6 दिन में 25000 करोड़ का मुनाफा, 216 रुपये पर पहुंचा Meesho का शेयर, अब और कितना ऊपर जाएगा?

नई दिल्ली। लिस्टिंग के बाद से Meesho के शेयर लगातार तेजी दिखा रहे हैं और 111 रुपये के आईपीओ प्राइस से दोगुना करीब दोगुना रिटर्न दे चुके हैं। 17 दिसंबर को मीशो के शेयरों में 20 परसेंट की तेज़ी के साथ अपर सर्किट लग गया। ऐसे में निवेशकों के मन में सवाल है कि क्या अब मीशो के शेयरों में मुनाफावसूली करनी चाहिए या और तेजी आने का इंतजार करना चाहिए। इस सवाल का जवाब ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म ने दिया है। दरअसल, UBS ने स्टॉक पर 'Buy' कॉल दी है, ऐसे में जिन शेयरधारकों के पास मीशो के शेयर हैं उनके लिए यह जानना जरूरी है कि यह शेयर और किस लेवल तक जा सकता है।

मीशो के शेयर 17 दिसंबर को 186 रुपये पर खुले और 216.34 रुपये पर पहुंच गए। इससे पहले 16 दिसंबर को इस कंपनी के शेयरों ने 6 फीसदी से ज्यादा की तेजी दिखाई थी, जबकि 15 दिसंबर को यह स्टॉक 4 प्रतिशत तक चढ़ गया था।

कंपनी का मार्केट कैप हुआ 1 लाख करोड़ मीशो के शेयरों में जारी तेजी के साथ कंपनी का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन 1 लाख करोड़ रुपये के पास पहुंच गया है। 10 दिसंबर को जब कंपनी के शेयर लिस्ट हुए थे उस समय कंपनी का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन 73,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा था। ऐसे में सिर्फ 6 ट्रेडिंग सेशन में मीशो का मार्केट कैप करीब 25,000 करोड़ रुपये बढ़ गया है।