12 दिन में पैसा दोगुना करने के बाद गिरे Meesho के शेयर, लगा 10% लोअर सर्किट, ये है गिरावट की बड़ी वजह
नई दिल्ली। धमाकेदार लिस्टिंग के बाद 12 दिनों के अंदर मीशो के शेयरों (Meesho shares) ने निवेशकों का पैसा दोगुना से ज्यादा कर दिया, लेकिन 22 दिसंबर को इस तूफानी तेजी पर ब्रेक लग गया। दरअसल, मीशो के शेयरों में आज 10 फीसदी का लोअर सर्किट लग गया। पिछले शुक्रवार को कंपनी के शेयर 5 फीसदी तक की गिरावट के साथ बंद हुए थे और आज फिर से इन शेयरों में मंदी और गहरा गई। मीशो के शेयर 22 दिसंबर को 222 रुपये के स्तर पर खुले और 10 प्रतिशत की गिरावट के साथ 201.68 रुपये का निचला स्तर छू लिया।
लिस्टिंग के बाद मीशो के शेयरों में ज़बरदस्त तेज़ी आई थी, जिससे एक हफ़्ते से भी कम समय में स्टॉक की IPO कीमत दोगुनी से ज़्यादा हो गई थी। शुरुआती ज़बरदस्त डिमांड, शॉर्ट-कवरिंग प्रेशर और मार्केट में शेयरों की लिमिटेड सप्लाई के बाद अब निवेशक स्टॉक में अचानक आई गिरावट से परेशान हो गए हैं।
लंबी तेजी के बाद क्यों आई गिरावट?
मीशो के शेयरों ने लिस्टिंग के बाद जबरदस्त तेजी दिखाई। कंपनी के शेयर 162 रुपये पर लिस्ट हुए थे, जो इसके 111 रुपये के IPO प्राइस से 46% ज़्यादा था। खास बात है कि लिस्टिंग के दिन ही मीशो के शेयर 170 रुपये के करीब बंद हुए। लिस्टिंग के बाद से अब तक मीशो के शेयर 254 रुपये का स्तर छू चुके हैं यानी आईपीओ प्राइस से पैसा दोगुना से ज्यादा कर चुके हैं।
हावी हुई मुनाफावसूली
मीशो के शेयरों में यह तेज गिरावट मुनाफावसूली मानी जा रही है। मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट में बोनैन्ज़ा के रिसर्च एनालिस्ट अभिनव तिवारी ने कहा कि मीशो के शेयरों में बड़ी तेजी के बाद मौजूदा कीमत नज़दीकी भविष्य में रिस्क-रिवॉर्ड को आकर्षक नहीं बनाती है। उन्होंने कहा कि कंपनी की ग्रोथ स्टोरी भरोसेमंद है।
वहीं,INVasset PMS के बिज़नेस हेड हर्षल दासानी ने कहा कि मीशो के शेयरों में तेजी ने इसकी कीमत को ब्रोकरेज द्वारा तय टारगेट प्राइस से काफी आगे बढ़ा दिया है, इसलिए शेयरों में मुनाफावसूली हावी हो गई है।
