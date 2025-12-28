10 साल बाद 1 करोड़ रुपये की वैल्यू रह जाएगी बस इतनी, बचने के लिए क्या करें? आज ही जान लीजिए

नई दिल्ली। हर साल महंगाई बढ़ती जा रही है। आप भी देखते होंगे कि जो चीजें पहले जिस दाम में मिलती थीं, अब उससे कई-कई गुना दामों पर मिलती हैं। महंगाई की वजह से ही साल दर साल आपकी संपत्ति की वैल्यू घटती है। क्योंकि मान लीजिए कि जो चीज अब से 10 साल पहले 1000 रुपये की थी, क्या आज भी वो 1000 रुपये की है? आपका जवाब होगा - नहीं। उसके लिए ज्यादा पैसे चाहिए। यानी 1000 रुपये की वैल्यू अब कम हो गयी है।

ऐसे में यदि आपके पास आज 1 करोड़ रुपये हों, तो उनकी वैल्यू अब से 10 साल बाद कितनी होगी? आइए जानते हैं।

कितनी कम होगी वैल्यू? आज के 1 करोड़ रुपये की वैल्यू 10 साल बाद यानी 2035 के आखिर में लगभग 55-62 लाख रुपये रह जाएगी। ये अनुमान 5-6% की औसत महंगाई दर के हिसाब से लगाया गया है। इसका मतलब है कि जो चीज आज 1 करोड़ रुपये में मिलती है, वह 10 साल बाद लगभग 1 करोड़ 60 लाख रुपये में मिलेगी।