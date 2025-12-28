Sector Of The Week: मोतीलाल ओसवाल ने दी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को खरीदने की सलाह, टार्गेट जान आएगा लालच

नई दिल्ली। मोतीलाल ओसवाल ने अपनी इस बार की सेक्टर ऑफ द वीक रिपोर्ट में एक शेयर को चुना है। ये शेयर बीमा कंपनी का है। अपनी रिपोर्ट में मोतीलाल ओसवाल ने कहा है कि मोटर इंश्योरेंस सेगमेंट वॉल्यूम-ड्रिवन विस्तार के एक ऐसे दौर में जा रहा है, जिसे टू-व्हीलर्स, पैसेंजर कारों और कमर्शियल वाहनों में गाड़ियों की डिमांड में साफ दिख रही रिकवरी से सपोर्ट मिल रहा है।

वहीं कुछ खास कैटेगरी पर हाल ही में टैक्स में किए गए बदलाव, लंबे फेस्टिव सीजन और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस में सुधार ने पिछले कुछ महीनों में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में काफी बढ़ोतरी की है। इस रिकवरी से इंश्योरेंस वाली गाड़ियों का पूल बढ़ा है, जिसके चलते मोटर ओन डैमेज प्रीमियम ग्रोथ में तेजी आई है, खासकर टू-व्हीलर्स और मास-मार्केट पैसेंजर गाड़ियों में जहां अफोर्डेबिलिटी में सबसे ज्यादा सुधार हुआ है।

सेक्टर में दिख रही है ग्रोथ इंडस्ट्री ट्रेंड्स के अनुसार रिकवरी सभी कैटेगरी में दिख रही है। इसमें टू-व्हीलर सबसे आगे हैं, जिन्हें ग्रामीण इलाकों में ज्यादा डिमांड और फाइनेंसिंग तक आसान एक्सेस से मदद मिल रही है, जबकि पैसेंजर गाड़ियों में स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल के लिए लगातार पसंद और नए मॉडल आने से अच्छी ग्रोथ दिख रही है।

कमर्शियल गाड़ियों की बिक्री में भी तेजी आई है, जिसे बढ़ते फ्रेट एक्टिविटी, चल रहे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और रेगुलेटरी बदलावों से पहले की गई एडवांस खरीदारी से सपोर्ट मिला है। कुल मिलाकर, ये सभी फैक्टर ओन-डैमेज प्रीमियम में मजबूत ग्रोथ में बदल रहे हैं, जिसका कारण काफी हद तक नई गाड़ियों का जुड़ना है, जबकि रिन्यूअल की संख्या मोटे तौर पर स्थिर बनी हुई है।

कॉम्पिटिटिव प्रेशर बहुत ज्यादा सपोर्टिव डिमांड के बावजूद, कॉम्पिटिटिव प्रेशर बहुत ज्यादा बना हुआ है। प्राइसिंग डिसिप्लिन अभी भी एक चुनौती बनी हुई है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियाँ मार्केट शेयर को बचाने या बढ़ाने के लिए ओन-डैमेज कवर पर डिस्काउंट और डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स को ज्यादा कमीशन देकर जोरदार मुकाबला कर रही हैं।

यह तरीका टू-व्हीलर और मिड-रेंज पैसेंजर कारों जैसे बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव और प्राइस-सेंसिटिव सेगमेंट में सबसे ज्यादा साफ दिखता है। नतीजतन, प्रीमियम ग्रोथ मुख्य रूप से ज्यादा पॉलिसी वॉल्यूम से हो रही है, न कि प्राइसिंग या यील्ड में किसी खास सुधार से।

सेक्टर की ग्रोथ के लिए कौन-से फैक्टर अहम मोतीलाल ओसवाल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आगे देखें तो, मजबूत वाहन बिक्री, बढ़ती वाहन पैठ और बढ़ते डिजिटल चैनलों के कारण इस सेक्टर की ग्रोथ की राह सपोर्टिव बनी हुई है। हालांकि, अंडरराइटिंग मुनाफे में सुधार तुरंत होने के बजाय धीरे-धीरे होने की संभावना है।

इस माहौल में, जो कंपनियाँ सोच-समझकर रिस्क चुनती हैं, जिनका रिन्यूअल बेस मजबूत है, जो क्लेम का कुशलता से मैनेजमेंट करती हैं, और जिनकी कॉस्ट स्ट्रक्चर अनुशासित है, वे बेहतर स्थिति में हैं, क्योंकि इंडस्ट्री धीरे-धीरे सिर्फ वॉल्यूम-आधारित फेज से हटकर मध्यम अवधि में ज्यादा संतुलित और तर्कसंगत प्राइसिंग की ओर बढ़ रही है।

कौन सा शेयर खरीदने की सलाह? आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस का शेयर फिलहाल 1953 रुपये पर है, जबकि इसके लिए टार्गेट 2300 रुपये का है। यानी ये मौजूदा भाव से करीब 18 फीसदी रिटर्न दे सकता है। ब्रोकरेज फर्म ने कहा है कि ICICI लोम्बार्ड FY26 में अब तक 10.7% मार्केट शेयर के साथ सबसे बड़ी प्राइवेट मोटर इंश्योरेंस कंपनी बनी हुई है, जो मोटर ओन डैमेज (OD) में 13.5% (इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा) और मोटर थर्ड पार्टी में 8.8% (प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों में सबसे ज्यादा) की इंडस्ट्री-लीडिंग पोजिशन से मजबूत हुई है।

FY26 की दूसरी तिमाही में मोटर OD ग्रोथ पिछले साल की तुलना में सपाट रही, जबकि इंडस्ट्री की ग्रोथ 6% थी, जिसका मुख्य कारण ऑटोमोबाइल सेल्स में अस्थायी नरमी और पब्लिक सेक्टर की इंश्योरेंस कंपनियों द्वारा जोरदार डिस्काउंटिंग था। हालाँकि, अक्टूबर'25 और नवंबर'25 में GST में कटौती, त्योहारी मांग और बेहतर रिटेल सेंटिमेंट के कारण मांग में 10% और 12% की सालाना ग्रोथ के साथ काफी सुधार हुआ।

मोटर के अलावा, ICICI लोम्बार्ड की कीमत में गिरावट के बाद फायर सेगमेंट में मजबूत स्थिति, ग्रुप हेल्थ प्राइसिंग में बेहतर अनुशासन, और रिटेल हेल्थ में बढ़ती लोकप्रियता डाइवर्सिफिकेशन और कमाई में स्थिरता प्रदान करती है, जिससे ऑटो साइकिल में सुधार के बीच इसकी मजबूत ऑपरेटिंग प्रोफाइल और मजबूत होती है।