत लगातार बढ़ रही है, और एक सप्ताह के अंदर इसमें 27.40% की बढ़ोतरी हुई है।
6 महीने और सालभर में जबरदस्त रिटर्न
एलीटकोन इंटरनेशनल, एक मल्टीबैगर शेयर है, जिसने पिछले कुछ सालों में बेहद बेहतर रिटर्न दिया है। इस स्टॉक ने सिर्फ 6 महीनों में 120% रिटर्न देकर इन्वेस्टर्स की दौलत को दोगुना कर दिया है और साल-दर-साल (YTD) आधार पर 1,000% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है।
एलीटकोन इंटरनेशनल ने सोमवार को एक एक्सचेंज फाइलिंग में ऐलान किया कि उसे UAE की कंपनी यूवी इंटरनेशनल ट्रेड FZE से $97.35 मिलियन (₹875 करोड़) का लॉन्ग-टर्म सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत, कंपनी सिगरेट, प्रीमिक्स शीशा, हुक्का तंबाकू, स्मोकिंग ब्लेंड और तंबाकू से जुड़े दूसरे प्रोडक्ट्स सप्लाई करेगी।
क्या है कंपनी का कारोबार
EIL, घरेलू और इंटरनेशनल दोनों मार्केट के लिए तंबाकू-आधारित प्रोडक्ट बनाती और बेचती है। कंपनी अभी UAE, सिंगापुर, हांगकांग और UK जैसे यूरोपीय देशों सहित विदेशी बाजारों में काम कर रही है। यह अपनी प्रोडक्ट रेंज को बढ़ाने की योजना बना रही है। इस कंपनी का कुल मार्केट कैप 19275 करोड़ रुपये है।
