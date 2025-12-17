Language
    6 दिन में 25000 करोड़ का मुनाफा, 216 रुपये पर पहुंचा Meesho का शेयर, अब और कितना ऊपर जाएगा?

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 01:42 PM (IST)

    Meesho के शेयरों का आईपीओ प्राइस 111 रुपये था और अब यह स्टॉक 216 रुपये पर कारोबार कर रहा है। इस बीच ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म ने मीशो के शेयरों पर 220 रुपय ...और पढ़ें

    Hero Image

    नई दिल्ली। लिस्टिंग के बाद से Meesho के शेयर लगातार तेजी दिखा रहे हैं और 111 रुपये के आईपीओ प्राइस से दोगुना करीब दोगुना रिटर्न दे चुके हैं। 17 दिसंबर को मीशो के शेयरों में 20 परसेंट की तेज़ी के साथ अपर सर्किट लग गया। ऐसे में निवेशकों के मन में सवाल है कि क्या अब मीशो के शेयरों में मुनाफावसूली करनी चाहिए या और तेजी आने का इंतजार करना चाहिए। इस सवाल का जवाब ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म ने दिया है। दरअसल, UBS ने स्टॉक पर 'Buy' कॉल दी है, ऐसे में जिन शेयरधारकों के पास मीशो के शेयर हैं उनके लिए यह जानना जरूरी है कि यह शेयर और किस लेवल तक जा सकता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मीशो के शेयर 17 दिसंबर को 186 रुपये पर खुले और 216.34 रुपये पर पहुंच गए। इससे पहले 16 दिसंबर को इस कंपनी के शेयरों ने 6 फीसदी से ज्यादा की तेजी दिखाई थी, जबकि 15 दिसंबर को यह स्टॉक 4 प्रतिशत तक चढ़ गया था।

    कंपनी का मार्केट कैप हुआ 1 लाख करोड़

    मीशो के शेयरों में जारी तेजी के साथ कंपनी का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन 1 लाख करोड़ रुपये के पास पहुंच गया है। 10 दिसंबर को जब कंपनी के शेयर लिस्ट हुए थे उस समय कंपनी का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन 73,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा था। ऐसे में सिर्फ 6 ट्रेडिंग सेशन में मीशो का मार्केट कैप करीब 25,000 करोड़ रुपये बढ़ गया है।

    Meesho के शेयर पर टारगेट प्राइस

    ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म UBS ने मीशो के शेयरों पर 'BUY' कॉल दी है, जिसमें टारगेट प्राइस 220 रुपये प्रति शेयर है। इसका मतलब है कि मीशो के शेयर 180.29 रुपये के पिछले क्लोजिंग प्राइस से 22 प्रतिशत से ज़्यादा का उछाल दिखा सकते हैं।

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

