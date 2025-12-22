12 दिन में पैसा दोगुना करने के बाद गिरे Meesho के शेयर, लगा 10% लोअर सर्किट, ये है गिरावट की बड़ी वजह

नई दिल्ली। धमाकेदार लिस्टिंग के बाद 12 दिनों के अंदर मीशो के शेयरों (Meesho shares) ने निवेशकों का पैसा दोगुना से ज्यादा कर दिया, लेकिन 22 दिसंबर को इस तूफानी तेजी पर ब्रेक लग गया। दरअसल, मीशो के शेयरों में आज 10 फीसदी का लोअर सर्किट लग गया। पिछले शुक्रवार को कंपनी के शेयर 5 फीसदी तक की गिरावट के साथ बंद हुए थे और आज फिर से इन शेयरों में मंदी और गहरा गई। मीशो के शेयर 22 दिसंबर को 222 रुपये के स्तर पर खुले और 10 प्रतिशत की गिरावट के साथ 201.68 रुपये का निचला स्तर छू लिया।

लिस्टिंग के बाद मीशो के शेयरों में ज़बरदस्त तेज़ी आई थी, जिससे एक हफ़्ते से भी कम समय में स्टॉक की IPO कीमत दोगुनी से ज़्यादा हो गई थी। शुरुआती ज़बरदस्त डिमांड, शॉर्ट-कवरिंग प्रेशर और मार्केट में शेयरों की लिमिटेड सप्लाई के बाद अब निवेशक स्टॉक में अचानक आई गिरावट से परेशान हो गए हैं।

लंबी तेजी के बाद क्यों आई गिरावट? मीशो के शेयरों ने लिस्टिंग के बाद जबरदस्त तेजी दिखाई। कंपनी के शेयर 162 रुपये पर लिस्ट हुए थे, जो इसके 111 रुपये के IPO प्राइस से 46% ज़्यादा था। खास बात है कि लिस्टिंग के दिन ही मीशो के शेयर 170 रुपये के करीब बंद हुए। लिस्टिंग के बाद से अब तक मीशो के शेयर 254 रुपये का स्तर छू चुके हैं यानी आईपीओ प्राइस से पैसा दोगुना से ज्यादा कर चुके हैं।