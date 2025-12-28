इस छुटकू स्टॉक को रेलवे से मिला बड़ा ऑर्डर; सोमवार को शेयर पर रखें नजर

नई दिल्ली। द मोनार्क सर्वेयर्स एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स लिमिटेड (The Monarch Surveyors and Engineering Consultants) कंपनी को पश्चिम रेलवे से ऑर्डर मिला है। यह भावनगर डिवीजन (इंजीनियरिंग विभाग) से वर्कऑर्डर मिला है। यह प्री और पोस्ट टैम्पिंग ट्रैक मेजरमेंट सर्वे से संबंधित है, जिसे आधुनिक ट्रिम्बल गेडो वॉर्सिस ट्रॉली सिस्टम की सहायता से किया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इतने करोड़ रुपये का मिला ऑर्डर इस प्रोजेक्ट का कुल ऑर्डर प्राइस 3.30 करोड़ रुपये की है। प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य रेलवे ट्रैक की टैम्पिंग से पहले और बाद में सटीक मापन सर्वे करना है, जिससे ट्रैक की गुणवत्ता, सुरक्षा और परिचालन क्षमता में सुधार किया जा सके। आधुनिक तकनीक पर आधारित ट्रिम्बल गेडो वॉर्सिस ट्रॉली सिस्टम के उपयोग से ट्रैक की ज्योमेट्री और मापदंडों का उच्च स्तर की सटीकता के साथ आकलन किया जाएगा।

कंपनी प्रबंधन के अनुसार, यह कार्यादेश द मोनार्क सर्वेयर्स एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स लिमिटेड की तकनीकी दक्षता और रेलवे क्षेत्र में उसकी मजबूत साख को दर्शाता है। इस परियोजना से न केवल कंपनी की ऑर्डर बुक मजबूत होगी, बल्कि रेलवे अवसंरचना के आधुनिकीकरण में भी महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा।